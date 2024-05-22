Милонов предложил запретить принимать на госслужбу людей, менявших пол

На такую инициативу его подтолкнула история алтайского политика Романа Алешина, который еще недавно был Юлией

22 мая 2024, 21:05, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приравнять смену пола к наличию иного гражданства. Как сообщает "Парламентская газета", соответствующую инициативу он направил министру юстиции Константину Чуйченко – он считает необходимым запретить госслужбу людям, которые меняли свой пол.

Милонов отметил, что в России не должно быть места людям, которые не признают данного по рождению гендерного признака, сомневаются в своей ориентации и предпринимают попытки соответствующих изменений. Он предложил проверять кандидатов на политические должности или при приеме на госслужбу на то, не меняли ли они пол. В письме он напомнил, что сейчас при приеме соискателя на государственную гражданскую, муниципальную или иную специальную службу действует устоявшийся порядок проверок и анкетирования. В частности, кандидат должен проинформировать о наличии или отсутствии двойного гражданства, банковских счетов за рубежом и иных помех выполнению будущих обязанностей. Кроме того, требуется предоставить медицинское заключение.

"Учитывая текущую ситуацию, а также прогресс отечественного законодательства, считаю необходимым дополнить опросник при приеме на государственную службу пунктами об извещении по предшествовавшей смене пола. Логичным будет приравнять произведенную смену пола к наличию иного гражданства и считать серьезным препятствием для занятия государственной должности", – написал Милонов.

Он добавил, что "смена пола – это не подстричься сходить", а "капитальный сдвиг по фазе". Депутат считает, что таким человеком легко манипулировать и управлять, поскольку он "не совсем адекватный".

Как отмечает издание, поводом стала история экс-политика из Алтайского края Романа Алешина, который в 2022 году поменял пол и стал Юлией Алешиной, а недавно решил "откатить" изменения. В новом обличье политик возглавил региональное отделение партии "Гражданская инициатива".