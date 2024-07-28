Миллиардер Бажаев прокомментировал задержание сына за нападение на полицейского

Бизнесмен считает, что если Тимур виноват, то он ответит за свои действия, а если "нет — значит, нет"

28 июля 2024, 10:10, ИА Амител

Наручники / Фото: pxhere.com

Предприниматель Муса Бажаев заявил, что его сын Тимур ответит за нападение на полицейского в Москве, если виноват, а если "нет – значит, нет". Об этом он сказал в комментарии для "Известий".

Ранее столичное управление СК РФ заявило, что правоохранители задержали 23-летнего Бажаева за нападение на полицейского около "Лужников" в Москве. Возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). По версии следствия, 27 июля молодой человек нарушил общественный порядок и вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие.

"Я не думаю, что мой сын мог совершить неправильные асоциальные действия. Я думаю, что все будет нормально. Мне об этом неизвестно пока. Я ни за что особо бороться не собираюсь: если мой сын виноват и где-то замешан, то будет отвечать, а если этого нет – значит, нет", – прокомментировал ситуацию Бажаев.

Отметим, что ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что пострадавшим оказался полковник полиции. Он отметил, что руководство МВД взяло разбирательство под личный контроль.