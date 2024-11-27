Милонов: нужно ловить не только "лохов-закладчиков", но и наркоторговцев

Депутат считает, что Россия нуждается в тотальной проверке на наркотики

27 ноября 2024, 19:05, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что российские полицейские должны делать упор на поиск изготовителей и организаторов наркосбыта, а не на закладчиков. В беседе с "Газетой.ru" он прокомментировал масштабное расследование Lenta.ru о самом опасном наркотике в стране.

Милонов считает, что наказание за распространение наркотиков должно быть более жестким, и полицейским необходимо тщательнее искать тех, кто стоит во главе цепей наркосбыта.

"Конечно, если бы я не был православным человеком, я бы сказал, что за организацию сбыта наркотиков нужна смертная казнь или пожизненное. Очень мало реализации по тем, кто стоит во главе этих цепочек. Хотелось бы, чтобы наши полицейские работали больше не только по закладчикам, но и по изготовителям и организаторам. Хотя понятно, что выгодно этих лохов ловить", – сказал депутат.

По мнению Милонова, в России необходимо провести поголовную проверку на наркотики среди всех граждан – особенно среди госслужащих.

Он отметил, что людей, не прошедших тест на наркозависимость, нельзя допускать к работе ни в одном госучреждении – ни в администрации, ни в муниципалитете, ни в школе.

Депутат также заявил, что к людям, попавшимся в правонарушении под наркотиками, нужно применять более строгие наказания, чем к тем, кто был в состоянии алкогольного опьянения.

"Я продолжаю настаивать на том, что состояние наркотического опьянения не должно в законе приравниваться к алкогольному. У нас одинаковые наказания за управление машиной в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Хотя генез совершенно разный", – пояснил он.

В расследовании, на которое отреагировал Милонов, журналисты рассказали о наркотике, от которого прямо сейчас зависит огромное количество россиян. Несмотря на то, что информации о нем по-прежнему весьма мало, этот наркотик является самым популярным среди нынешних наркоманов.