Депутат предложил запретить сахарницы и солонки на столах в общепите

Это позволит бороться с ожирением и диабетом, считает Владислав Даванков

06 апреля 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Adrien Olichon / unsplash.com

Депутат Госдумы Владислав Даванков обратился в Роспотребнадзор с предложением убрать сахарницы и солонки из заведений общепита.

По его мнению, такая мера поможет бороться с ожирением и диабетом.

"В заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе… Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов", – цитирует его РИА Новости.

В 2024 году депутат Виталий Милонов предложил на законодательном уровне запретить добавлять майонез в шаурму.