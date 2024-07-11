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Милон и Мариэта. Названы самые редкие имена новорожденных в Алтайском крае

В июне 2024 года в регионе появилось на свет 1297 малышей

11 июля 2024, 11:14, ИА Амител

Младенец на руках / Фото: unsplash.com
Младенец на руках / Фото: unsplash.com

В управлении юстиции Алтайского края назвали популярные и редкие имена мальчиков и девочек в июне, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

"Чаще всего мальчиков называли Михаилами, Александрами и Артемами. Популярные имена девочек: Анна, Виктория, София", – отмечает издание.

Новорожденные в июне в Алтайском крае / Изображения: Управление юстиции Алтайского края

Самые редкие имена мальчиков – Марк-Марсель, Милон и Рональд. А у девочек – Анелия, Велесея и Мариэта.

В июне 2024 года органы ЗАГС региона зарегистрировали 1297 новорожденных, из них 663 мальчика и 634 девочки.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

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Комментарии 18

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Гость

11:24:11 11-07-2024

Нужно самим родителям которые такие имена придумывают своим детям, принудительно менять имена на Акакий какой-нибудь...! Пусть сначала сам помучается, а потом детей называет...

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Гость

11:25:09 11-07-2024

Милон Виталя

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Гость

11:34:25 11-07-2024

Милон - поклонники "чуда"-Милонова?

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Гость

11:49:33 11-07-2024

Гость (11:34:25 11-07-2024) Милон - поклонники "чуда"-Милонова?... Свидетели чуда😂

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Гость

11:55:07 11-07-2024

Гость (11:34:25 11-07-2024) Милон - поклонники "чуда"-Милонова?... Они видимо не знакомы с творчеством Милонова...
Амител не читают...

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Гость

14:38:24 11-07-2024

Гость (11:55:07 11-07-2024) Они видимо не знакомы с творчеством Милонова...Амител не... Да не, это просто родители букву "р" не выговаривают. Хотели МиРон, а получился МиЛон)))

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Гость

11:42:45 11-07-2024

От великого скудоумия гопота, нге умея выделится своими мыслями или делами, покрыват свою тушку варварскими татухами, приклеивает накладные ресницы и называет детей совершенно дебильными именами.

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Гость

16:19:15 11-07-2024

Гость (11:42:45 11-07-2024) От великого скудоумия гопота, нге умея выделится своими мысл... ну ресницы еще не так уродливо, как остальное

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Костя

12:12:18 11-07-2024

Ну хотя бы не Драздраперма...

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Гость

13:07:11 11-07-2024

Костя (12:12:18 11-07-2024) Ну хотя бы не Драздраперма... ... Вообще-то даздраперма...
Если у вас фраза да здравствует первое мая правильно понимается...?

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Мусик

13:26:59 11-07-2024

Гость (13:07:11 11-07-2024) Вообще-то даздраперма...Если у вас фраза да здравствует ... забывает народ классику, да...
// были у нас два брата - фридрих и виленин. нормальные кстати дядьки.

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Гость

12:14:11 11-07-2024

В 90 - е был дешманский ликёр, милон. Милон, амаретто. Гадость несусветная

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ДМВ

13:28:02 11-07-2024

Гость (12:14:11 11-07-2024) В 90 - е был дешманский ликёр, милон. Милон, амаретто. Гадос... Мелон

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Гость

13:52:01 11-07-2024

ДМВ (13:28:02 11-07-2024) Мелон... В изводе с наглейского "дыня".

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Элен без ребят

13:52:42 11-07-2024

Гость (12:14:11 11-07-2024) В 90 - е был дешманский ликёр, милон. Милон, амаретто. Гадос... melon - дыня

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Мусик

13:22:01 11-07-2024

надо чуть переформулировать название новости
Названы фио самых дебильных родителей, которые дают новорожденным идиотские имена, с которыми детям потом жить до совершеннолетия

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Гость

18:42:31 11-07-2024

Что вы творите с детьми? Будет через 15 лет у вас Анелия Марк-Марсельевна. За что вы так? Это же ваши дети, а не развлечение

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Анастасия

19:19:13 11-07-2024

Красивые, необычные имена))))

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