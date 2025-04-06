Депутат предложил запретить сахарницы и солонки на столах в общепите
Это позволит бороться с ожирением и диабетом, считает Владислав Даванков
06 апреля 2025, 07:30, ИА Амител
Фото: Adrien Olichon / unsplash.com
Депутат Госдумы Владислав Даванков обратился в Роспотребнадзор с предложением убрать сахарницы и солонки из заведений общепита.
По его мнению, такая мера поможет бороться с ожирением и диабетом.
"В заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе… Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов", – цитирует его РИА Новости.
В 2024 году депутат Виталий Милонов предложил на законодательном уровне запретить добавлять майонез в шаурму.
07:38:38 06-04-2025
вот пускай сам всегда ест несоленое и без сахара,по умолчанию.
12:30:29 06-04-2025
Гость (07:38:38 06-04-2025) вот пускай сам всегда ест несоленое и без сахара,по умолчани...
Это только начало. Совсем скоро нам будут внушать, что мясо, молочные и хлебо-булочные изделия очень вредны для здоровья, а ежедневное голодание и пешие прогулки на работу и обратно положительно влияют на продолжительность жизни из-за чего необходимо ещё увеличить возраст выхода на пенсию. И ещё много интересного нас ждёт в ближайшее время
20:13:01 06-04-2025
Гость (07:38:38 06-04-2025) вот пускай сам всегда ест несоленое и без сахара,по умолчани... Последний и без соли!
07:39:20 06-04-2025
Новые люди по новому мыслят, новые идеи подкидывают. Более глобальные проблемы уже решили)))
08:01:27 06-04-2025
Это вообще бред...
08:07:11 06-04-2025
И тарелки
08:27:42 06-04-2025
и этот чел хотел стать президентом.... в одну палату его с Милоновым...
12:31:38 06-04-2025
R22 (08:27:42 06-04-2025) и этот чел хотел стать президентом.... в одну палату его с М...
Так они итак вроде в одной палате...
08:46:40 06-04-2025
О народе думает,как бы нам ещё жизнь улучшить...
09:03:43 06-04-2025
Сколько можно это терпеть !?
09:11:01 06-04-2025
в гд есть человек, который предлагает такие инициативы, за зарплату в 450 тр/месяц.
как-то же он в гд отобрался, т.е. за него кто-то голосова, как у них говорится - сердцем.
кто-то сформировалась система, в которой такие люди попадают в гд и нормально там себя чувствуют.
09:15:09 06-04-2025
А если убрать из думы таких депутатов, то может быть хоть немного снизится уровень дебилизма...
Самый страшный дурак - дурак с инициативой!
09:35:41 06-04-2025
Наберут в Думу по объявлению...
09:53:39 06-04-2025
— Соль – это белая смерть.
— Я думал, сахар – белая смерть.
— Сахар – сладкая смерть. Хлеб – вообще отрава.
— Я бы сейчас горбушечкой бы отравился малость... ©
10:15:34 06-04-2025
Если эта говорилка-трибунная проверит продукты на химозу и ГМО он только сахар и соль хомячить будет, без хлеба даже.
11:32:24 06-04-2025
Очередной татупед ©Задорнов М.Н.
11:43:34 06-04-2025
Практически во всех продуктах содержится соль и сахар. Перестал пить кофе с сахаром месяц назад. Мясо и некоторые другие продукты не солим лет 10. Соль сыпем только в суп немного. Идея не плохая.
14:53:26 06-04-2025
Гость (11:43:34 06-04-2025) Практически во всех продуктах содержится соль и сахар. Перес... Практически во всех продуктах содержится вода. Рекомендую перестать пить.
21:06:28 06-04-2025
Гость (11:43:34 06-04-2025) Практически во всех продуктах содержится соль и сахар. Перес... Всю жизнь пью кофе без сахара. Без всякого насилия над собой. Так нравится.
11:47:31 06-04-2025
А пальмового масла везде?!
14:40:20 06-04-2025
да сразу столовые запрещать надо.
20:12:04 06-04-2025
Мне кажется, у этого Даванкова (кому и когда даванков?) надо отобрать ложки, вилки и ножи. Пусть жрёт руками!
09:47:10 07-04-2025
Как отозвать из депутатов этого придурка?
14:03:05 07-04-2025
Правильно подметил комментатор выше-а почему по поводу пальмового масла тишина?Оно что ?-кладезь здоровья?Пихают его куда попало -и в сыры,и в сливочное масло ,и в мороженое и в молочные продукты.Взять и обязать народных избранников кушать все эти суррогаты ,пусть показывают нам пример.Да поставить наблюдающих ,чтоб ели всё это в обязательном порядке,вот и посмотрим как они воспрянут здоровьем.А то глупости разные пороть горазды,а как ,действительно ,важный вопрос,так ничего не видели и ничего не знаем.
14:06:36 07-04-2025
Ладно мы, живущие в России знаем про минусы своих депутатов. А те, кто за рубежом, также ржут и над ними, и над нами?