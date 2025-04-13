Милонов предложил ввести пошлину на развод в 100 тысяч рублей
По мнению депутата, дополнительно охладить пыл разводящихся супругов можно и увеличенным временем развода
13 апреля 2025, 22:59, ИА Амител
Развод, раздел имущества / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru
Для сокращения разводов в России необходимо увеличить срок расторжения брака минимум до трех месяцев, а также увеличить госпошлину до 100 тысяч рублей. Как сообщает aif.ru, об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Он отметил, что подобные меры позволят сократить количество "эмоциональных решений". За три месяца и с такой пошлиной супруги могут и "одуматься".
"Еще с обязательным посещением, возможно, психолога, если они совсем там уж никакие. Или какую-нибудь терапию проводить. Тогда поймут, что развод – это не выход", – сказал парламентарий.
23:38:43 13-04-2025
Калым наоборот. А вот почему бы и нет?
10:31:40 14-04-2025
Musik (23:38:43 13-04-2025) Калым наоборот. А вот почему бы и нет? ... гуторят, в индии (бхарате) там тоже в селах в горах беднота живет. за невесту калым одному не набрать - так они складываются капиталами и всем селом одну покупают. ну и живут...
23:44:11 13-04-2025
о - обострение
00:14:15 14-04-2025
Зачем же валить вину с больной головы на здоровую? Заключение брака - дело ответственное, требующее при выборе спутника жизни наличия опыта и финансов, которых, разумеется, нет у 16-летних жертв агитации за скороспелое обзаведение потомством, что как раз и является причиной допускаемых ляпов и поголовных разводов!
09:21:42 14-04-2025
Гость (00:14:15 14-04-2025) Зачем же валить вину с больной головы на здоровую? Заключени... хорошая мысль, но! Даже если есть жизненный опыт, разбираешься в людях, "подстелил соломку", уверен в человеке на все 100%, то это не гарантия что что-то пойдет не так. Считаю что скрепы в государстве должны быть семейные, и это должно быть генным кодом людей. Семья - должна быть ячейкой общества. А не пропаганда одиночек.
00:18:15 14-04-2025
Чё он там курит ?!Или видимо новое что то подъехало ,идеи из области фантастики🤣
01:42:10 14-04-2025
При регистрации указывать вероисповедание
Верующих разводить только при согласии наместников богов на земле
01:42:32 14-04-2025
Милонов вообще понимает последствие такого закона, кому вообще тогда будет нужен брак, уже сейчас то люди не идут в Закс после такого закона их туда вообще не затащить.
09:42:23 14-04-2025
Гость (01:42:32 14-04-2025) Милонов вообще понимает последствие такого закона, кому вооб... Закс - это кто? Фамилия не русская...
02:01:03 14-04-2025
дело говорит, учитывая что сейчас модно от налогов уходить "через ЗАГС" как говорят бухгалтера опытные. Все разводятся и снижают налоговое обременение таким образом, так что пошлина в сотку таких "умных" приостановит
09:14:51 14-04-2025
Гость (02:01:03 14-04-2025) дело говорит, учитывая что сейчас модно от налогов уходить "... А кто мешает просто не регистрировать брак?)
18:19:10 14-04-2025
Гость (09:14:51 14-04-2025) А кто мешает просто не регистрировать брак?)... никто, если вы в браке уже 20 лет и доход 18 млн год, то тут развод и раскидывание дохода очень поможет. вы соображайте там
03:13:29 14-04-2025
Придурки вышли на прогулку
05:38:15 14-04-2025
даешь Милонову отдельную палату!!!
06:03:42 14-04-2025
А чего не лям сразу? И 100 часов общественных работ.
08:30:44 14-04-2025
голодные игры вспомните, там всякие ведущие к этому шоу. вот один в один
08:34:37 14-04-2025
На какой счет скидываемся на лечение Милонова?
12:17:28 14-04-2025
Гость (08:34:37 14-04-2025) На какой счет скидываемся на лечение Милонова?... Давайте на мой)
09:16:18 14-04-2025
"Подросткам нельзя рассказывать об интимной жизни до 18 лет, депутат Госдумы Виталий Милонов."
09:23:43 14-04-2025
Это чтоб сразу после свадьбы откладывать начинали? =)
11:01:59 14-04-2025
Предлагаю взыскивать 100 000 с г. Милонова за каждое его бредовое предложение. Лучше в долларах.
11:44:06 14-04-2025
Количество свадеб снизится в разы
16:14:08 14-04-2025
Пусть еще раз с Джигурдой покулачится и забудет