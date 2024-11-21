НОВОСТИОбщество

Милонов предложил за маткапитал выдавать лошадей многодетным семьям

По словам депутата, лошадь точно произведена в России и это "такой же транспорт", как и машина

21 ноября 2024, 10:30, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать многодетным семьям лошадь, сообщает телеграм-канал "Кровавая барыня".

С такой инициативой парламентарий выступил после того, как комитет ГД по защите семьи отклонил проект ЛДПР об использовании маткапитала для покупки многодетными автомобилей.

Виталий Милонов считает, что тратить эти деньги нужно не на авто, а на что-то "фундаментальное". 

"Сегодня машину купили, а завтра поехал, гололед – разбился. И весь маткапитал улетел в кювет... Если бы предложили давать лошадь, например, потому что лошадь точно произведена в России и это такой же транспорт", – сказал он. 

Коллега по комитету Татьяна Буцкая в ответ возразила, что лошадь дорого кормить и содержать. 

депутаты

Комментарии 20

Avatar Picture
я

10:40:46 21-11-2024

Они точно что-то курят!

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

11:11:50 21-11-2024

я (10:40:46 21-11-2024) Они точно что-то курят!... Данный депутат точно и забористое. Инициативы из него так и прут. Осень однако, обострение

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:11 21-11-2024

я (10:40:46 21-11-2024) Они точно что-то курят!...
Ошибаетесь. Не курят они. Просто открыто демонстрируют своё превосходство, глумясь и издеваясь над большей частью населения.

  43 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:43 21-11-2024

Корову на балкон и козу на лоджию, курей в туалет и гуся под лавку))))))

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:50:56 21-11-2024

Гость (10:50:43 21-11-2024) Корову на балкон и козу на лоджию, курей в туалет и гуся по... о! у меня соседка такая была. приехала из Горно- Алтайска с козой и петухом. там вонь в квартире стояла неимоверная.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:56 21-11-2024

Разрешите материнским капиталов гасить кредиты хоть! Что им делать то, эти капиталом? Никакое жильё даже близко не светит купить на эти деньги! Сертификаты просто валяются и сгорают в шкафах семей, которые, действительно, нуждаются в поддержке!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:26:04 25-11-2024

Гость (10:53:56 21-11-2024) Разрешите материнским капиталов гасить кредиты хоть! Что им ... Отличный план: набрать кредитов и потом их закрыть материнским капиталом.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:02 21-11-2024

а кто рожал за деньги тот и в печали

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:21 21-11-2024

Гость (11:03:02 21-11-2024) а кто рожал за деньги тот и в печали... Кто рожал за деньги, те мат.капитал уже давно обналичили

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:13 21-11-2024

если разрешить гасить кредиты все ваши налоги пойдут мошенникам и ворам в карман
надо наоборот ужесточить наказание за мошенничество с мат капиталом вплоть до расстрела

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:53 21-11-2024

А где лошадь Милонова и остальные члены семьи?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:45 21-11-2024

К лошади телега должна то же идти! Иначе какая это замена автомобилю?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:33 21-11-2024

А что если чиновников с иномарок пересадить на лошадей ?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:59 21-11-2024

Связать его самого с лошадьми, с двумя.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:31 21-11-2024

Стебутся над народом "патриоты"

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:15 21-11-2024

предлагаю выдавать зарплату ем у лошадками...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:59 21-11-2024

Ну хорошо. Выдали ЛОШАДЬ семье. А семья живет в многоквартирном доме на 7 этаже. В лифт лошадь не влезет. До 7 го этажа по лестнице не дойдет. Даже если каким-то образом наладить логистику (видимо подъемным краном сразу на балкон закидывать) , то на балконе лошадь не разместится. Тесновато ей там будет. Значит ей комнату нужно выделить в квартире? А где хранить 10 тонн сена? А продукты жизнедеятельности в пакет и в мусоропровод скидывать?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:07 21-11-2024

Звучит как издевательство. Ну и по логике, с лошадью тоже может что то случиться, и все нет мат капитала.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:29 21-11-2024

Депутатам вшей выдавать ежедневно, чтобы чесались хоть немного. Запрещать лечиться от них. Если кто начнет лечиться лишать мандатов и на ферму разводить лошадей отправить.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:22:20 21-11-2024

А сколько Милоновых выдадут вместо одной лошади? А то я не знаю, на какие цели потратить маткапитал, за второго ребенка рожденного в 12 году. Дайте три Милоновых! Гарантирую, что без работы не останутся. Ну и бреда опять же меньше будет. Всем профит.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров