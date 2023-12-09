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Милонов предложил признать экстремистским движение чайлдфри

Придерживающихся таких взглядов мужчин депутат назвал "гомосеками"

09 декабря 2023, 21:51, ИА Амител

Кадр: YouTube
Кадр: YouTube

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал признать экстремистским движение чайлдфри, которое пропагандирует отказ от детей. Об этом парламентарий заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Это противоестественная совершенно позиция потенциальных гомосексуалистов, либералов и веганов. Поэтому движение чайлдфри должно быть вымарано из нашего общества", – сказал он.

По его словам, "любой мужик, который говорит, что жить без детей – хорошо, не мужик, а гомосек".

В ноябре Милонов также раскритиковал семейные пары, в которых нет детей. Тогда он предположил, что в бездетных семьях муж может быть наркоманом, алкоголиком или курильщиком вейпов.

депутаты

Комментарии 8

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Гость

22:07:26 09-12-2023

эммм.... Веганы теперь тоже под прицелом? Мда

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Гость

22:10:39 09-12-2023

Под носом лоханку волосатую развёл, типчик не приятный. Какой регион персонаж представляет?

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Гость

07:57:29 10-12-2023

Гость (22:10:39 09-12-2023) Под носом лоханку волосатую развёл, типчик не приятный. Как... Так он больше всех на "гомосеках" зациклен. Я одного еврея знал, с типично еврейской фамилией и внешностью. Но он зачем-то агрессивно всем доказывал, что он не еврей, а русский. А о евреях почему-то высказывался пренебрежительно.

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Гость

10:29:26 10-12-2023

Да вы задрали запрещать!! Уже за разумные пределы вышли. И как же они темы про гениталии любят. Кто ещё извращенец?

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Гость

13:06:30 10-12-2023

Рыжих тоже скоро запретят?

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Гость

16:02:08 10-12-2023

Молодец Милонов

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Гость

08:06:14 11-12-2023

По моему уже пора признать экстремизмом высказывания самого Милонова! Задолбал уже высказываться по любому поводу.

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Гость

15:14:03 13-12-2023

Гость (08:06:14 11-12-2023) По моему уже пора признать экстремизмом высказывания самого ... Нельзя признать его высказывания экстремизмом - он просто псих.

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