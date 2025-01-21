Без Украины, с Панамским каналом и Марсом. О чем была речь Трампа на инаугурации?

Эксперты считают, что политика президента США "выводит мир из зоны комфорта"

21 января 2025, 11:22, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Четыре года президентства Дональда Трампа будут как минимум беспокойными, о чем свидетельствует его речь на церемонии инаугурации и первые подписанные указы. Amic.ru решил обратить внимание читателей на некоторые показательные моменты инаугурации, а также ряд моментов выступления главы Белого дома и реакции на него.

Сияющий Маск и оживленная Харрис

Перед началом церемонии журналист CNN Ману Раджу (его можно назвать парламентским корреспондентом телекомпании) обратил внимание, что "Маск и Безос не только имеют лучшие места, чем члены кабинета министров, но и сидят в том же разделе, что и семья Трампа". Илон Маск, как писала пресса, во время торжественной процедуры просто сиял от радости.

Более того, в Сети расходится видео с его последующим выступлением на одном из митингов после инаугурации, где восторженный предприниматель подходит к трибуне и заявляет: "Будущее цивилизации обеспечено!"

Покидавший высокий пост Джо Байден был задумчив и почти неподвижен, бывший вице-президент и кандидат на прошедших выборах от демпартии Камала Харрис, напротив, выглядела оживленной – сидела, закинув ногу на ногу, и с интересом наблюдала за происходящим.

Газета The New York Times обратила внимание, что присутствовавшая на инаугурации Мелания Трамп была в более приподнятом настроении, чем в январе 2017-го, когда ее муж впервые приносил президентскую присягу.

"Миссис Трамп дала понять, что американцы – или, по крайней мере, вашингтонцы – будут чаще видеться с ней, чем в прошлый раз, потому что она с самого начала планировала проводить больше времени в Вашингтоне. Миссис Трамп отложила переезд в Вашингтон во время первого президентского срока, чтобы убедиться, что ее сын должным образом устроился и адаптировался", – пишет издание.

Байден помиловал домочадцев

Кстати, за несколько минут до ухода Байден помиловал членов семьи, что было вызвано, видимо, намерением Трампа назначить специального прокурора для расследования и привлечения к ответственности членов семьи 46-го президента за коррупционные истории.

Также в начале своего выступления Трамп пообещал, что "золотой век Америки начинается прямо сейчас".

При этом Дональд Трамп намекнул, что его предшественник использовал свои полномочия для сведения личных счетов:

"Весы правосудия будут перебалансированы. Порочное, жестокое и несправедливое использование Министерства юстиции и правительства в качестве оружия будет прекращено".

При этом он повторил намерение вернуть Штатам Панамский канал.

"Мы потеряли безумное количество людей и заплатили космические деньги за Панамский канал. Правительство Панамы нарушило уговор и задирает цены для судов США, одновременно делая льготы для Китая. Мы строили Панамский канал не для Китая. Раз Панама не хочет, мы заберем его назад", – заявил Трамп.

На эти слова уже отреагировал президент Панамы Хосе Рауль Мулино, заявивший, что "решительно отвергает" притязания Трампа.

"Канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета. Нет ни одной страны в мире, которая вмешивалась бы в наше управление каналом", – написал Мулино на своей странице в сети Х.

Новый президент заявил о расширении Америки:

"США будут стремиться к расширению своей территории и освоению Марса… Наши предки пересекали океаны, пустыни, мы покоряли огромные горы, мы покоряли космос, мы расщепляли атом. Нет ничего, что Америка не могла бы сделать".

"Плохая новость для Киева"

Кстати, о покупке Гренландии в речи не было ни слова. Как и об Украине.

Пользователи соцсетей тут же отреагировали на отсутствие упоминания последней многочисленными издевательскими мемами в адрес Зеленского. Впрочем, тот поздравил Трампа с вступлением в должность, назвав его "решительным" лидером.

"Президент Трамп всегда решителен, и объявленная им политика мира через силу дает возможность укрепить американское лидерство и достичь долгосрочного и справедливого мира, что является главным приоритетом", – написал Зеленский в сети Х.

Между прочим, британское издание Daily Mail со ссылкой на членов новой администрации сообщает, что в ближайшее время Трамп подпишет указ, запрещающий выделять средства другим странам, если это противоречит интересам США. Явный намек на Украину. Как только что стало известно, такой указ Трампом уже подписан.

Журналист Сергей Мардан также обратил внимание на то, что в своем выступлении Трамп не упомянул Россию и Украину.

"В понимании Трампа это не то, что волнует американского избирателя. А значит, и Трампа. И это в целом плохая новость для Киева. Если бы сегодня в ротонде Капитолия присягу принимала Харрис, она бы четверть чистого времени только об этом и говорила", – предположил Мардан.

Если Зеленский заявил о некоем "справедливом мире", то израильский премьер Нетаньяху, напротив, был воинственным в своих поздравлениях:

"Я уверен, что мы завершим разгром террористической оси Ирана", – заявил он в своем поздравлении.

Трамп как "новый Рейган"

Американское издание The National Interest считает, что предстоящие реформы Трампа можно сравнить с наследием президентов Трумэна или Рейгана.

"Слияние глобальных событий и уникальный стиль руководства Трампа открывают беспрецедентные возможности для повышения влияния США в формировании более безопасного и процветающего мира, что защитит интересы и ценности американцев. Будет ли его наследие сопоставимо с наследием Трумана или Рейгана – зависит от умения Трампа балансировать между вовлечением и сдерживанием. Тем не менее Трамп может закрепить за собой статус одного из самых выдающихся лидеров-трансформаторов XXI века, продвигая американские интересы и процветание на невиданные ранее высоты", – таков оптимистичный взгляд издания.

Издание Politico заметило, что в своей инаугурационной речи Дональд Трамп, "не теряя времени, проводит четкую грань между нацией, которую он до сих пор называл "находящейся в упадке", и "золотым веком", который он обещал провозгласить в качестве 47-го президента".

Европейская версия Politico считает, что Трамп ставит Старый свет перед необходимостью выбора из двух зол, поскольку в экономическом плане ему придется выбирать, с кем сотрудничать – с Китаем или США.

Элитарии перепугались

Дональд Трамп в Белом доме выводит весь мир из зоны комфорта, убежден российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Это касается и России. Почти за три года специальной военной операции и гибридной войны с Западом мы приспособились к жизни в условиях, по меркам предыдущих десятилетий, кажущихся экстремальными", – написал он в своем телеграм-канале.

По мнению американиста Малека Дудакова, "нынешнюю инаугурацию точно нельзя назвать возвращением к нормальности после хаоса 2020 года".

"Перепуганные либеральные элитарии по обе стороны Атлантики – что в Капитолии, что в Давосе – паникуют из-за возвращения Трампа. Они отлично понимают, что их точно ничего хорошего не ждет", – полагает Дудаков.

С ним согласен сенатор и телеведущий Алексей Пушков.

"Чудовищный удар по всей социальной доктрине и "ценностям" правящей европейской либеральной элиты: отныне в США будут признаны только два пола – мужской и женский! И это – в "цитадели либеральной демократии", на которую правящие в Европе элиты всегда смотрели с придыханием! Евролибералы в шоке и ужасе. Фактически Трамп взорвал систему "общих ценностей", объединявшую США и ЕС. Он также объявляет войну либеральной цензуре, царящей в британских, французских, немецких СМИ и поддержанной властями этих стран", – надеется политик.

Планеты отреагировали

В ближайшее время американские законодатели должны будут утвердить предложенных Трампом кандидатов в министры. Среди соискателей министерских портфелей: обладатель устрашающих татуировок телеведущий Пит Хегсет (претендует на пост главы Пентагона), Роберт Кеннеди – младший (может стать министром здравоохранения), Памела Бонди (может стать новым генпрокурором США).

Интересно, что после инаугурации Дональда Трампа начался парад планет, это явление отметили астрологи. Все планеты, кроме Меркурия, выстроились в одну линию. Но через месяц он тоже войдет в строй.

Кстати, в массовом сознании это явление порой воспринимается как предвестник больших потрясений и даже "конца света". Скажем, именно парад планет сопровождал Карибский кризис 1962-го, с этим явлением в 1989 году связывали кризис советской политической системы и распад страны через два года.