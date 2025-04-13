Милонов предложил ввести пошлину на развод в 100 тысяч рублей

По мнению депутата, дополнительно охладить пыл разводящихся супругов можно и увеличенным временем развода

13 апреля 2025, 22:59, ИА Амител

Развод, раздел имущества / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Для сокращения разводов в России необходимо увеличить срок расторжения брака минимум до трех месяцев, а также увеличить госпошлину до 100 тысяч рублей. Как сообщает aif.ru, об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он отметил, что подобные меры позволят сократить количество "эмоциональных решений". За три месяца и с такой пошлиной супруги могут и "одуматься".