Милонов не увидел опасности для психики в представлении себя собакой с хвостом

Также безопасно бегать, прыгать и гарцевать на игрушечных лошадках

25 июля 2024, 14:47, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: телеграм-канал Виталия Милонова

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что хоббихорсинг и квадробинг не имеют разрушительного воздействия на детскую и подростковую психику, пишет "Парламентская газета".

Хоббихорсинг и квадробинг – два модных увлечения. В квадробинге люди изображают собак или кошек: надевают маски, прицепляют хвосты, бегают на четвереньках, валяются в траве и едят корм для животных. В хоббихорсинге бегают и прыгают на деревянных палочках с лошадиными головами, преодолевая при этом препятствия.

Накануне движение "Ветераны России" отправило письмо в Минспорт с требованием разобраться с хоббихорсингом, поскольку это увлечение пришло "из недружественной страны", а скачки на игрушечных лошадках "оскотинивают молодежь".

Милонов отметил, что подростки часто находят себе странные увлечения.

"Если бы с палкой и лошадиной башкой скакали люди взрослые и не по приколу, а всерьез, то это, наверное, было бы поводом обратиться к психиатру. Мы намного больше вреда принесем, если сейчас начнем их зажимать и что-то запрещать", – подчеркнул парламентарий.

Он указал, что такие странные увлечения – это попытка самовыражения у подростков: они записывают смешные видео, бегают с игрушечными лошадками или в масках собачек и кошечек. И это, по его мнению, временные интересы, поскольку достаточно скоро дети наиграются и бросят эти занятия.