Милон и Мариэта. Названы самые редкие имена новорожденных в Алтайском крае

В июне 2024 года в регионе появилось на свет 1297 малышей

11 июля 2024, 11:14, ИА Амител

Младенец на руках / Фото: unsplash.com

В управлении юстиции Алтайского края назвали популярные и редкие имена мальчиков и девочек в июне, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

"Чаще всего мальчиков называли Михаилами, Александрами и Артемами. Популярные имена девочек: Анна, Виктория, София", – отмечает издание.

Новорожденные в июне в Алтайском крае / Изображения: Управление юстиции Алтайского края

Самые редкие имена мальчиков – Марк-Марсель, Милон и Рональд. А у девочек – Анелия, Велесея и Мариэта.

В июне 2024 года органы ЗАГС региона зарегистрировали 1297 новорожденных, из них 663 мальчика и 634 девочки.