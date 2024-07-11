Виталий Милонов назвал лузерами тех, кто играет в Genshin Impact

По мнению депутата, "нормальные люди" таким не интересуются

11 июля 2024, 17:31, ИА Амител

Депутат Виталий Милонов / Кадр: YouTube

В интервью радиостанции "Говорит Москва" депутат Государственной Думы Виталий Милонов обсудил современные тенденции в мире видеоигр и предпочтения современных геймеров.

По мнению Виталия Милонова, аниме и дорамы – это "пустые вещи". Он также назвал людей, которые играют в Genshin Impact, неудачниками.

Кроме того, депутат упомянул Final Fantasy и сказал, что "нормальные люди этим не интересуются".