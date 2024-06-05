Милонов предложил ввести льготные авиатарифы для многодетных семей в сезон отпусков
Также депутат попросил Минтранс обеспечить бесплатный багаж для дошкольников и детей младшего возраста
05 июня 2024, 09:30, ИА Амител
Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Ввести льготные авиатарифы для многодетных семей в сезон отпусков и летнего отдыха предложил Минтрансу депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет RT.
Необходимость такой меры парламентарий объяснил тем, что стоимость авиабилетов может достигать высоких цен, а на отечественных авиалиниях отсутствуют льготные пакеты предложений для многодетных.
Также депутат попросил обеспечить бесплатный багаж для дошкольников и детей младшего возраста, так как "подгузники, смеси, смена одежды и прочее для таких пассажиров не опция, а жизненная необходимость".
09:53:09 05-06-2024
Ну да у многодетных семей в основном проблемы куда бы слетать
11:02:11 05-06-2024
Поактуальнее ничего придумать не мог???
11:02:29 05-06-2024
Самодовольное лицо!
11:07:37 05-06-2024
А с двумя детьми значит сидите дома? А подгузники и питание можно купить в любом городе, какой смысл тащить их багажом
14:19:24 05-06-2024
Гость (11:07:37 05-06-2024) А с двумя детьми значит сидите дома? А подгузники и питание ... Дискриминация
14:09:58 06-06-2024
А компенсировать авиаперевозчикам этот борцун за многодетных из своего кармана собирается? Или как всегда, пусть одни платят за ништяки других? Глядя на массу подобного бреда из ГД просто необходима какая-то система, которая бы в зародыше отсекала возможность подобным персонажам пролезть Думу. Это уже не просто идиотский популизм, это по-сути натравливание одной части населения на другую.