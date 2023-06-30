Миллиардер Игорь Макаров отказался от российского гражданства
С 2020 года он обладает "золотым паспортом Кипра"
30 июня 2023, 07:38, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Основатель первой независимой газовой компании в РФ "Итера" и президент международной группы компаний Areti Игорь Макаров, который является долларовым миллиардером, принял решение отказаться от российского гражданства. Об этом сообщает Forbes.
Макаров занимает 1466-е место в рейтинге миллиардеров, который готовит издание. В 2020 году он стал обладателем "золотого паспорта Кипра".
После начала СВО Игоря Макарова внесли в санкционный список Канады и Великобритании.
08:42:21 30-06-2023
ну все правильно, нарубил бабок в России и пора сваливать, неужели все по честному, инет никакой статьи?
08:48:19 30-06-2023
Миллиардер Игорь Макаров отказался от российского гражданства. Вор решил свалить. Вот как писать нужно.
08:50:16 30-06-2023
Пусть откажется и от "заработанных" денег в России. Если у него остался бизнес в России - ввести санкции против него, чтоб не смог больше получать прибыль.
09:22:11 30-06-2023
С такими бабками и от родственников можно отказаться, что уж говорить про любимую страну. Не поверю, что кто-то между миллиардом долларов и гражданством РФ выбрал бы второе
09:24:19 30-06-2023
Когда уже будет закон на "таких патриотов"..?
09:26:18 30-06-2023
Ни чего страшного, у нас тут тожероссиян прибавляется кишлаками. Есть кем менять.
12:52:47 30-06-2023
радуйтесь люди ,в отличие от других воров он наверное уже ничего не украдёт у вас,а то что под другими ворами лежите,это как?