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Милонов предложил ввести пошлину на развод в 100 тысяч рублей

По мнению депутата, дополнительно охладить пыл разводящихся супругов можно и увеличенным временем развода

13 апреля 2025, 22:59, ИА Амител

Развод, раздел имущества / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru
Развод, раздел имущества / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Для сокращения разводов в России необходимо увеличить срок расторжения брака минимум до трех месяцев, а также увеличить госпошлину до 100 тысяч рублей. Как сообщает aif.ru, об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он отметил, что подобные меры позволят сократить количество "эмоциональных решений". За три месяца и с такой пошлиной супруги могут и "одуматься".

"Еще с обязательным посещением, возможно, психолога, если они совсем там уж никакие. Или какую-нибудь терапию проводить. Тогда поймут, что развод – это не выход", – сказал парламентарий.

Госдума

Комментарии 23

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Musik

23:38:43 13-04-2025

Калым наоборот. А вот почему бы и нет?

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Musik

10:31:40 14-04-2025

Musik (23:38:43 13-04-2025) Калым наоборот. А вот почему бы и нет? ... гуторят, в индии (бхарате) там тоже в селах в горах беднота живет. за невесту калым одному не набрать - так они складываются капиталами и всем селом одну покупают. ну и живут...

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Гость

23:44:11 13-04-2025

о - обострение

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Гость

00:14:15 14-04-2025

Зачем же валить вину с больной головы на здоровую? Заключение брака - дело ответственное, требующее при выборе спутника жизни наличия опыта и финансов, которых, разумеется, нет у 16-летних жертв агитации за скороспелое обзаведение потомством, что как раз и является причиной допускаемых ляпов и поголовных разводов!

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Гость

09:21:42 14-04-2025

Гость (00:14:15 14-04-2025) Зачем же валить вину с больной головы на здоровую? Заключени... хорошая мысль, но! Даже если есть жизненный опыт, разбираешься в людях, "подстелил соломку", уверен в человеке на все 100%, то это не гарантия что что-то пойдет не так. Считаю что скрепы в государстве должны быть семейные, и это должно быть генным кодом людей. Семья - должна быть ячейкой общества. А не пропаганда одиночек.

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Гость

00:18:15 14-04-2025

Чё он там курит ?!Или видимо новое что то подъехало ,идеи из области фантастики🤣

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Олег

01:42:10 14-04-2025

При регистрации указывать вероисповедание
Верующих разводить только при согласии наместников богов на земле

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Гость

01:42:32 14-04-2025

Милонов вообще понимает последствие такого закона, кому вообще тогда будет нужен брак, уже сейчас то люди не идут в Закс после такого закона их туда вообще не затащить.

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Гость

09:42:23 14-04-2025

Гость (01:42:32 14-04-2025) Милонов вообще понимает последствие такого закона, кому вооб... Закс - это кто? Фамилия не русская...

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Гость

02:01:03 14-04-2025

дело говорит, учитывая что сейчас модно от налогов уходить "через ЗАГС" как говорят бухгалтера опытные. Все разводятся и снижают налоговое обременение таким образом, так что пошлина в сотку таких "умных" приостановит

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Гость

09:14:51 14-04-2025

Гость (02:01:03 14-04-2025) дело говорит, учитывая что сейчас модно от налогов уходить "... А кто мешает просто не регистрировать брак?)

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Гость

18:19:10 14-04-2025

Гость (09:14:51 14-04-2025) А кто мешает просто не регистрировать брак?)... никто, если вы в браке уже 20 лет и доход 18 млн год, то тут развод и раскидывание дохода очень поможет. вы соображайте там

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Коротин

03:13:29 14-04-2025

Придурки вышли на прогулку

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R22

05:38:15 14-04-2025

даешь Милонову отдельную палату!!!

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Гость

06:03:42 14-04-2025

А чего не лям сразу? И 100 часов общественных работ.

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Гость

08:30:44 14-04-2025

голодные игры вспомните, там всякие ведущие к этому шоу. вот один в один

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Гость

08:34:37 14-04-2025

На какой счет скидываемся на лечение Милонова?

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Гость

12:17:28 14-04-2025

Гость (08:34:37 14-04-2025) На какой счет скидываемся на лечение Милонова?... Давайте на мой)

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Гость

09:16:18 14-04-2025

"Подросткам нельзя рассказывать об интимной жизни до 18 лет, депутат Госдумы Виталий Милонов."

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Гость

09:23:43 14-04-2025

Это чтоб сразу после свадьбы откладывать начинали? =)

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В тему

11:01:59 14-04-2025

Предлагаю взыскивать 100 000 с г. Милонова за каждое его бредовое предложение. Лучше в долларах.

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Гость

11:44:06 14-04-2025

Количество свадеб снизится в разы

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Леня

16:14:08 14-04-2025

Пусть еще раз с Джигурдой покулачится и забудет

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