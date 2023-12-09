Милонов предложил признать экстремистским движение чайлдфри

Придерживающихся таких взглядов мужчин депутат назвал "гомосеками"

09 декабря 2023, 21:51, ИА Амител

Кадр: YouTube

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал признать экстремистским движение чайлдфри, которое пропагандирует отказ от детей. Об этом парламентарий заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Это противоестественная совершенно позиция потенциальных гомосексуалистов, либералов и веганов. Поэтому движение чайлдфри должно быть вымарано из нашего общества", – сказал он.

По его словам, "любой мужик, который говорит, что жить без детей – хорошо, не мужик, а гомосек".

В ноябре Милонов также раскритиковал семейные пары, в которых нет детей. Тогда он предположил, что в бездетных семьях муж может быть наркоманом, алкоголиком или курильщиком вейпов.