Милитари и мрачные царевны. Как прошла Алтайская неделя моды
Модное событие собрало почти 40 дизайнеров со всей Сибири
23 апреля 2024, 07:00, ИА Амител
На прошедших выходных в Барнауле состоялись модные показы в рамках третьей Altai Fashion Week*. На масштабное стильное мероприятие края свои коллекции привезли дизайнеры из Томска, Междуреченска, Бийска, Рубцовска, Горно-Алтайска.
20 апреля днем дизайнеры соревновались в пяти номинациях: pret-a-porte, сouture, история одного костюма, этно, creative-art. Вечером же прошло Fashion-мероприятие, куда можно было попасть только по билетам. Здесь модели продефилировали в костюмах вне конкурса.
21 апреля состоялись показы свадебных платьев и детской моды. Последний провели в поддержку детских домов. Здесь плата за вход была каким-нибудь подарком: альбомом для рисования, карандашами, красками, памперсами.
Какими нарядами удивила Altai Fashion Week* – 2024, смотрите в нашем фоторепортаже.
* Алтайская неделя моды
07:07:56 23-04-2024
рубище из мешковины, черные кокошники, "милитари"..... как это развидеть?
11:58:06 23-04-2024
R22 (07:07:56 23-04-2024) рубище из мешковины, черные кокошники, "милитари"..... как э... и подмышку царевны, придерживающей корону хочется забыть.
14:14:59 23-04-2024
Гость (11:58:06 23-04-2024) и подмышку царевны, придерживающей корону хочется забыть. ... это трешак...прям фууууууу
07:57:47 23-04-2024
Дизайнеры Рубцовска. Дизайнеры Озерок и Петровки. Самим не смешно?
08:31:29 23-04-2024
Мне понравились многие наряды. Коллекция в русском стиле из льна великолепна. Платье пушистое зелёное как ёлочка тоже замечательно для торжественных случаев. Такого точно ни у кого не будет).
08:48:39 23-04-2024
Гость (08:31:29 23-04-2024) Мне понравились многие наряды. Коллекция в русском стиле из ... Только в дурдом надевать такое.
08:59:42 23-04-2024
Гость (08:48:39 23-04-2024) Только в дурдом надевать такое.... Так все верно. Говорят же - понравилось.
10:03:26 23-04-2024
Гость (08:31:29 23-04-2024) Мне понравились многие наряды. Коллекция в русском стиле из ... ЮМОРИСТ/-ка
08:57:54 23-04-2024
В провинциальной глубинке состаялся шабаш, с притензией на красоту.
09:27:46 23-04-2024
Госпади, дизайн это вообще не ваше,не надо этим заниматься,это кошмар,такое ощущение что с головой беда, наляпали всё подряд
09:36:10 23-04-2024
высокая мода прошла мимо Барнаула. В показах больших домов прослеживаются тенденции и тренды, они гипертрофированы и утрированны, но фишки для себя вынести. Здесь вообще непонятно о чем показы
10:01:49 23-04-2024
У царевны папа царь
10:54:04 23-04-2024
Что привезут с Китая, то и модно.
11:42:03 23-04-2024
Комментаторы, смешно читать ваши вы...ры))
Вы-то сами что интересного предложили уж не миру, но, хотя бы, провинциальной глубинке??
А ребята - молодцы! Дерзайте! И у вас все получится!
12:18:19 23-04-2024
Лица у моделей жесткие- как на смертный бой идут. Жуть какая-то! Это праздник - а они все как замороженные, а из ярких красок только губная помада да и то не у всех. Сразу вспомнилась Северная Корея и послевоенный Китай.
17:54:34 23-04-2024
спасибо!
Побольше бы таких мероприятий красивых в нашем городе!
16:02:05 24-04-2024
Реально красиво и интересно, не хрень дешманская подделанная под Гучи и Габана, а оригинальные вещи со своим стилем и колоритом. Жаль комментаторши из Милана не оценили,только подмышки и увидели, а барнаульцам вот вполне зашло))
22:01:57 23-04-2024
Гость 08:57:54 23-04-2024 В провинциальной глубинке состаялся шабаш, с притензией ... прЕтензией
15:44:50 24-04-2024
Красиво, ярко, стильно, разнообразно 😍 Молодцы, в коллекции милитари просто огонь вещи, киберпанк городской! Детские коллекции замечательные, если бы ещё с русскими буквами, то вообще зачёт. И льняные ансамбли со славянским орнаментом порадовали. С удовольствием бы посмотрела всё это вживую