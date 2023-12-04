Это уже третья за год инициатива властей против ЛГБТ-сообщества

04 декабря 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Верховный суд России признал экстремистским движение ЛГБТ и запретил его деятельность на территории страны. С начала года это уже третья инициатива властей, направленная против российского ЛГБТ-сообщества. Рассказываем, кто может попасть под преследование и могут ли теперь привлечь к ответственности по экстремистским статьям за старое фото радуги в соцсетях.

Что случилось?

30 ноября Верховный суд РФ объявил "экстремистской организацией" и запретил в России "международное общественное движение ЛГБТ". Соответствующий иск направил 17 ноября Минюст РФ. По версии министерства, с которой согласилась судебная власть, в деятельности "ЛГБТ-движения" обнаружены "признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".

Заседание по делу проходило в закрытом режиме, поскольку "в деле содержались сведения, относящиеся к гостайне". Журналистов пустили только на оглашение решения. Решение о запрете ЛГБТ вступило в силу немедленно, и оспорить его невозможно, сообщили в суде. Причина – отсутствие у движения юридического лица.

Что грозит участникам ЛГБТ-движения?

Участие в экстремистской организации регулируется статьей 282.2 УК. Участникам сообщества грозит до шести лет колонии, финансирование – до восьми лет. Создатели подобной структуры понесут более суровое наказание – до десяти лет лишения свободы.

Подождите, а такое движение вообще в России есть?

Нет. Официально "международного общественного движения ЛГБТ" в России не зарегистрировано. А, соответственно, никакого устава, структуры и других признаков, идентифицирующих движение как единое целое, нет.

Если движения нет, кто может попасть под преследование?

Иск Минюста направлен против различных ЛГБТ-организаций, инициатив и публичных активистов, считает юрист Ксения Михайлова. Причем под большой риск попадают ЛГБТ-организации, которые до этого были признаны иноагентами. Сейчас в созданном Минюстом реестре иноагентов числится около 30 инициатив и граждан, связанных с данной тематикой.

Кроме того, по словам Михайловой, под угрозой могут находиться как зарегистрированные организации, так и незарегистрированные движения и инициативы, их сторонники и создатели.

"Из-за того что какое-то объединение не зарегистрировано, не значит, что его не признают структурным подразделением вот этого „международного движения ЛГБТ“. Но нужна какая-то внешняя активность для этого", – рассказала BBC Михайлова.

Поскольку такого движения не существует и границ у него нет, доказать причастность к нему будет проще, чем к деятельности какой-то зарегистрированной организации.

Люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией тоже будут считаться экстремистами?

Если человек будет публично позиционировать себя как активиста, пропагандирующего нетрадиционные ценности, правоохранители могут проявить к нему повышенное внимание, проанализировать его соцсети и собрать информацию об этом человеке. Его могут привлечь к административной (за "демонстрацию символики") или уголовной ответственности. Проблемы могут возникнуть даже в случае, если человек не активист, но высказался о том, что геи должны иметь равные права с другими людьми, уверены специалисты.

А за радугу** в соцсетях наказать могут?

Официального перечня символики и атрибутики ЛГБТ-движения, за демонстрацию которых может наступить ответственность, на официальном уровне не определено, отметил РБК адвокат Леонид Соловьев.

"Последствия [решения Верховного суда] непредсказуемы. Я жду привлечения людей за демонстрацию аббревиатуры и дополнений к ней, жду, конечно же, дел за слова одобрения [в адрес ЛГБТ]. Репост фотографии с гей-парада, считаю, конечно же будет признан нарушением", – сообщил специалист.

А вот за обычные фотографии с радугой в соцсетях ответственность вряд ли наступит, считает специалист. Но если на странице обнаружат "нетрадиционный" подтекст, даже за фото с обычной радугой его вполне могут привлечь к ответственности, допустил эксперт.

** ЛГБТ-сообщество и его союзники используют радужные флаги и многие предметы и цветовые схемы с радужной тематикой как внешний символ своей идентичности или поддержки. В июне 2023 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков попросил Роскомнадзор объяснить, что использование радуги не является административным или уголовным нарушением, она не имеет никакого отношения к ЛГБТ.

Что известно о запрете гей-культуры в России?

В последние годы российские власти приняли ряд законопроектов, запрещающих гей-пропаганду. Так, в 2013 году в РФ запретили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. А в 2022 году власти приняли закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии" среди людей любого возраста. После этого магазины и библиотеки сняли с продаж книги, подпадающие под действие закона. В июне 2023 года в России начали штрафовать онлайн-кинотеатры за "пропаганду ЛГБТ" в опубликованных фильмах и сериалах. А месяцем позже президент Владимир Путин подписал закон о запрете "смены пола". Теперь в паспорте нельзя менять гендерный маркер (графа "Пол") и проводить операции, связанные с трансгендерным переходом. А людям, которые сменили пол, нельзя усыновлять детей.

* Признано в России экстремистским.