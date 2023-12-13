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Милонов предложил россиянам отдать дневной заработок бойцам СВО

Было бы здорово, если бы такой опыт распространили по всей стране, считает парламентарий

13 декабря 2023, 14:34, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виталия Милонова
Фото: телеграм-канал Виталия Милонова

Депутат Виталий Милонов предложил трудовым коллективам отправить один дневной заработок бойцам СВО к Новому году по примеру того, как это делают в рамках акции "Один день для победы" в Санкт-Петербурге.

В беседе с РИА Новости он отметил, что было бы здорово, если бы такой опыт распространили по всей стране.

При этом Милонов подчеркнул, что бойцам нужна поддержка не только в преддверии каких-либо праздников.

На прошлой неделе Милонов призвал признать экстремистским движение чайлдфри, назвав его позицией "потенциальных гомосексуалистов, либералов и веганов".

СВО депутаты

Комментарии 29

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Гость

14:39:28 13-12-2023

Предлагаю Милонову месяц прожить на мою зарплату, реалити-шоу сделать.

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Гость

14:40:43 13-12-2023

Лучше депутатам месячную!

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Гость

18:13:26 13-12-2023

Гость (14:40:43 13-12-2023) Лучше депутатам месячную!... Думаю, сумма получилась бы одинаковая.

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Гость

14:40:50 13-12-2023

Нам на яйца не хватает

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Гость

14:41:33 13-12-2023

Кто-нибудь уже верните его в психушку!!!

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Гость

14:47:45 13-12-2023

Гость (14:41:33 13-12-2023) Кто-нибудь уже верните его в психушку!!!... Нужен он там им.

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Гость

15:54:25 13-12-2023

Гость (14:47:45 13-12-2023) Нужен он там им.... Так нам он здесь тем более не нужен! Ну если в психушку не возьмут, может тогда его в наркологичку определить?)

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Гость

16:13:52 13-12-2023

Гость (14:47:45 13-12-2023) Нужен он там им.... Ну нам то он здесь тем более не нужен)

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Элен без ребят

14:46:32 13-12-2023

хорошее предложение! никто не обеднеет, а парням будет существенная прибавка.

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Гость

15:40:53 13-12-2023

Элен без ребят (14:46:32 13-12-2023) хорошее предложение! никто не обеднеет, а парням будет сущес... за меня и мою супругу оплати 4,5 тысячи. тебе их все равно тратить не на кого. у тебя же ребят нету. а мы экономию на детей потратим.

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Гость

16:35:59 13-12-2023

Гость (15:40:53 13-12-2023) за меня и мою супругу оплати 4,5 тысячи. тебе их все равно т... Вы с супругой по 4.5 в день маете и ещё ноете? Зажрались, это называется

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Гость

16:03:00 13-12-2023

Элен без ребят (14:46:32 13-12-2023) хорошее предложение! никто не обеднеет, а парням будет сущес... Злен, сдай анализы на кровь, у тебя в крови гены Каина, который убил своего брата, Авена.

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Гость

18:12:05 13-12-2023

Элен без ребят (14:46:32 13-12-2023) хорошее предложение! никто не обеднеет, а парням будет сущес... Ты где-то типа работаешь, целыми днями строча порой безумные комменты. Так что ты можешь даже всю перечислить.

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Гость

15:05:17 13-12-2023

Цинизму Миронова нет предела, сделать депутатам зарплату среднюю по России, я думаю они по другому запоют.

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Гость

15:25:16 13-12-2023

Ладно с ним всё понятно. Пугает, что есть несколько тысяч людей которые уже не раз избирали его депутатом

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Гость

15:33:51 13-12-2023

Гость (15:25:16 13-12-2023) Ладно с ним всё понятно. Пугает, что есть несколько тысяч лю... Может не несколько тысяч, а несколько человек, остальные приписка?

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ВКл.

15:37:20 13-12-2023

Гость (15:25:16 13-12-2023) Ладно с ним всё понятно. Пугает, что есть несколько тысяч лю... Он же по спискам партии прошел. Никто его отдельно не выбирал. А вот за президента должен каждый лично голосовать.

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Гость

15:44:05 13-12-2023

ВКл. (15:37:20 13-12-2023) Он же по спискам партии прошел. Никто его отдельно не выбира... Так он уже тоже по спискам прошёл вроде бы

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Гость

16:23:39 13-12-2023

ВКл. (15:37:20 13-12-2023) Он же по спискам партии прошел. Никто его отдельно не выбира... Боже! Избавь от такого греха.

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гость

17:04:59 13-12-2023

Милонов на трибуну шуруй. Там все и все и отправьте и желательно квартальную з/п , значительно больше получается сумма.

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Гость

17:08:11 13-12-2023

Гость (16:35:59 13-12-2023) Вы с супругой по 4.5 в день маете и ещё ноете? Зажрались, эт... ноешь, это ты. а мы свои зарплаты отрабатываем полностью и отдавать честно заработанные деньги, по призывам всяких идиотов не имеем желания. так что пусть свои сто рублей Еленка переводит кому и куда хочет. они у нее в любом случае лишние.

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🤣🤣🤣🤣🤣

18:14:56 13-12-2023

Милонна может идти в пешее эротическое путешествие.

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Гость

18:37:00 13-12-2023

Путь он отдает свой дневной заработок, если хочет. Людям не хватает денег сводить концы с концами.

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Гость

18:59:28 13-12-2023

Ну почему у нас как ни чинуша, так ущербный на всю тыковку?

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Гость

19:20:14 13-12-2023

А милонов не 0лчет продать 2000м² своей недвижимости в пользу СВО? Ему и 156м² хватит мое мнение

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Гость

20:40:30 13-12-2023

Он был на СВО. А вы?

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Где-где-где он был?!🤣

21:49:23 13-12-2023

Гость (20:40:30 13-12-2023) Он был на СВО. А вы?... А на льва в Африке он ходил?!🤣

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гость

07:54:08 14-12-2023

Гость (20:40:30 13-12-2023) Он был на СВО. А вы?... Если кидаетесь такими громкими заявлениями,то сперва уточните сколько и где,а то получиться как с Рогозиным,вот стыда будет(или у вас как у чинуш он отсутствует как пережиток прошлого)

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Гость

11:40:44 14-12-2023

гость (07:54:08 14-12-2023) Если кидаетесь такими громкими заявлениями,то сперва уточнит... Даже если повар в походной кухне. Вы там были? Знаете, что это такое? А прилетает там везде. Сначала сделайте хотя бы что-нибудь, а потом рассуждайте.

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