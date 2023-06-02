Алтайские фермеры обсудили зерновой коридор в Китай и создание агрогородков в крае

Эксперты на круглом столе 31 мая поговорили о достижениях сельского хозяйства за "пятилетку Томенко"

02 июня 2023, 06:15, ИА Амител

Круглый стол 31 мая / Фото: Антон Дегтярёв

Алтайские сельхозпроизводители обсудили обращение губернатора региона Виктора Томенко к правительству края и АКЗС. На круглом столе 31 мая эксперты прошлись по тезисам губернатора, которые касаются темы развития сельского хозяйства. На мероприятии мнениями обменялись депутаты, учёные, независимые эксперты, руководители и работники сельхозпредприятий, а также эксперты Министерства сельского хозяйства края. Главными темами обсуждения стали достижения сельского хозяйства за "пятилетку Томенко", проблемы села, участие края в зерновом коридоре в Китай, а также создание агрогородков и госпродзаказ, о чём губернатор говорил на своём ежегодном отчёте 25 мая.

Агрогородки и "сельский стандарт"

Благоустроенные агрогородки на базе крупных хозяйств и деревень, к созданию которых призывал Виктор Томенко в ходе своего ежегодного отчёта, могут дать серьёзный импульс развитию сельскохозяйственной отрасли в регионе, подчеркнули эксперты.

Так, глава КФХ Анатолий Иванов отметил, что агрогородки сейчас очень нужны региону, так как именно они помогут вернуть людей на село и решить проблему с кадрами. Ведь если для местных жителей создадут комфортные условия и введут "сельский стандарт", то многие уехавшие вернутся назад, уверен специалист.

Однако, по мнению директора ООО "Вирт" Павла Бейфорта, агрогородки способны только лишь частично решить кадровую проблему. Для того чтобы система агрогородков заработала, одного животноводства и растениеводства мало – необходимо создавать новые производства. Причём небольшие, подчеркнул Бейфорт, на которых будут делать качественный продукт "без химии". За счёт натуральности такие продукты могут пользоваться популярностью у потребителей, считает он.

Такие агрогородки в крае уже есть. Так, Виктор Томенко в ходе отчёта привёл в пример деревни и сёла края – Бочкари, Дружба и Еланда в Целинном районе, Покровка в Локтевском, Киприно в Шелаболихинском районе и посёлок Кировский в Смоленском районе.

Круглый стол 31 мая / Фото: amic.ru

Зерновой коридор в Китай

Алтайский край намерен стать частью сухопутного зернового коридора из Сибири в Китай, проект которого президент Владимир Путин поручил проработать правительству России в мае 2023 года. О перспективности участия региона в зерновом коридоре говорил и Томенко в обращении к депутатам, и эксперты в ходе круглого стола.

Алтайские аграрии уверены, что зерновой коридор в Китай способен решить проблему рынков сбыта. По словам руководителя ООО "Целина" Вячеслава Жигульского, сейчас ситуация с рынком сбыта у аграриев региона сложная – продукции слишком много и рынков для неё не хватает.

Так, руководитель ООО "Алтайская крупа" Сергей Решетник добавил, что в регионе сейчас слишком много муки, крупы и других культур. Из Алтайского края "тянется огромная пробка", и пропускной способности дорог на Китай и Дальний Восток не хватает.

"Чтобы отгрузить вагон или контейнер, надо подать заявку на месяц вперёд", – отметил Решетник.

Зерновой коридор же должен "открыть" для Алтайского края Китай и другие восточные страны. Это приведёт как к увеличению товарооборота, так и к развитию отрасли в целом.

Дальневосточный зерновой коридор для Алтайского края сейчас актуален как никогда, подчеркнул министр сельского хозяйства региона Сергей Межин, который также присутствовал на встрече экспертов. Он пояснил, что раньше экспорт был ориентирован на Запад, а сегодня стал перспективным восточный рынок. И Алтайский край благодаря своему местоположению может одинаково успешно работать как на Запад, так и на Восток, убеждён он.

Руководитель ООО "Колос" Сергей Бекслер затронул и тему технического переоснащения хозяйств, о котором также говорил губернатор Томенко. Эксперт подчеркнул, что этот процесс нельзя останавливать и уменьшать господдержку. Причём Бекслер призвал использовать в работе отечественную или китайскую технику, а не западную.

Круглый стол 31 мая / Фото: amic.ru

Что ещё обсуждали на круглом столе?

Всего на обсуждение экспертов вынесли четыре большие темы: объективная ситуация в сельском хозяйстве региона, достижения и успехи сельского хозяйства региона за "пятилетку Томенко", проблемы села, а также будущее сельского хозяйства (сюда относятся уже упомянутые зерновой коридор, сельский стандарт жизни, агрогородки и госпродзаказ).

Большинство экспертов в ходе дискуссии признали, что за последние пять лет сельское хозяйство Алтайского края вышло на новый уровень.

Так, во вступительной речи министр сельского хозяйства Сергей Межин отметил, что за последние два года в крае рекордное производство масличных культур. Высоких результатов получается добиться за счёт технического переоснащения предприятий и финансирования проектов, которые реализуются на селе. По его словам, сейчас в сёлах строятся дороги, школы и объекты здравоохранения, из-за чего жизнь у сельчан становится гораздо комфортнее. По экспорту край бьёт новые рекорды. По словам Межина, в 2022 году из Алтайского края вывезли около миллиона тонн зерновых культур и более 500 тысяч тонн масличных культур.

"Отрасль в 2022 году направила на модернизацию порядка 22 млрд рублей, а за пять лет – больше 60 млрд только на приобретение сельхозтехники и оборудования. Это комфортная работа всех работников отрасли, комфортные технологии, которые позволяют получать достойные результаты. Каждый вкладывает что-то своё, развивает отрасль производства", – отметил Межин.

Эксперты же признали достижения в регионе, но перечислили и несколько проблем. Это, например, трудности с рентабельностью предприятий, их техническим переоснащением, нехваткой кадров, подготовкой специалистов, а также с ценами на молоко и так далее.

Круглый стол 31 мая / Фото: amic.ru

О чём говорил Томенко в ежегодном отчёте?

Напомним, что губернатор Виктор Томенко выступил с обращением к депутатам АКЗС и к правительству региона 25 мая 2023 года. В речи он уделил особое внимание сельскому хозяйству. Глава региона отметил, что вот уже два года Алтайский край получает рекордные урожаи и продолжает быть первым по производству гречихи, овса, муки и крупы разных видов.

Кроме того, регион занимает четвёртое место из всех регионов России по поголовью крупного рогатого скота и бьёт рекорды по инвестициям в сельское хозяйство, сказал Томенко. Так, в 2022 году край закупил более тысячи новых тракторов, комбайнов и другой техники на общую сумму свыше 22 миллиардов рублей.

Томенко заявил, что в 2022 году размер зерновых субсидий вырос почти в четыре раза по сравнению с 2021-м.

Губернатор рассказал не только о зерновом коридоре в Китай и агрогородках, но и о том, что в будущем в крае планируется ввести нормы социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на селе – так называемый "алтайский сельский стандарт".