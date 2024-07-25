Милонов не увидел опасности для психики в представлении себя собакой с хвостом
Также безопасно бегать, прыгать и гарцевать на игрушечных лошадках
25 июля 2024, 14:47, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что хоббихорсинг и квадробинг не имеют разрушительного воздействия на детскую и подростковую психику, пишет "Парламентская газета".
Хоббихорсинг и квадробинг – два модных увлечения. В квадробинге люди изображают собак или кошек: надевают маски, прицепляют хвосты, бегают на четвереньках, валяются в траве и едят корм для животных. В хоббихорсинге бегают и прыгают на деревянных палочках с лошадиными головами, преодолевая при этом препятствия.
Накануне движение "Ветераны России" отправило письмо в Минспорт с требованием разобраться с хоббихорсингом, поскольку это увлечение пришло "из недружественной страны", а скачки на игрушечных лошадках "оскотинивают молодежь".
Милонов отметил, что подростки часто находят себе странные увлечения.
"Если бы с палкой и лошадиной башкой скакали люди взрослые и не по приколу, а всерьез, то это, наверное, было бы поводом обратиться к психиатру. Мы намного больше вреда принесем, если сейчас начнем их зажимать и что-то запрещать", – подчеркнул парламентарий.
Он указал, что такие странные увлечения – это попытка самовыражения у подростков: они записывают смешные видео, бегают с игрушечными лошадками или в масках собачек и кошечек. И это, по его мнению, временные интересы, поскольку достаточно скоро дети наиграются и бросят эти занятия.
14:59:44 25-07-2024
Ого он иногда что то вполне адекватное говорит.
15:09:47 25-07-2024
Гость (14:59:44 25-07-2024) Ого он иногда что то вполне адекватное говорит.... Может тоже играет в такие игры...
15:27:12 25-07-2024
Гость (15:09:47 25-07-2024) Может тоже играет в такие игры...... а если ему нравится - вдруг это станет обязательным о_О
14:59:53 25-07-2024
В америки допрыгались детишки, там по школам бегают и собачки и кошки и учителей заставляет преподавать по собачьи. Наверное мечтает, что бы у нас также. В последнее время что то стало много его везде, скоро выборы думу..
15:10:35 25-07-2024
ВВП (14:59:53 25-07-2024) В америки допрыгались детишки, там по школам бегают и собачк... Его много уже лет 15.
15:06:14 25-07-2024
Эти Ветераны видели выступление российского синхрониста на играх БРИГС, или дутиков, с сидячию собаку ростом, обмазаных коричневым гуталином ... ?
22:26:58 25-07-2024
Гость (15:06:14 25-07-2024) Эти Ветераны видели выступление российского синхрониста на и... Дутики измазанные коричневым гуталином отминусовались
16:52:03 25-07-2024
хм, а когда дядька переодевается в женское платье, то чем это отличается от переодевания в собачку? не, я понимаю чем, но вот со стороны закона и психиатрии интересует разница.
20:56:39 25-07-2024
Давайте это называть русскими словами, и проблемы не будет. Дети всегда, скакали на лошадках и переодевались в животных, просто некоторые слегка застряли в детском возрасте)))