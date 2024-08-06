Милонов предложил запретить подросткам бить татуировки

По словам депутата, это атрибут взрослой жизни

06 августа 2024, 14:16, ИА Амител

Татуировки / Фото: pxhere.com/ru/photo/81585

В России хотят запретить нанесение татуировок несовершеннолетним. Соответствующий законопроект разрабатывает Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Об этом сообщает "Парламентская газета".

По мнению Милонова, татуировки – это атрибут взрослой жизни, поэтому их нанесение детям до 18 лет может быть опасным.