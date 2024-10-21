Милонов рассказал, попадет ли монашество под закон о запрете движения чайлдфри

По его словам, это стиль жизни, который подходит только единицам

21 октября 2024, 18:51, ИА Амител

Виталий Милонов / Кадр из видео / YouTube

Глава комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в интервью изданию "Подъем" заявил, что монашество – это не для всех, и оно никоим образом не связано с движением чайлдфри.

При этом он не исключил, что законопроект о пропаганде отказа от деторождения может быть изменен по просьбе Русской православной церкви. Соответствующее обращение уже направлено в правовое управление Московской патриархии.

Милонов считает, что новый законопроект не представляет опасности для Церкви. Он подчеркнул, что РПЦ никогда не пропагандировала монашество, это не типичный образ жизни для человека и подходит лишь единицам.

Монашество – это путь аскезы, путь испытаний, путь отказа. Это сложный путь, и никто не скажет, что он предпочтительнее семейной жизни, пояснил депутат.

Милонов добавил, что запрет пропаганды отказа от деторождения не касается людей, выбравших путь "внутренней аскезы". Он признался, что ему страшно представить, как это можно совместить.