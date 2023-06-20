До ноября 2023 года в селе должны построить еще четыре дома

20 июня 2023, 09:45, ИА Амител

Проект дома в селе Дружба / Фото: ПСК "Дом"

В селе Дружба Целинного района ищут подрядчиков для возведения четырех коттеджей. Общая стоимость строительства составляет почти 30 млн рублей. Сейчас тендер размещен в Единой информационной системе в сфере закупок. Дома возведут в микрорайоне, который начали развивать еще несколько лет назад для работников агропромышленного комплекса.

Сжатые сроки

Три коттеджа построят на основе одного типового проекта. Согласно документации, в каждом доме предусмотрены гараж, котельная, кухня-гостиная, три спальные комнаты, санузел, кладовая. Фундамент – монолитная плита, стены – из стенового камня. Общая площадь типового коттеджа составляет 118 квадратных метров.

Четвертый дом меньше: он имеет площадь 76,5 "квадратов". Планировка включает два спальные комнаты, кухню-гостиную, санузел, холл, кладовую, техническое помещение.

Проект дома в селе Дружба / Фото: ПСК "Дом"

Все коттеджи подрядчику необходимо сдать готовыми к проживанию: в них должны быть проведены инженерные коммуникации, предусмотрена канализация, установлены окна и двери, стены и потолок подготовлены к покраске.

Стоимость возведения каждого дома площадью 118 "квадратов" оценили в 7,6 млн рублей, проекта поменьше – в 5,5 млн. Аукцион назначен на 27 июня. С победителем торгов подпишут контракт, по которому подрядчик должен сдать дома до 30 ноября 2023 года.

"Гарантийный срок на результаты выполненных работ должен составлять пять лет с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты в результатах выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то подрядчик обязан их устранить за свой счет", – сказано в документации к торгам.

Почти даром

Деньги на строительство коттеджей выделены из бюджета Целинного района. Заказчиком работ выступает администрация муниципалитета. Известно, что новый микрорайон на 42 домовладения в селе Дружба возводят уже несколько лет. Его обустройство началось с проведения инженерных сетей по программе комплексного развития сельских территорий.

Сейчас в квартале построено несколько коттеджей. Они предназначены для сотрудников агропромышленного комплекса и социальной сферы Целинного района, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. В будущем люди смогут приватизировать дома за символическую сумму. Правда, прожить в коттедже нужно минимум пять лет.