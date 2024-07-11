Виталий Милонов назвал лузерами тех, кто играет в Genshin Impact
По мнению депутата, "нормальные люди" таким не интересуются
11 июля 2024, 17:31, ИА Амител
Депутат Виталий Милонов / Кадр: YouTube
В интервью радиостанции "Говорит Москва" депутат Государственной Думы Виталий Милонов обсудил современные тенденции в мире видеоигр и предпочтения современных геймеров.
По мнению Виталия Милонова, аниме и дорамы – это "пустые вещи". Он также назвал людей, которые играют в Genshin Impact, неудачниками.
Кроме того, депутат упомянул Final Fantasy и сказал, что "нормальные люди этим не интересуются".
17:36:43 11-07-2024
ок
17:42:19 11-07-2024
А лазеры, это не те разве, у которых луза мхом подросла?
17:42:49 11-07-2024
От лузера слышим.
20:21:46 11-07-2024
Я в Genshin не играю. Но считаю, что человек, который судит других людей по их увлечениям является лицемером и ханжой.
01:45:38 12-07-2024
Ребят, ему выпала Чича, расходимся
02:10:30 12-07-2024
Я считаю, что нельзя осуждать интересы других людей. Если аниме, Genshin impact и дорамы запретят, я этого просто не переживу💀
05:09:50 12-07-2024
Я считаю что низко, судить человека по его увлечениям, и тем более, даже не являясь любителем геншина, аниме и дорам считаю, что это всё вовсе не вредит обществу,а даже в какой то мере развивает и закаляет, людей которые увлекаются этим
07:18:30 12-07-2024
Опять Милонов) и опять на него комментаторы реагируют) все просто - увидите его фамилию в заголовке - просто проходите мимо, не открывайте сабж, не комментируйте. Вы же видя собаку на улице, справляющую свои потребности не останавливаетесь и не пытаетесь ее укорить. Так и здесь. А не будет реакции на милоновскую ересь СМИ перестанут у него брать интервью, и пропадет Милонов из повестки дня навсегда.
08:07:25 12-07-2024
Я ни одного слова не понял. Вот если бы он ФИФА сказал, я бы понял
15:48:04 13-07-2024
А разве мы теперь за игры судим? Белибердой полнейшей является то что он сказал игра никак не связана с этим
18:04:06 13-07-2024
Что за бред. Зачем осуждать чужие вкусы?. Лучше бы так с мигрантами разбирались.