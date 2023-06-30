Миллиардер Игорь Макаров отказался от российского гражданства

С 2020 года он обладает "золотым паспортом Кипра"

30 июня 2023, 07:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Основатель первой независимой газовой компании в РФ "Итера" и президент международной группы компаний Areti Игорь Макаров, который является долларовым миллиардером, принял решение отказаться от российского гражданства. Об этом сообщает Forbes.

Макаров занимает 1466-е место в рейтинге миллиардеров, который готовит издание. В 2020 году он стал обладателем "золотого паспорта Кипра".

После начала СВО Игоря Макарова внесли в санкционный список Канады и Великобритании.