Миллиарды на развитие. Как формируют бюджет Барнаула и сколько в нем денег на 2026 год
Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич рассказала о принципах подготовки документа и средствах, которые в нем заложены
04 декабря 2025, 10:15, ИА Амител
Бюджет Барнаула на следующий год сформирован в непростых экономических условиях, но при этом показывает рост и позволяет решать важные городские вопросы. Кто и как создает этот финансовый документ, откуда берут деньги на жизнь и как их тратят – об этом amic.ru рассказала председатель БГД Галина Буевич. Ее ответы можно послушать в нашем подкасте.
Галина Буевич о формировании бюджета Барнаула на 2026 год
00:30 Как в Барнауле принимают бюджет и зачем нужно несколько чтений.
01:09 "Бюджет непростой" – спикер БГД о том, сколько денег заложили в главном финансовом документе города на следующей год.
02:09 Сколько город зарабатывает сам, а сколько ему дают краевой и федеральный бюджеты?
02:38 Налоги и акцизы – Галина Буевич рассказала, как пополняется казна Барнаула. И при чем тут наши с вами зарплаты.
03:16 И самое главное – куда все эти деньги потом идут. Одно из главных направлений расходов – поддержание жизни в городе. А именно – работа общественного транспорта, дороги, содержание бюджетных организаций. Деньги, которые дают вышестоящие бюджеты, идут на национальные и региональные проекты.
04:42 Проект бюджета готовит администрация города. Депутаты рассматривают и принимают документ, а также вносят свои предложения. Что это за предложения? Например, о том, чтобы построить школу искусств в Индустриальном районе. И деньги на это будут.
06:40 А еще будут деньги на улучшение работы общественного транспорта. Сколько и на что – слушайте.
07:08 Не менее важный для города проект – строительство водопровода по переулку Зайчанскому до улицы Промышленной.
07:31 Ремонт школ и повышение в них антитеррористической безопасности, оснащение детских лагерей – на что еще будут деньги в следующем году.
08:22 В пятницу на заседании БГД бюджет примут окончательно. Но в течение следующего года он еще будет меняться. Почему?
09:52 С каждым годом бюджет становится больше. В том числе и за счет повышения собственных доходов. "Сейчас город зарабатывает более половины, это характеризует устойчивость системы", – подытожила Галина Буевич.
Расходы бюджета Барнаула в 2026 году запланированы на уровне 35,194 млрд рублей. А доходы – 33,824 млрд рублей. Чуть более половины доходов (а именно 17,591 млрд рублей) – формируют налоговые и неналоговые поступления. Это средства, которые город заработал сам. Остальные 16,2 млрд рублей – межбюджетные трансферты, то есть средства, которые поступят из краевого и федерального бюджетов. Большая часть расходов пойдет на образование, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйства, а также транспорт.
