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Житель Алтая за лето изготовил более 600 кг наркотиков на спецоборудовании

Действовал мужчина в составе организованной группы

07 ноября 2024, 13:00, ИА Амител

Молот судьи / Фото: unsplash.com / Tingey Injury Law Firm
Молот судьи / Фото: unsplash.com / Tingey Injury Law Firm

В Алтайском крае будут судить мужчину, который произвел в лаборатории более 600 кг синтетических наркотиков, сообщает региональная прокуратура.

"С мая по август 2023 года, действуя в составе организованной группы в Первомайском районе, используя специальное лабораторное оборудование, произвел наркотические средства синтетического происхождения", – рассказали в ведомстве.

Уголовное дело в отношении соучастников мужчины выделено в отдельное производство.

Алтайский край борьба с наркотиками

Комментарии 6

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Musik

13:14:14 07-11-2024

Очуметь стахановец.
Ну че, вышка?

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Гость

13:18:45 07-11-2024

Во все тяжкие

  3 Нравится
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Гость

13:22:11 07-11-2024

Уолтер Уайт на минималках.

  4 Нравится
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Гость

13:50:33 07-11-2024

во все тяжкие)

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Гость

16:07:00 07-11-2024

в Китае если б поймали даже не судили бы. Убили бы сразу и на месте всех

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Олег

01:12:37 08-11-2024

Индустриализация

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