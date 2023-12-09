Милонов предложил признать экстремистским движение чайлдфри
Придерживающихся таких взглядов мужчин депутат назвал "гомосеками"
09 декабря 2023, 21:51, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал признать экстремистским движение чайлдфри, которое пропагандирует отказ от детей. Об этом парламентарий заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
"Это противоестественная совершенно позиция потенциальных гомосексуалистов, либералов и веганов. Поэтому движение чайлдфри должно быть вымарано из нашего общества", – сказал он.
По его словам, "любой мужик, который говорит, что жить без детей – хорошо, не мужик, а гомосек".
В ноябре Милонов также раскритиковал семейные пары, в которых нет детей. Тогда он предположил, что в бездетных семьях муж может быть наркоманом, алкоголиком или курильщиком вейпов.
22:07:26 09-12-2023
эммм.... Веганы теперь тоже под прицелом? Мда
22:10:39 09-12-2023
Под носом лоханку волосатую развёл, типчик не приятный. Какой регион персонаж представляет?
07:57:29 10-12-2023
Гость (22:10:39 09-12-2023) Под носом лоханку волосатую развёл, типчик не приятный. Как... Так он больше всех на "гомосеках" зациклен. Я одного еврея знал, с типично еврейской фамилией и внешностью. Но он зачем-то агрессивно всем доказывал, что он не еврей, а русский. А о евреях почему-то высказывался пренебрежительно.
10:29:26 10-12-2023
Да вы задрали запрещать!! Уже за разумные пределы вышли. И как же они темы про гениталии любят. Кто ещё извращенец?
13:06:30 10-12-2023
Рыжих тоже скоро запретят?
16:02:08 10-12-2023
Молодец Милонов
08:06:14 11-12-2023
По моему уже пора признать экстремизмом высказывания самого Милонова! Задолбал уже высказываться по любому поводу.
15:14:03 13-12-2023
Гость (08:06:14 11-12-2023) По моему уже пора признать экстремизмом высказывания самого ... Нельзя признать его высказывания экстремизмом - он просто псих.