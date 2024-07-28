Миллиардер Бажаев прокомментировал задержание сына за нападение на полицейского
Бизнесмен считает, что если Тимур виноват, то он ответит за свои действия, а если "нет — значит, нет"
28 июля 2024, 10:10, ИА Амител
Предприниматель Муса Бажаев заявил, что его сын Тимур ответит за нападение на полицейского в Москве, если виноват, а если "нет – значит, нет". Об этом он сказал в комментарии для "Известий".
Ранее столичное управление СК РФ заявило, что правоохранители задержали 23-летнего Бажаева за нападение на полицейского около "Лужников" в Москве. Возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). По версии следствия, 27 июля молодой человек нарушил общественный порядок и вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие.
"Я не думаю, что мой сын мог совершить неправильные асоциальные действия. Я думаю, что все будет нормально. Мне об этом неизвестно пока. Я ни за что особо бороться не собираюсь: если мой сын виноват и где-то замешан, то будет отвечать, а если этого нет – значит, нет", – прокомментировал ситуацию Бажаев.
Отметим, что ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что пострадавшим оказался полковник полиции. Он отметил, что руководство МВД взяло разбирательство под личный контроль.
10:23:58 28-07-2024
Конечно сыночка не виноват, а ментов теперь уволят нахрен
10:40:54 28-07-2024
Походу ждём извинений от полицая ?
12:18:06 28-07-2024
извинений полиции. Они виноваты: не знают в лицо сына миллиардера; ходят там где им нечего делать; да и вообще кто они такие в этой ситуации?
12:18:39 28-07-2024
У полисменов мало прав... В юэсэй норм... Что не так и.... Какие пререкания могут быть с представителем закона? Ручки за спину и в КПЗ...
12:24:51 28-07-2024
ну
значит -нет
14:01:37 28-07-2024
-Подсудимый, расскажите, как было совершено убийство.
-Стою я никого не трогаю, чищу вот этим кинжалом апельсин. Мимо проходит он, поскальзывается на апельсиновой корке и падает прямо на кинжал. И так восемь раз.
15:57:23 28-07-2024
Готов с каждым из вас, оставивших свои комментарии выше, что полицейских обвинят, что сынку ничего не будет, поспорить, что это сынку прилетит, а полицейский будет прав. Вы совершенно не знаете реалий, обо всем судите с чужих слов - как вам СМИ это изобразят.
19:42:13 28-07-2024
Гость (15:57:23 28-07-2024) Готов с каждым из вас, оставивших свои комментарии выше, что... Согл.
08:56:12 29-07-2024
23-летнего --- а почему он не там нападает. Сейчас есть возможность нападать где надо, может будет героем