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Милонов предложил запретить подросткам бить татуировки

По словам депутата, это атрибут взрослой жизни

06 августа 2024, 14:16, ИА Амител

Татуировки / Фото: pxhere.com/ru/photo/81585
Татуировки / Фото: pxhere.com/ru/photo/81585

В России хотят запретить нанесение татуировок несовершеннолетним. Соответствующий законопроект разрабатывает Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Об этом сообщает "Парламентская газета".

По мнению Милонова, татуировки – это атрибут взрослой жизни, поэтому их нанесение детям до 18 лет может быть опасным.

"Если человек вырос и хочет украсить себя символом, который ассоциируется с советскими лагерями или российским уголовным миром, это его право. Однако до 18 лет такие решения могут негативно повлиять на будущее ребёнка, например, помешать ему получить желаемую должность", – считает депутат.

Политика

Комментарии 13

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Гость

14:20:21 06-08-2024

Некоторые на пиар-компании деньги вваливают. А тут - просто рандомно генерируй дичь, да еще и зарплату получай. И ффсе - ты в топе новостей.

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Гость

16:10:24 06-08-2024

Гость (14:20:21 06-08-2024) Некоторые на пиар-компании деньги вваливают. А тут - просто ... Милонов наконец-то внес здравое предложение. Подросток по глупости разукрасит себя, потом вырастет и замучается сводить. Вроде на госслужбу с татушками не берут. На некоторые специальности ограничения из-за картинок на коже.

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Гость

14:37:01 06-08-2024

Ну вот, а говорили Милонов гонит. Довольно грамотно. Набил до 18 лет тату, забрали, допросили. И тому кто набил - уголовка.

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Гость

14:37:55 06-08-2024

хватит лазить людям в трусы.. дальше что? не колоть девочкам уши? не краситься, не носить миниюбки, не духариться

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Гость

18:56:23 06-08-2024

Гость (14:37:55 06-08-2024) хватит лазить людям в трусы.. дальше что? не колоть девочкам...
Не могут некоторые без этого! С утра по городу носятся и фотают, кто на лавке спит, а кто в кустак сс...т. А потом в ВК выкладывают. Иначе день будет прожит зря, да и жизнь мимо пройдет.

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Гость

15:03:34 06-08-2024

Человек с тату, что подросток, что взрослый больше напоминает туземца, который на своем теле пытается изобразить всю свою родословную, вплоть до количества коров/баранов в его стаде.

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Гость

11:13:52 07-08-2024

Гость (15:03:34 06-08-2024) Человек с тату, что подросток, что взрослый больше напоминае...
А некоторые без тату, но напоминают скунса.

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Читатель

15:16:56 06-08-2024

А лучше почитайте сколько стоит снести Та Ту лазером, когда сделал ее по глупости и недоразвитости ума

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Гость

15:26:35 06-08-2024

запретите лучше чиновникам взятки брать

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Гость

16:01:56 06-08-2024

Гость (15:26:35 06-08-2024) запретите лучше чиновникам взятки брать... это по взрослому же))

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Гость

15:51:41 06-08-2024

Запретить постить Милонова! На законодательном уровне запретить!

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Гость

22:10:48 06-08-2024

У Милонова какая-то гиперактивность. Вроде на фиксированных окладах сидят.

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Гость

08:01:39 07-08-2024

лучше бы спал,как нормальные депы,а то несет всякую дичь. в стране нет других проблем,кроме татушек и ютюба?

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