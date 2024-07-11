Милон и Мариэта. Названы самые редкие имена новорожденных в Алтайском крае
В июне 2024 года в регионе появилось на свет 1297 малышей
11 июля 2024, 11:14, ИА Амител
Младенец на руках / Фото: unsplash.com
В управлении юстиции Алтайского края назвали популярные и редкие имена мальчиков и девочек в июне, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
"Чаще всего мальчиков называли Михаилами, Александрами и Артемами. Популярные имена девочек: Анна, Виктория, София", – отмечает издание.
Новорожденные в июне в Алтайском крае / Изображения: Управление юстиции Алтайского края
Самые редкие имена мальчиков – Марк-Марсель, Милон и Рональд. А у девочек – Анелия, Велесея и Мариэта.
В июне 2024 года органы ЗАГС региона зарегистрировали 1297 новорожденных, из них 663 мальчика и 634 девочки.
11:24:11 11-07-2024
Нужно самим родителям которые такие имена придумывают своим детям, принудительно менять имена на Акакий какой-нибудь...! Пусть сначала сам помучается, а потом детей называет...
11:25:09 11-07-2024
Милон Виталя
11:34:25 11-07-2024
Милон - поклонники "чуда"-Милонова?
11:49:33 11-07-2024
Гость (11:34:25 11-07-2024) Милон - поклонники "чуда"-Милонова?... Свидетели чуда😂
11:55:07 11-07-2024
Гость (11:34:25 11-07-2024) Милон - поклонники "чуда"-Милонова?... Они видимо не знакомы с творчеством Милонова...
Амител не читают...
14:38:24 11-07-2024
Гость (11:55:07 11-07-2024) Они видимо не знакомы с творчеством Милонова...Амител не... Да не, это просто родители букву "р" не выговаривают. Хотели МиРон, а получился МиЛон)))
11:42:45 11-07-2024
От великого скудоумия гопота, нге умея выделится своими мыслями или делами, покрыват свою тушку варварскими татухами, приклеивает накладные ресницы и называет детей совершенно дебильными именами.
16:19:15 11-07-2024
Гость (11:42:45 11-07-2024) От великого скудоумия гопота, нге умея выделится своими мысл... ну ресницы еще не так уродливо, как остальное
12:12:18 11-07-2024
Ну хотя бы не Драздраперма...
13:07:11 11-07-2024
Костя (12:12:18 11-07-2024) Ну хотя бы не Драздраперма... ... Вообще-то даздраперма...
Если у вас фраза да здравствует первое мая правильно понимается...?
13:26:59 11-07-2024
Гость (13:07:11 11-07-2024) Вообще-то даздраперма...Если у вас фраза да здравствует ... забывает народ классику, да...
// были у нас два брата - фридрих и виленин. нормальные кстати дядьки.
12:14:11 11-07-2024
В 90 - е был дешманский ликёр, милон. Милон, амаретто. Гадость несусветная
13:28:02 11-07-2024
Гость (12:14:11 11-07-2024) В 90 - е был дешманский ликёр, милон. Милон, амаретто. Гадос... Мелон
13:52:01 11-07-2024
ДМВ (13:28:02 11-07-2024) Мелон... В изводе с наглейского "дыня".
13:52:42 11-07-2024
Гость (12:14:11 11-07-2024) В 90 - е был дешманский ликёр, милон. Милон, амаретто. Гадос... melon - дыня
13:22:01 11-07-2024
надо чуть переформулировать название новости
Названы фио самых дебильных родителей, которые дают новорожденным идиотские имена, с которыми детям потом жить до совершеннолетия
18:42:31 11-07-2024
Что вы творите с детьми? Будет через 15 лет у вас Анелия Марк-Марсельевна. За что вы так? Это же ваши дети, а не развлечение
19:19:13 11-07-2024
Красивые, необычные имена))))