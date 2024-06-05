Милонов предложил ввести льготные авиатарифы для многодетных семей в сезон отпусков

Также депутат попросил Минтранс обеспечить бесплатный багаж для дошкольников и детей младшего возраста

05 июня 2024, 09:30, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Ввести льготные авиатарифы для многодетных семей в сезон отпусков и летнего отдыха предложил Минтрансу депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет RT.

Необходимость такой меры парламентарий объяснил тем, что стоимость авиабилетов может достигать высоких цен, а на отечественных авиалиниях отсутствуют льготные пакеты предложений для многодетных.

Также депутат попросил обеспечить бесплатный багаж для дошкольников и детей младшего возраста, так как "подгузники, смеси, смена одежды и прочее для таких пассажиров не опция, а жизненная необходимость".