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Ставшая мужчиной политик-трансгендер Алешина обратилась к патриарху Кириллу

Роман Алешин намерен пройти церковное обучение

18 мая 2024, 17:00, ИА Амител

Роман Алешин / Фото: соцсети Алешина
Роман Алешин / Фото: соцсети Алешина

Барнаульский политик-трансгендер Роман Алешин, который до недавнего времени назывался Юлией, обратился к патриарху Кириллу с просьбой зачислить его на церковное обучение. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Обращаюсь к святейшему патриарху Кириллу с просьбой зачислить меня на церковное обучение", – написал он.

Из мужчины в женщину Роман "превратился" в 2020 году, когда получил новый паспорт с именем Юлия. В статусе трансгендера он пытался заниматься политикой, но впоследствии из-за закона о запрете ЛГБТ* ушел из этой сферы.

В мае 2024 года он сообщил, что во время Великого поста осознал, что был неправ и решил снова стать парнем. При этом в соцсети его по-прежнему зовут Юлия. Об официальной смене имени на мужское он пока не объявлял.  

* Экстремистская организация, запрещенная в России

Барнаул Алтайский край политеховский маньяк

Комментарии 13

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Гость

17:30:26 18-05-2024

Кто такой политик и чем он занимается?
В соответствии со своим назначением, политика выполняет ряд основополагающих функций: Реализация интересов социальных групп, имеющих значимость с точки зрения власти. Регулирование и упорядочение процессов и отношений, существующих в обществе, а также условий, в которых осуществляются труд и производство.
Чем конкретно это занимается? И к какой партии или социальной группе оно принадлежит?

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Вантяй1988

11:17:05 19-05-2024

Гость (17:30:26 18-05-2024) Кто такой политик и чем он занимается?В соответствии со ... К петухам он принадлежит. Это его соц.группа)))

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Гость

19:11:12 18-05-2024

Ну теперь его точно возьмут! Безгрешный бы не смог стать святым.

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Гость

19:24:18 18-05-2024

Тошнотина.

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Олег

20:17:21 18-05-2024

Политика через 5-ую точку, и вообще многое.
Ультрамариновый тролль хорошо впишется в черное духовенство или белое.
Приход, доход.. даже неопределившиеся стареют.
Милфа-трансгендер.

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Гость

22:57:25 18-05-2024

Хотя бы справка из ПНД есть , чтоб в обычный вуз-то поступить , хотя бы в политех ? Кто же тот психиатр , который официально признал бы психически здоровым ?

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Гость

00:09:50 19-05-2024

Извините! Был не прав...

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Владимир

08:50:28 19-05-2024

Позорище России.

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Гость

11:19:25 19-05-2024

Владимир (08:50:28 19-05-2024) Позорище России. ... Я больше скажу-позорище Сибири.Хотя... Если он покается искренно и отойдет от греховного пути, станет бороться с грехом, то в принципе его Господь ,как разбойника, может простить, а вот тебя и меня - не знаю.

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Гость

11:03:59 19-05-2024

Блин, афигительная новость.)))))))))))))))))))))))))

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И

11:25:41 19-05-2024

Просто при...к. нечего погасить святое место.

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Гость

14:19:31 19-05-2024

опять пропаганда запрещенного

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Гость

16:38:48 19-05-2024

Цирк. Не уехал, к сожалению...

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