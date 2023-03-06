Миллиардер Малофеев прокомментировал попытку покушения на себя

Он выразил надежду, что виновные в убийстве Дарьи Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы

06 марта 2023, 16:34, ИА Амител

Фото: ТАСС

Бизнесмен, основатель холдинга "Царьград" Константин Малафеев заверил, что никакие угрозы и теракты не повлияют на его искреннюю патриотическую позицию. В своём Telegram-канале он заявил, что с ним всё в порядке и в результате происшествия никто не пострадал.

Малофеев также выразил надежду, что виновные в убийстве Дарьи Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы.

"Спасибо всем друзьям за слова поддержки. Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто – ни угрозы, ни теракты – не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию. Враг будет разбит. Победа будет за нами, с нами Бог!" – подчеркнул он.

Напомним, что о попытке покушения на Малофеева стало известно 6 марта. По данным ФСБ, организатор теракта – гражданин России Денис Капустин, который проживает на Украине и действует под контролем СБУ. Он является основателем и одним из руководителей "Русского добровольческого корпуса". Он же организатор и участник нападения на Брянскую область, которое произошло 2 марта.

Осуществить убийство планировалось подрывом самодельного взрывного устройства, которое прикрепили под автомобиль Малофеева. Схожая схема использовалась агентами украинских спецслужб при подготовке убийства российской журналистки Дарьи Дугиной.