Милонов предложил за маткапитал выдавать лошадей многодетным семьям
По словам депутата, лошадь точно произведена в России и это "такой же транспорт", как и машина
21 ноября 2024, 10:30, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать многодетным семьям лошадь, сообщает телеграм-канал "Кровавая барыня".
С такой инициативой парламентарий выступил после того, как комитет ГД по защите семьи отклонил проект ЛДПР об использовании маткапитала для покупки многодетными автомобилей.
Виталий Милонов считает, что тратить эти деньги нужно не на авто, а на что-то "фундаментальное".
"Сегодня машину купили, а завтра поехал, гололед – разбился. И весь маткапитал улетел в кювет... Если бы предложили давать лошадь, например, потому что лошадь точно произведена в России и это такой же транспорт", – сказал он.
Коллега по комитету Татьяна Буцкая в ответ возразила, что лошадь дорого кормить и содержать.
10:40:46 21-11-2024
Они точно что-то курят!
11:11:50 21-11-2024
я (10:40:46 21-11-2024) Они точно что-то курят!... Данный депутат точно и забористое. Инициативы из него так и прут. Осень однако, обострение
11:15:11 21-11-2024
я (10:40:46 21-11-2024) Они точно что-то курят!...
Ошибаетесь. Не курят они. Просто открыто демонстрируют своё превосходство, глумясь и издеваясь над большей частью населения.
10:50:43 21-11-2024
Корову на балкон и козу на лоджию, курей в туалет и гуся под лавку))))))
12:50:56 21-11-2024
Гость (10:50:43 21-11-2024) Корову на балкон и козу на лоджию, курей в туалет и гуся по... о! у меня соседка такая была. приехала из Горно- Алтайска с козой и петухом. там вонь в квартире стояла неимоверная.
10:53:56 21-11-2024
Разрешите материнским капиталов гасить кредиты хоть! Что им делать то, эти капиталом? Никакое жильё даже близко не светит купить на эти деньги! Сертификаты просто валяются и сгорают в шкафах семей, которые, действительно, нуждаются в поддержке!
13:26:04 25-11-2024
Гость (10:53:56 21-11-2024) Разрешите материнским капиталов гасить кредиты хоть! Что им ... Отличный план: набрать кредитов и потом их закрыть материнским капиталом.
11:03:02 21-11-2024
а кто рожал за деньги тот и в печали
11:37:21 21-11-2024
Гость (11:03:02 21-11-2024) а кто рожал за деньги тот и в печали... Кто рожал за деньги, те мат.капитал уже давно обналичили
11:27:13 21-11-2024
если разрешить гасить кредиты все ваши налоги пойдут мошенникам и ворам в карман
надо наоборот ужесточить наказание за мошенничество с мат капиталом вплоть до расстрела
12:06:53 21-11-2024
А где лошадь Милонова и остальные члены семьи?
12:58:45 21-11-2024
К лошади телега должна то же идти! Иначе какая это замена автомобилю?
13:04:33 21-11-2024
А что если чиновников с иномарок пересадить на лошадей ?
13:34:59 21-11-2024
Связать его самого с лошадьми, с двумя.
13:37:31 21-11-2024
Стебутся над народом "патриоты"
13:58:15 21-11-2024
предлагаю выдавать зарплату ем у лошадками...
14:25:59 21-11-2024
Ну хорошо. Выдали ЛОШАДЬ семье. А семья живет в многоквартирном доме на 7 этаже. В лифт лошадь не влезет. До 7 го этажа по лестнице не дойдет. Даже если каким-то образом наладить логистику (видимо подъемным краном сразу на балкон закидывать) , то на балконе лошадь не разместится. Тесновато ей там будет. Значит ей комнату нужно выделить в квартире? А где хранить 10 тонн сена? А продукты жизнедеятельности в пакет и в мусоропровод скидывать?
15:06:07 21-11-2024
Звучит как издевательство. Ну и по логике, с лошадью тоже может что то случиться, и все нет мат капитала.
15:08:29 21-11-2024
Депутатам вшей выдавать ежедневно, чтобы чесались хоть немного. Запрещать лечиться от них. Если кто начнет лечиться лишать мандатов и на ферму разводить лошадей отправить.
15:22:20 21-11-2024
А сколько Милоновых выдадут вместо одной лошади? А то я не знаю, на какие цели потратить маткапитал, за второго ребенка рожденного в 12 году. Дайте три Милоновых! Гарантирую, что без работы не останутся. Ну и бреда опять же меньше будет. Всем профит.