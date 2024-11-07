Житель Алтая за лето изготовил более 600 кг наркотиков на спецоборудовании

Действовал мужчина в составе организованной группы

07 ноября 2024, 13:00, ИА Амител

Молот судьи / Фото: unsplash.com / Tingey Injury Law Firm

В Алтайском крае будут судить мужчину, который произвел в лаборатории более 600 кг синтетических наркотиков, сообщает региональная прокуратура.

"С мая по август 2023 года, действуя в составе организованной группы в Первомайском районе, используя специальное лабораторное оборудование, произвел наркотические средства синтетического происхождения", – рассказали в ведомстве.

Уголовное дело в отношении соучастников мужчины выделено в отдельное производство.