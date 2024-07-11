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Виталий Милонов назвал лузерами тех, кто играет в Genshin Impact

По мнению депутата, "нормальные люди" таким не интересуются

11 июля 2024, 17:31, ИА Амител

Депутат Виталий Милонов / Кадр: YouTube
Депутат Виталий Милонов / Кадр: YouTube

В интервью радиостанции "Говорит Москва" депутат Государственной Думы Виталий Милонов обсудил современные тенденции в мире видеоигр и предпочтения современных геймеров.

По мнению Виталия Милонова, аниме и дорамы – это "пустые вещи". Он также назвал людей, которые играют в Genshin Impact, неудачниками.

Кроме того, депутат упомянул Final Fantasy и сказал, что "нормальные люди этим не интересуются".

Политика Игры

Комментарии 11

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Гость

17:36:43 11-07-2024

ок

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Гость

17:42:19 11-07-2024

А лазеры, это не те разве, у которых луза мхом подросла?

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Гость

17:42:49 11-07-2024

От лузера слышим.

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Данаец

20:21:46 11-07-2024

Я в Genshin не играю. Но считаю, что человек, который судит других людей по их увлечениям является лицемером и ханжой.

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Никто

01:45:38 12-07-2024

Ребят, ему выпала Чича, расходимся

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Сяо Дзю

02:10:30 12-07-2024

Я считаю, что нельзя осуждать интересы других людей. Если аниме, Genshin impact и дорамы запретят, я этого просто не переживу💀

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Мария

05:09:50 12-07-2024

Я считаю что низко, судить человека по его увлечениям, и тем более, даже не являясь любителем геншина, аниме и дорам считаю, что это всё вовсе не вредит обществу,а даже в какой то мере развивает и закаляет, людей которые увлекаются этим

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Гость

07:18:30 12-07-2024

Опять Милонов) и опять на него комментаторы реагируют) все просто - увидите его фамилию в заголовке - просто проходите мимо, не открывайте сабж, не комментируйте. Вы же видя собаку на улице, справляющую свои потребности не останавливаетесь и не пытаетесь ее укорить. Так и здесь. А не будет реакции на милоновскую ересь СМИ перестанут у него брать интервью, и пропадет Милонов из повестки дня навсегда.

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Гость

08:07:25 12-07-2024

Я ни одного слова не понял. Вот если бы он ФИФА сказал, я бы понял

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Гость

15:48:04 13-07-2024

А разве мы теперь за игры судим? Белибердой полнейшей является то что он сказал игра никак не связана с этим

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Гость

18:04:06 13-07-2024

Что за бред. Зачем осуждать чужие вкусы?. Лучше бы так с мигрантами разбирались.

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