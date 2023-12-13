Милонов предложил россиянам отдать дневной заработок бойцам СВО

Было бы здорово, если бы такой опыт распространили по всей стране, считает парламентарий

13 декабря 2023, 14:34, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виталия Милонова

Депутат Виталий Милонов предложил трудовым коллективам отправить один дневной заработок бойцам СВО к Новому году по примеру того, как это делают в рамках акции "Один день для победы" в Санкт-Петербурге.

В беседе с РИА Новости он отметил, что было бы здорово, если бы такой опыт распространили по всей стране.

При этом Милонов подчеркнул, что бойцам нужна поддержка не только в преддверии каких-либо праздников.

На прошлой неделе Милонов призвал признать экстремистским движение чайлдфри, назвав его позицией "потенциальных гомосексуалистов, либералов и веганов".