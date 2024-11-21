Милонов предложил за маткапитал выдавать лошадей многодетным семьям

По словам депутата, лошадь точно произведена в России и это "такой же транспорт", как и машина

21 ноября 2024, 10:30, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать многодетным семьям лошадь, сообщает телеграм-канал "Кровавая барыня".

С такой инициативой парламентарий выступил после того, как комитет ГД по защите семьи отклонил проект ЛДПР об использовании маткапитала для покупки многодетными автомобилей.

Виталий Милонов считает, что тратить эти деньги нужно не на авто, а на что-то "фундаментальное".

"Сегодня машину купили, а завтра поехал, гололед – разбился. И весь маткапитал улетел в кювет... Если бы предложили давать лошадь, например, потому что лошадь точно произведена в России и это такой же транспорт", – сказал он.

Коллега по комитету Татьяна Буцкая в ответ возразила, что лошадь дорого кормить и содержать.