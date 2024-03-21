Почему на Алтае так мало рожают и будет ли новый беби-бум? Разбираемся с демографом
Край ежегодно бьет антирекорды по количеству новорожденных, говорит кандидат наук Алексей Еремин
21 марта 2024, 07:15, ИА Амител
В последние годы демографические показатели в стране неуклонно ухудшаются, а в обществе то и дело звучат (иногда очень экстравагантные) предложения, как мотивировать россиян рожать.
В Алтайском крае ситуация тоже непростая: в 2023-м в регионе появилось на свет почти в два раза меньше детей, чем десять лет назад. В некоторых городах даже закрывают роддома, потому что в них некому рожать.
Почему после беби-бума, который случился в начале XXI века, рождаемость вновь резко упала и есть ли надежда, что ситуация исправится, amic.ru спросил у кандидата географических наук и доцента кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Алексея Еремина, который давно занимается демографическими исследованиями.
Правда ли, что в 2023-м на Алтае родилось самое маленькое количество детей за всю историю?
За современную историю (с 1990 года) – да. В 2023 году, согласно предварительным данным, на Алтае родилось всего 16,6 тысячи детей.
Такого маленького количества новорожденных за год не было даже в 90-е: тогда самым низким показателем было 22,5 тысячи детей в 1997-м.
По словам Еремина, антирекорд девяностых Алтайский край побил еще в 2019-м, когда на свет появилось чуть больше 21 тысячи детей. С тех пор это "достижение" ежегодно обновляется: в 2021-м было 18,9 тысячи новорожденных, а в 2022-м – 17,5 тысячи.
Хотя недавно ситуация была совсем иной. В конце нулевых и начале десятых Россия, и Алтайский край в том числе, переживали настоящий беби-бум. Пиком стал 2012 год, когда в регионе появилось на свет почти 33 тысячи детей.
Получается, что рождаемость у нас действительно на самом дне?
Об этом говорить рано. Судить об уровне рождаемости только по количеству новорожденных нельзя, подчеркивает Алексей Еремин.
"Рождаемость – это сложный общественный феномен. А конкретное количество новорожденных за год – лишь один из ее показателей, при этом самый простой, грубый и, конечно, самый распространенный. Используя только его, не получится разобраться с происходящим на самом деле. Специалисты используют разветвленную систему показателей", – объясняет ученый.Оценить уровень рождаемости в Алтайском крае по итогам прошлого года специалисты пока не могут. Для этого нужны полные и официальные данные Росстата, которые публикуют ближе к середине года. Тогда и станет ясно, на дне мы или нет.
А как тогда оценить уровень рождаемости?
Показателем, который дает более полную картину, Алексей Еремин называет суммарный коэффициент рождаемости (СКР).
"Это число детей, которое средняя женщина условного поколения рожает за всю свою жизнь. Он позволяет не только оценить рождаемость, но и помогает понять, насколько текущий ее уровень обеспечивает воспроизводство населения", – поясняет эксперт.По его словам, чтобы население страны увеличивалось (расширенное воспроизводство), СКР должен превышать 2,1 ребенка на женщину. Если этот показатель ниже, то население будет неуклонно сокращаться (суженное производство).
Ученый констатирует, что СКР в Алтайском крае, как и по всей стране, стабильно находится ниже критической отметки со второй половины 1960-х. Поэтому неудивительно, что население России сокращается: локальные "бумы" не способны переломить глобальный тренд.
"Российские женщины уже более полувека рожают в среднем около 1,5-1,7 ребенка за жизнь, не компенсируя количественно своих двоих родителей", – пояснил эксперт.Другими словами, чтобы население не уменьшалось, женщина должна рожать не меньше двух детей.
Какой в Алтайском крае сейчас коэффициент рождаемости?
В 2022 году показатель составил 1,35 ребенка на одну женщину. Это близко к самой низкой отметке в современной российской истории: во второй половине 90-х СКР опускался до 1,2 ребенка.
Сколько детей в среднем рожала одна жительница края в 2023 году, пока неизвестно. Опять же, коэффициент мы узнаем ближе к середине года, после публикации данных Росстата.
"Скорее всего, его значение не претерпит сильных изменений, и величина будет примерно такой же или немного ниже. Очень маловероятно, что показатель в 2023 году побьет антирекорд 1997 года – 1,17 ребенка на женщину", – поясняет Алексей Еремин.
Может, мы одни такие плохие, а в других регионах рожают больше?
Нет, от основной массы регионов мы почти не отличаемся.
По словам Алексея Еремина, в 2022-м суммарный коэффициент рождаемости в Алтайском крае был очень близок к среднероссийскому. По стране на одну женщину приходилось 1,41 ребенка.
Ученый также отметил, что в России было меньше десяти регионов, где коэффициент превысил 1,7. А субъектов, где женщина рожает больше двух детей, оказалось всего три: Чечня, Тыва и соседняя Республика Алтай.
Почему в прошлом году на Алтае родилось так мало детей?
На количество новорожденных влияет два главных фактора:
– насколько интенсивно рожают женщины;
– сколько в регионе самих женщин, способных родить (потенциальных матерей).
"Нетрудно догадаться, что даже если каждая женщина в среднем будет рожать такое же количество детей, как и до нее – в предыдущих поколениях, то при снижающемся числе самих таких женщин и число новорожденных будет непременно сокращаться", – говорит ученый.В последние годы оба этих показателя "действуют в минус", констатирует Еремин.
"Во-первых, в Алтайском крае в принципе сокращается население. Происходит это непрерывно с 1995 года. За без малого 30 лет число жителей сократилось примерно с 2,7 до 2,1 млн человек, т.е. на 600 тыс. человек. Во-вторых, сейчас в активном репродуктивном возрасте находятся довольно малочисленные поколения, родившиеся в 1990-х годах. То есть отчасти современное низкое число родившихся определяется демографической волной из прошлого", – поясняет специалист.Он подчеркивает, что эта волнообразность характерна для России: на смену малочисленным поколениям приходят многочисленные. Из-за этих колебаний регулярно страдают многие государственные и общественные институты: детсады, школы, вузы, армия, пенсионная система.
Женщин стало меньше, это понятно. А почему они стали меньше рожать?
Вопрос слишком сложный и многогранный, чтобы на него был один простой и краткий ответ. Причины рожать или не рожать у всех свои, говорит специалист. Здесь и состояние здоровья, и наличие подходящего партнера, и карьерные амбиции женщин, и многое другое.
"Люди смотрят на окружающие их обстоятельства, оценивают обстановку и на основе своих личных взглядов, жизненных целей, мировоззрения и субъективной оценки внешней ситуации принимают решения в области репродуктивного поведения, как это называется в науке. А говоря простыми словами, люди решают, заводить ли им детей сейчас, или лучше отложить на попозже, или же, возможно, вообще стоит отказаться от их рождения", – поясняет Еремин.Но чаще всего демографические изменения (как рост, так и снижение) объясняют экономическими факторами. Логика в этом есть, признает эксперт.
"Это вопрос уровня жизни. Уже около десятилетия в нашей стране отсутствует устойчивый экономический рост, благосостояние людей не растет, возможности не расширяются. В таких условиях многие люди сознательно ограничивают число детей в семьях, задумываясь о том, в какой обстановке им придется этих детей растить и воспитывать, смогут ли они позволить себе все, что считают необходимым, для обеспечения своих чад достойным, по их мнению, качеством жизни", – говорит демограф.
Мощные новые факторы, пришедшие в российское общество в текущем десятилетии, – сначала пандемия новой коронавирусной инфекции, а затем и СВО – с точки зрения демографического развития никак благоприятными названы быть не могут, считает Алексей Еремин. По его словам, оба эти сильнейших внешних шока уже оказали и продолжают оказывать дестабилизирующее влияние на воспроизводство населения в широком смысле слова.
"Выводы пока весьма неутешительные: ждать хороших вестей с демографического фронта в условиях роста неопределенности и дестабилизации в российском обществе, конечно же, не приходится", – считает специалист.
Если у нас все волнообразно, то, может, скоро снова случится беби-бум и все станет хорошо?
Никаких предпосылок к взрывному росту количества новорожденных в ближайшие годы нет. Об этом Еремин говорит, ссылаясь на перспективные расчеты Росстата.
"Специалисты Росстата предполагают, что число новорожденных будет сокращаться до 2026 года, когда оно опустится ниже 16 тысяч. После этого оно начнет расти и через 15 лет устойчивого, но весьма скромного роста достигнет 19,7 тыс. детей. Затем в соответствии с движением демографических волн тренд развернется, и начнется новое снижение показателя", – пояснил эксперт.Не видит Росстат в будущем и серьезного роста суммарного коэффициента рождаемости. В ведомстве рассчитали, что к 2045 году показатель вырастет совсем ненамного – до 1,6 ребенка на женщину.
Алексей Еремин также сослался на мнения ведущих российских демографов, которые полагают, что к 2035-му общероссийский СКР не превысит 1,7 ребенка. И это еще весьма позитивный сценарий, считает ученый.
"В настоящее время целый ряд государств в мире уже демонстрируют низкую и даже крайне низкую рождаемость, и группа таких стран только увеличивается. Таким образом, в глобальной демографической картине рождаемости в настоящее время эксперты с огромным интересом наблюдают за поистине беспрецедентными процессами, исход которых не знает никто. Так, например, население Китая имеет суммарный коэффициент рождаемости уже около одного ребенка на женщину за жизнь, а Южная Корея демонстрирует небывалый показатель – 0,7", – констатировал специалист.Так что ждать нового беби-бума в ближайшее время, увы, не приходится.
А почему в странах, которые считаются высокоразвитыми, все равно мало рожают?
Это общемировой тренд. По словам Алексея Еремина, на длительной дистанции рождаемость снижается во всех развитых странах, и Россия – не исключение.
"Это так называемый демографический переход, который проходят все страны мира. Просто развитые страны начали его намного раньше, чем развивающиеся, а потому продвинулись по нему намного дальше. Впрочем, пример сначала Японии и Южной Кореи, позже Китая и Таиланда показывают, что незападные сообщества тоже идут по тому же пути, и подчас весьма быстрыми темпами", – пояснил ученый.
В разных странах эти переходы происходят в разное время и протекают с разной скоростью, но они в любом случае практически неизбежны.
"Грубо говоря, во Франции снижение началось 200 лет назад, в России – 100, в Китае – 40, а в Уганде – 20", – говорит Еремин.
Похоже, что невысокий уровень рождаемости – это современная реальность, от которой никуда не деться.
07:30:51 21-03-2024
При текущей политике местных властей край продолжит вымирать, т.к. у нас одни из самых низких доходов в стране, при этом большая удаленность от центральной части России, ужасный климат и одни из самых высоких тарифов на электричество, газ, коммуналку и т.д. самое нищие население страны платит самые высокие цены за проживание, поэтому стараются покинуть данный регион и не хотят плодить нищету. И если последние годы хотя бы сельхозуа хорошо росла, то начиная с 2022 "благодаря" действиям правительства, оно в опе, даже сильные, крепкие хозяйства не знают что делать.
08:14:10 21-03-2024
Друг (07:30:51 21-03-2024) При текущей политике местных властей край продолжит вымирать... Ну да, сказочник, во всем виноваты местные власти, а государственная у нас так для красоты, а то что во всех регионах падает рождаемость тебе это не о чем не говорит.
08:16:31 21-03-2024
Друг (07:30:51 21-03-2024) При текущей политике местных властей край продолжит вымирать... Вот тут товарищ аккуратно, не благодаря действиям правительства, а благодаря действиям США и НАТО.... А благодаря действиям правительства, вы все еще сидите на мягком диванчике и ноете. А если бы не правительство, в лучшем случае были бы уже в рабстве, но скорее всего пустили бы под расход, НАТО не нужно русское население, им нужны наши землли и ресурсы. Стыдно читать, что спустя столько лет конфликта, у нас остаются все еще идиоты, считающие действия верховнокомандующего ошибочными. Вас бы в очаг столкновения, переосмыслить и навести в голове порядок!
08:42:22 21-03-2024
Гость (08:16:31 21-03-2024) Вот тут товарищ аккуратно, не благодаря действиям правительс... опять свою шарманку завел....
08:58:24 21-03-2024
Гость (08:42:22 21-03-2024) опять свою шарманку завел....... СВО 2 года, при верховнокомандующем мы живём 24 года уже... рождаемость меньше, чем в 90-е... ???
12:14:29 21-03-2024
Друг (07:30:51 21-03-2024) При текущей политике местных властей край продолжит вымирать... Денег нет что бы переехать отсюда... Каторга... Ссылка...
23:47:22 21-03-2024
Друг (07:30:51 21-03-2024) При текущей политике местных властей край продолжит вымирать... Тыве это не мешает,нытик. Да и республике
07:59:46 21-03-2024
Низкие доходы семей,+ квартиру снять и купить молодым практически невозможно.
08:02:14 21-03-2024
Раз бума не будет, следующую инструкцию хорошо бы о том, как с этим жить дальше.
08:08:40 21-03-2024
На ум приходит пословица: Сытый голодного не разумеет.
08:10:49 21-03-2024
Все уже давно изучено и пройдено на много много раз. Читайте учебники советские - там ответы есть на все вопросы!
08:15:06 21-03-2024
гость (08:10:49 21-03-2024) Все уже давно изучено и пройдено на много много раз. Читайте... Судя по твоему глупому комментарию, ты кроме советских учебников ничего не читал в жизни.
08:57:07 21-03-2024
Гость (08:15:06 21-03-2024) Судя по твоему глупому комментарию, ты кроме советских учебн... Не всякая тупая обезьяна в силах усвоить даже советский учебник. Ты вот, похоже. не сумел. Не печалься, если будешь стараться, то возможно, в будущем, у тебя и получится...
09:19:57 21-03-2024
Уже около десятилетия в нашей стране отсутствует устойчивый экономический рост, благосостояние людей не растет, возможности не расширяются. фигассе! видимо скоро сядет этот демограф
08:13:25 21-03-2024
Хватит разбираться. Вы условия сделайте для рожания. Садики где? Школы где? мы одного родили, прошли семь кругов ада чтобы заполучить места в сад и школу, при этом возя ребенка через весь город. А людям еще работать надо. А город в пробках, в ямах. Бензин огого.
Какой там рожать, такими темпами в нашей дыре вообще рожать скоро не будут
08:17:37 21-03-2024
Гость (08:13:25 21-03-2024) Хватит разбираться. Вы условия сделайте для рожания. Садики ... Странно. Двоих родили. И садики и школы без проблем. И это в центре. Правда младший пошел не в те же садик/школу куда ходил старший, но тем не менее.
08:29:25 21-03-2024
Гость (08:17:37 21-03-2024) Странно. Двоих родили. И садики и школы без проблем. И это в... Мы тоже в центре. Садик, школа - без особых проблем. Даже поликлиники терпимо..))) А вот знакомые в "новом квартале" помучились - сейчас возят через пол города.
08:33:24 21-03-2024
Гость (08:29:25 21-03-2024) Мы тоже в центре. Садик, школа - без особых проблем. Даже по... Вывод. Выселки отстой! )))
08:53:02 21-03-2024
Гость (08:29:25 21-03-2024) Мы тоже в центре. Садик, школа - без особых проблем. Даже по... ]
Тихо,тихо...сейчас все кааак переедут в центр и не будет у вас ни школ, ни садиков, будете как бОльшая часть города стоять в очередях и возить детей через весь город в школу за несколько кварталов. А вообще чем вы хвастаетесь? смогли купить(была/осталась от родителей) квартиру в центре? Ну возможности у всех разные, ну молодцы вы, что в центре живете и все у вас прям прекрасно))) Но условия разные-есть программы, которые жестко ограничивают, в каком доме и районе можно квартиру купить(друзья по "молодой семье" четко получили указания-если первичка-то только вот тут и все! и живут сейчас на "выселках"). В центре и жилья меньше нового и дорого все, потому люди и живут на выселках.
15:39:15 21-03-2024
Гость (08:17:37 21-03-2024) Странно. Двоих родили. И садики и школы без проблем. И это в... не всем же иметь миллионы и ездить на премиальных авто.
08:14:02 21-03-2024
Ну, очевидно же почему!
Потому что высокий уровень жизни.
Когда уровень жизни высокий, то рождаемость снижается.
А вот было бы как в Африке, то и рождаемость бы повысилась.
10:27:35 21-03-2024
Гость (08:14:02 21-03-2024) Ну, очевидно же почему!Потому что высокий уровень жизни.... Уже нет. Есть разница - жить при отсутствии контрацепции, медицины и нормального уровня жизни изначально, или скатиться в яму после, в общем, более-менее нормальной жизни. Да и настрой на плодячку у государства как-то не очень получается у населения выработать, к слову. Так что если сейчас государство начнет целенаправленно понижать уровень жизни, медицины и образования, то это не приведет к росту рождаемости. Скорее наоборот. Ну разве что принудительно оплодотворять начнут.
08:32:07 21-03-2024
Вы тут совсем тексты читать разучились? Видите заголовок - и алга комментировать? Вам демограф русским языком все объяснил. Во-первых, рожать сейчас некому: сейчас рожает поколение 90-х, которое было самое провальное за всю историю 1,17 коэффициент замещения (при норме 2, чтобы тупо не уменьшалось население). Во-вторых, вы замазали при свою нищету сопли на кулаки наматывать. В Южной Корее хорошо живут? Хорошо. Коэффициент 0,7. В Швейцарии хорошо живут? Хорошо. Коэффициент 1,1. Ну очевидно же что благосостояние и рождаемость связаны обратно пропорционально. Человек сыт, доволен, счастлив, ему дети не нужны. А теперь посмотрим где максимальный коэффициент - в африканском Нигере - 7,7. Ну там то по вашей логике и квартиры, и садики, и местные власти хорошие, да? Ну почему же вы такие ограниченные . Почему вы не понимаете что во всем мире так? Это общая тенденция. А у вас про одно и тоже - город в ямах, пробки, денег нет, жить так страшнааааааа….
09:35:42 21-03-2024
Гость (08:32:07 21-03-2024) Вы тут совсем тексты читать разучились? Видите заголовок - и...
Только есть отличие - у них низкая рождаемость это не проблема - острова не резиновые также как Европа. В России же снижение численности населения и с без того низкой плотностью населения грозит национальной безопасности и в целом потери государственности
10:53:34 21-03-2024
Гость (09:35:42 21-03-2024) Только есть отличие - у них низкая рождаемость это ... Какие острова? Южная Корея - остров? Швейцария - остров?
10:49:03 21-03-2024
Гость (08:32:07 21-03-2024) Вы тут совсем тексты читать разучились? Видите заголовок - и... В России нет стабильности с 91 года, сравнивать Россию с Европой не уместно, причины падения рождаемости разные, мы находимся на разных этапах развития, если в России появится у людей вера в хорошее будущее или хотя бы стабильность, будет бум рождаемости, у нас с европейцами разный менталитет, изменение нашего менталитета на европейский возможно в будущем, но не сегодня, они хотят жить только для себя, у нас люди хотят семью и детей, но жить на вулкане и рожать детей желающих не много.
11:36:09 21-03-2024
Гость (08:32:07 21-03-2024) Вы тут совсем тексты читать разучились? . Почему вы не понимаете что во всем мире так? Это общая тенденция. А у вас про одно и тоже - город в ямах, пробки, денег нет, жить так страшнааааааа…... Во всём мире другие причины, а у нас да, - город в ямах и пробках, денег нет, жить страшно. Потому что если бы нашим краевым молодым семьям создали условия, как в Швейцарии, они бы плодились и плодились! Менталитет не швейцарский! У нас ещё одна из самых важных причин - отсутствие жилищных условий и бесперспективность в этом смысле.
12:00:23 21-03-2024
Гость (08:32:07 21-03-2024) Вы тут совсем тексты читать разучились? Видите заголовок - и... Вам на графике показали, что в 2012 году в два раза больше рожали. По вашей теории, тогда благосостояние народа хуже было? Так есть данные Росстата, в 2012 году средняя зарплата $865 была, а сейчас, по тем же официальным данным, чета уже поменьше стала, ну и вывод? Это только зарплата, не учитывая все остальное. В соседнем Казахстане население почему-то растет, и дорогих машин тут не меньше, чем в Барнауле. А в Швейцарии просто тесно, жилье очень дорогое, строить негде, старики долго живут, никак не освобождают, ну и вот.
08:40:08 21-03-2024
Сопли жуете, когда будет более-менее благосостояние людей будет и рождаемость. 69 место из 85 за 2023 год
08:50:16 21-03-2024
Дон Торпедро (08:40:08 21-03-2024) Сопли жуете, когда будет более-менее благосостояние людей бу... Торпеда, ты не осознаешь смысл печатного текста? Еще раз статью прочитай. В Южной Корее и Швейцарии благосостояние населения высшее, а не рожают. Расскажи нам про такой парадокс.
09:00:51 21-03-2024
Гость (08:50:16 21-03-2024) Торпеда, ты не осознаешь смысл печатного текста? Еще раз ста... Не надо путать член с пальцем. Если вы действительно не видите разницу между Швейцарией и Алтайским краем, может, пора обратиться к офтальмологу? Или к психиатру...
10:54:59 21-03-2024
Гость (09:00:51 21-03-2024) Не надо путать член с пальцем. Если вы действительно не види... А ты, я смотрю, от психиатра и не выходишь...
09:23:08 21-03-2024
Гость (08:50:16 21-03-2024) Торпеда, ты не осознаешь смысл печатного текста? Еще раз ста... Можете сколько угодно рассуждать, но как та, что рожает, скажу Вам однозначно, рожать будут, когда будет уверенность накормить, одеть, обуть и выучить. Мы с мужем на подъеме зарплат и карьеры в 2010 году родили первого, без выплат, путинских и т.п., потом встал вопрос прямой: рожаем второго или покупаем свою трешку, чтобы у ребенка своя комната, у нас и зал общий. Выбрали второй вариант. Т.к. как понимали, что или работаем вдвоем, закрываем ипотеку, остается на достойную жизнь с отдыхом, ребенку кружки, доп.занятия и т.д. или теряем 50% дохода и "кувыркаемся" с двумя. К сожалению детородный возраст женщины приходится на пик ее трудоспособности. И тут или рожать двоих, троих, если муж тянет в полном объеме доходную часть семьи за двоих (но не всем везет) или вдвоем пахать и дать одному ребенку и себе достойную жизнь. А весь этот мат.капитал, соц.выплаты "путинские" это морковка для глупых и ленивых. Которые и так нормально себя чувствуют с доходом в 25 т.р. а тут целых пятьсот, прям с неба. и невдомек им, что эти 500 можно заработать за 6 месяцев, а вдвоем за 3.
09:55:51 21-03-2024
Анна (09:23:08 21-03-2024) Можете сколько угодно рассуждать, но как та, что рожает, ска... Выбрали вариант с покупкой трешки, а не рождение второго ребенка. Прогадали. Неправильный выбор. Вы это сами понимаете и сейчас подсознательно жалеете об этом
10:47:38 21-03-2024
Гость (09:55:51 21-03-2024) Выбрали вариант с покупкой трешки, а не рождение второго реб... С чего Вы взяли? Жалею, что нет стабильности в крае, что все платно, включая детский врачей - да! А выбор свой считаю верным в данной экономической ситуации.
отдельная история по медицине, во второй на строителей - эндокринолог, ортопед, невролог и куча других узких специалистов приходящие, по три раза в неделю, по 3 часа, талон в листы ожиданий минимум на 2-3 недели вперед, обследования типа МРТ и дуплекс сосудов - просто из разряда фантастики, недавно пробовала воспользоваться услугами. Поэтому вся семья лечится и обследуется в Исиде, а это тоже тот еще пункт расходов. Так что как бы не изворачивались и изгалялись, сваливая на несознательность, меркантильность женщин и иные "непреодолимые" обстоятельства, причина низкой рождаемости в низкой уверенности, что и одного то поднять надо. И да, я против плодить нищету и осуждаю тех, кто наплодил мал-мала, а потом сидит и просит помощи, выплат и пр.
12:11:10 21-03-2024
Гость (09:55:51 21-03-2024) Выбрали вариант с покупкой трешки, а не рождение второго реб... Нет, они как раз не прогадали. Вот другой пример. Знаю семью, квартира-студия 35 квадратов. Стояли в очереди на ссуду как молодая семья. Родили второго, планировали третьего. Вышли из возраста, ссуду так и не получили (спасибо местным властям!!!). По-прежнему живут в той же студии, старший ребенок уже учится в университете, младший - школьник. Перспектив – ноль!
09:27:13 21-03-2024
Так, например, население Китая имеет суммарный коэффициент рождаемости уже около одного ребенка на женщину за жизнь,"
Профессор-географ слышал когда нибудь китайское:"Одна семья-один ребёнок"?
А по сути-алтайское население, детородного возраста, валит из края. Да и у многих молодых ещё и трудности физиологические с возможностью завести детей.
03:25:09 22-03-2024
Гость (09:27:13 21-03-2024) Так, например, население Китая имеет суммарный коэффициент ... Отменили уже давно это,но никто рожать не бросился
09:44:28 21-03-2024
Пока верили правительству - рожали. А теперь только смеемся над обещаниями. А заниматься сексом и смеяться не удобно.
10:14:54 21-03-2024
Тут кто-то про рабство сказал и враждебный запад - а вы подумайте, что разве сейчас многие фактически не находятся в рабстве работая на 2-3-х работах чтобы выживать ? В школе проходят, что крепостное право было отменено в каком-то году, а фактически оно в новой форме, причем по принципу "Лучший раб который не понимает что он раб, не попытается сбежать"
12:43:28 21-03-2024
Гость (10:14:54 21-03-2024) Тут кто-то про рабство сказал и враждебный запад - а вы поду... Когда вы успеваете на 2х , а уж тем более трех равботах работать? Ну допустим, вы спите только 5 часов , минимум час нужен на ежеутренние гигиенические процедуры и прием пищи. Но до работы, да и до второй и до третьей нужно доехать и домой вернуться . А это хоть плач, но минимум час в день. В сутках 24 часа. 24-5 (на сон)-1 ( на дорогу)-1 ( душ, еда)= 17. И что это за три работы по 5,5 часов?
09:29:49 22-03-2024
Гость (12:43:28 21-03-2024) Когда вы успеваете на 2х , а уж тем более трех равботах рабо... ]С 8 утра до 17 а одной работе, на второй работе ночь через две охранником с 7вечера до 7 утра (если дежурство выпадает на по выходные, то дежуришь сутки). На дежурстве есть ноутбук и принтер (разрешили пользоваться в раузмных пределах) делаю мелкие заказы (это третья работа). Чтобы на первой работе зарабатывать побольше - веду два участка (норма нагрузки рассчитана в советские времена, так что нагрузка реально двойная). Вот так фактически 4 работы. В 40 лет уже чувствую себя пенсионером. Света белого не видно. За то дети посещают репетиторов и кружки, имеют возможность ездить на конкурсы в Москву и Питер ( до 2019 года ездили в Германию, Чехию, Беларусь) Семьей раз в 5-7 лет ездили за границу отдыхать. Сейчас увы и швах. Причина в деньгах.
10:55:53 21-03-2024
Дожили до "благолепия".Наверно в мире хуже нет уровня жизни,чем у нас здесь.Если нет материального благополучия,если нет уверенности в завтрашнем дне ,то и результат закономерный.У всего есть свои причины.
11:01:07 21-03-2024
Афиноген (10:55:53 21-03-2024) Дожили до "благолепия".Наверно в мире хуже нет уровня жизни,... зайдите на ютубчик и забейте в поиске песню "чего ты ноешь" (слово чего можете заменить на слово из обсценной лексики которое начинается на Икс Игрек и заканчивается на ЛИ). и не надо говорить, что там творческая фантазия автора.
14:26:01 21-03-2024
Гость (11:01:07 21-03-2024) зайдите на ютубчик и забейте в поиске песню "чего ты ноешь" ... Я не ною,а констатирую то ,чего мы имеем на данный момент.Вас ,я смотрю,эти вопросы мало интересуют,видно ,хорошо присосались.Вот из за таких и жизнь у нас такая.
11:03:41 21-03-2024
Любые сравнения и аналогии демографии в разных странах всегда некорректны. При одинаковых результатах причины всегда разные. Но!!! Есть один признак, работающий везде! Это урбанизация! При переселении народа в города рождаемость резко падает. Все остальные причины являются производными урбанизации или не так существенны.
11:18:50 21-03-2024
Гость (11:03:41 21-03-2024) Любые сравнения и аналогии демографии в разных странах всегд... Так всё делают для того, чтобы из сельской местности переезжали в города. Не раз на этой площадке писали, что нерентабельны малые сёла, затратно тянуть им электричество, газ, надо переселять. Люди переселяются и перестают рожать.
11:16:08 21-03-2024
С яйцами же проблему как-то решили, вот и с рождаемостью решим. Вон в Чечне коэффициент 2,75.
11:28:32 21-03-2024
Гость (11:16:08 21-03-2024)Вон в Чечне коэффициент 2,75.. Да, пример того, как много зависит от местных властей. В Чечне даже свадебный калым Кадыров помогает парням платить, даёт ссуды.
03:27:32 22-03-2024
Гость (11:28:32 21-03-2024) Да, пример того, как много зависит от местных властей. В Чеч... От религии зависит и семейных ценностей. Там не рожают по пьяне фиг знает от кого,не бросают жен с детьми и тд
11:32:11 21-03-2024
Гость (11:16:08 21-03-2024) С яйцами же проблему как-то решили, вот и с рождаемостью реш... Действительно, чтобы решить проблему рождаемости, потребуются яйца...
11:24:42 21-03-2024
Всем, особенно людям детородного возраста, покинуть чат! Пусть останутся два деда: один за советскую власть, второй за нынешнюю (самый ядерный комментатор, бывший журналюшка). Они все обсудят, осудят кого надо, кого надо проклянут. А мы будем своими делами заниматься. У кого есть возможность - родят. У кого с финансами беда - повременят. А эти пусть брызгают ядом друг на друга. Подальше от них держаться надо,
13:01:24 21-03-2024
Гость (11:24:42 21-03-2024) Всем, особенно людям детородного возраста, покинуть чат! Пус... Плюсую )))
11:25:52 21-03-2024
Анна (10:47:38 21-03-2024) С чего Вы взяли? Жалею, что нет стабильности в крае, что все.... а потом сидит и просит помощи, выплат и пр... Если бы ещё эти выплаты местные чиновники делали вовремя и в полном объёме! А то постоянно норовят недоплатить, обмануть. Типа бюджет экономят, им премии за это. И получается отрицательный результат во всех смыслах. Хотя довольно много федеральных законов, облегчающих жизнь людей, но местные власти стараются, чтобы население не могло ими воспользоваться.
14:38:16 21-03-2024
А я бы с удовольствием еще раз в декрет сходила, но муж категорически против....
03:05:26 22-03-2024
Правильный ответ действительно урбанизация! Тому есть реальные экспериментальные данные. Чем выше плотность населения - тем ниже рождаемость.
08:57:57 22-03-2024
Гость (03:05:26 22-03-2024) Правильный ответ действительно урбанизация! Тому есть реальн... Не морочьте людям голову .В основе повышения рождаемости-материальный достаток и уверенность в завтрашнем дне.Сейчас не любят вспоминать про советское время,а вот тогда ,как раз и увеличивалось население при всех урбанистиках и прочих ерундистиках.Не скажите почему?