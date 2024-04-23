Милитари и мрачные царевны. Как прошла Алтайская неделя моды

Модное событие собрало почти 40 дизайнеров со всей Сибири

23 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Altai Fashion Week – 2024, конкурс дизайнеров / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

На прошедших выходных в Барнауле состоялись модные показы в рамках третьей Altai Fashion Week*. На масштабное стильное мероприятие края свои коллекции привезли дизайнеры из Томска, Междуреченска, Бийска, Рубцовска, Горно-Алтайска.

20 апреля днем дизайнеры соревновались в пяти номинациях: pret-a-porte, сouture, история одного костюма, этно, creative-art. Вечером же прошло Fashion-мероприятие, куда можно было попасть только по билетам. Здесь модели продефилировали в костюмах вне конкурса.

21 апреля состоялись показы свадебных платьев и детской моды. Последний провели в поддержку детских домов. Здесь плата за вход была каким-нибудь подарком: альбомом для рисования, карандашами, красками, памперсами.

Какими нарядами удивила Altai Fashion Week* – 2024, смотрите в нашем фоторепортаже.

* Алтайская неделя моды