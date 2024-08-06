Милонов предложил запретить подросткам бить татуировки
По словам депутата, это атрибут взрослой жизни
06 августа 2024, 14:16, ИА Амител
В России хотят запретить нанесение татуировок несовершеннолетним. Соответствующий законопроект разрабатывает Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Об этом сообщает "Парламентская газета".
По мнению Милонова, татуировки – это атрибут взрослой жизни, поэтому их нанесение детям до 18 лет может быть опасным.
"Если человек вырос и хочет украсить себя символом, который ассоциируется с советскими лагерями или российским уголовным миром, это его право. Однако до 18 лет такие решения могут негативно повлиять на будущее ребёнка, например, помешать ему получить желаемую должность", – считает депутат.
14:20:21 06-08-2024
Некоторые на пиар-компании деньги вваливают. А тут - просто рандомно генерируй дичь, да еще и зарплату получай. И ффсе - ты в топе новостей.
16:10:24 06-08-2024
Гость (14:20:21 06-08-2024) Некоторые на пиар-компании деньги вваливают. А тут - просто ... Милонов наконец-то внес здравое предложение. Подросток по глупости разукрасит себя, потом вырастет и замучается сводить. Вроде на госслужбу с татушками не берут. На некоторые специальности ограничения из-за картинок на коже.
14:37:01 06-08-2024
Ну вот, а говорили Милонов гонит. Довольно грамотно. Набил до 18 лет тату, забрали, допросили. И тому кто набил - уголовка.
14:37:55 06-08-2024
хватит лазить людям в трусы.. дальше что? не колоть девочкам уши? не краситься, не носить миниюбки, не духариться
18:56:23 06-08-2024
Гость (14:37:55 06-08-2024) хватит лазить людям в трусы.. дальше что? не колоть девочкам...
Не могут некоторые без этого! С утра по городу носятся и фотают, кто на лавке спит, а кто в кустак сс...т. А потом в ВК выкладывают. Иначе день будет прожит зря, да и жизнь мимо пройдет.
15:03:34 06-08-2024
Человек с тату, что подросток, что взрослый больше напоминает туземца, который на своем теле пытается изобразить всю свою родословную, вплоть до количества коров/баранов в его стаде.
11:13:52 07-08-2024
Гость (15:03:34 06-08-2024) Человек с тату, что подросток, что взрослый больше напоминае...
А некоторые без тату, но напоминают скунса.
15:16:56 06-08-2024
А лучше почитайте сколько стоит снести Та Ту лазером, когда сделал ее по глупости и недоразвитости ума
15:26:35 06-08-2024
запретите лучше чиновникам взятки брать
16:01:56 06-08-2024
Гость (15:26:35 06-08-2024) запретите лучше чиновникам взятки брать... это по взрослому же))
15:51:41 06-08-2024
Запретить постить Милонова! На законодательном уровне запретить!
22:10:48 06-08-2024
У Милонова какая-то гиперактивность. Вроде на фиксированных окладах сидят.
08:01:39 07-08-2024
лучше бы спал,как нормальные депы,а то несет всякую дичь. в стране нет других проблем,кроме татушек и ютюба?