Миллиарды на развитие. Как формируют бюджет Барнаула и сколько в нем денег на 2026 год

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич рассказала о принципах подготовки документа и средствах, которые в нем заложены

04 декабря 2025, 10:15, ИА Амител

Галина Буевич / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бюджет Барнаула на следующий год сформирован в непростых экономических условиях, но при этом показывает рост и позволяет решать важные городские вопросы. Кто и как создает этот финансовый документ, откуда берут деньги на жизнь и как их тратят – об этом amic.ru рассказала председатель БГД Галина Буевич. Ее ответы можно послушать в нашем подкасте.

Галина Буевич о формировании бюджета Барнаула на 2026 год

00:30 Как в Барнауле принимают бюджет и зачем нужно несколько чтений.

01:09 "Бюджет непростой" – спикер БГД о том, сколько денег заложили в главном финансовом документе города на следующей год.

02:09 Сколько город зарабатывает сам, а сколько ему дают краевой и федеральный бюджеты?

02:38 Налоги и акцизы – Галина Буевич рассказала, как пополняется казна Барнаула. И при чем тут наши с вами зарплаты.

03:16 И самое главное – куда все эти деньги потом идут. Одно из главных направлений расходов – поддержание жизни в городе. А именно – работа общественного транспорта, дороги, содержание бюджетных организаций. Деньги, которые дают вышестоящие бюджеты, идут на национальные и региональные проекты.

04:42 Проект бюджета готовит администрация города. Депутаты рассматривают и принимают документ, а также вносят свои предложения. Что это за предложения? Например, о том, чтобы построить школу искусств в Индустриальном районе. И деньги на это будут.

06:40 А еще будут деньги на улучшение работы общественного транспорта. Сколько и на что – слушайте.

07:08 Не менее важный для города проект – строительство водопровода по переулку Зайчанскому до улицы Промышленной.

07:31 Ремонт школ и повышение в них антитеррористической безопасности, оснащение детских лагерей – на что еще будут деньги в следующем году.

08:22 В пятницу на заседании БГД бюджет примут окончательно. Но в течение следующего года он еще будет меняться. Почему?

09:52 С каждым годом бюджет становится больше. В том числе и за счет повышения собственных доходов. "Сейчас город зарабатывает более половины, это характеризует устойчивость системы", – подытожила Галина Буевич.

Расходы бюджета Барнаула в 2026 году запланированы на уровне 35,194 млрд рублей. А доходы – 33,824 млрд рублей. Чуть более половины доходов (а именно 17,591 млрд рублей) – формируют налоговые и неналоговые поступления. Это средства, которые город заработал сам. Остальные 16,2 млрд рублей – межбюджетные трансферты, то есть средства, которые поступят из краевого и федерального бюджетов. Большая часть расходов пойдет на образование, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйства, а также транспорт.