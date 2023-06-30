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Миллиардер Игорь Макаров отказался от российского гражданства

С 2020 года он обладает "золотым паспортом Кипра"

30 июня 2023, 07:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Основатель первой независимой газовой компании в РФ "Итера" и президент международной группы компаний Areti Игорь Макаров, который является долларовым миллиардером, принял решение отказаться от российского гражданства. Об этом сообщает Forbes.

Макаров занимает 1466-е место в рейтинге миллиардеров, который готовит издание. В 2020 году он стал обладателем "золотого паспорта Кипра".

После начала СВО Игоря Макарова внесли в санкционный список Канады и Великобритании.

Политика

Комментарии 7

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знакомый

08:42:21 30-06-2023

ну все правильно, нарубил бабок в России и пора сваливать, неужели все по честному, инет никакой статьи?

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Гость

08:48:19 30-06-2023

Миллиардер Игорь Макаров отказался от российского гражданства. Вор решил свалить. Вот как писать нужно.

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ыть

08:50:16 30-06-2023

Пусть откажется и от "заработанных" денег в России. Если у него остался бизнес в России - ввести санкции против него, чтоб не смог больше получать прибыль.

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Гость

09:22:11 30-06-2023

С такими бабками и от родственников можно отказаться, что уж говорить про любимую страну. Не поверю, что кто-то между миллиардом долларов и гражданством РФ выбрал бы второе

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Гость

09:24:19 30-06-2023

Когда уже будет закон на "таких патриотов"..?

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Гость

09:26:18 30-06-2023

Ни чего страшного, у нас тут тожероссиян прибавляется кишлаками. Есть кем менять.

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юрий

12:52:47 30-06-2023

радуйтесь люди ,в отличие от других воров он наверное уже ничего не украдёт у вас,а то что под другими ворами лежите,это как?

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