Ставшая мужчиной политик-трансгендер Алешина обратилась к патриарху Кириллу
Роман Алешин намерен пройти церковное обучение
18 мая 2024, 17:00, ИА Амител
Барнаульский политик-трансгендер Роман Алешин, который до недавнего времени назывался Юлией, обратился к патриарху Кириллу с просьбой зачислить его на церковное обучение. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
"Обращаюсь к святейшему патриарху Кириллу с просьбой зачислить меня на церковное обучение", – написал он.
Из мужчины в женщину Роман "превратился" в 2020 году, когда получил новый паспорт с именем Юлия. В статусе трансгендера он пытался заниматься политикой, но впоследствии из-за закона о запрете ЛГБТ* ушел из этой сферы.
В мае 2024 года он сообщил, что во время Великого поста осознал, что был неправ и решил снова стать парнем. При этом в соцсети его по-прежнему зовут Юлия. Об официальной смене имени на мужское он пока не объявлял.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
17:30:26 18-05-2024
Кто такой политик и чем он занимается?
В соответствии со своим назначением, политика выполняет ряд основополагающих функций: Реализация интересов социальных групп, имеющих значимость с точки зрения власти. Регулирование и упорядочение процессов и отношений, существующих в обществе, а также условий, в которых осуществляются труд и производство.
Чем конкретно это занимается? И к какой партии или социальной группе оно принадлежит?
11:17:05 19-05-2024
Гость (17:30:26 18-05-2024) Кто такой политик и чем он занимается?В соответствии со ... К петухам он принадлежит. Это его соц.группа)))
19:11:12 18-05-2024
Ну теперь его точно возьмут! Безгрешный бы не смог стать святым.
19:24:18 18-05-2024
Тошнотина.
20:17:21 18-05-2024
Политика через 5-ую точку, и вообще многое.
Ультрамариновый тролль хорошо впишется в черное духовенство или белое.
Приход, доход.. даже неопределившиеся стареют.
Милфа-трансгендер.
22:57:25 18-05-2024
Хотя бы справка из ПНД есть , чтоб в обычный вуз-то поступить , хотя бы в политех ? Кто же тот психиатр , который официально признал бы психически здоровым ?
00:09:50 19-05-2024
Извините! Был не прав...
08:50:28 19-05-2024
Позорище России.
11:19:25 19-05-2024
Владимир (08:50:28 19-05-2024) Позорище России. ... Я больше скажу-позорище Сибири.Хотя... Если он покается искренно и отойдет от греховного пути, станет бороться с грехом, то в принципе его Господь ,как разбойника, может простить, а вот тебя и меня - не знаю.
11:03:59 19-05-2024
Блин, афигительная новость.)))))))))))))))))))))))))
11:25:41 19-05-2024
Просто при...к. нечего погасить святое место.
14:19:31 19-05-2024
опять пропаганда запрещенного
16:38:48 19-05-2024
Цирк. Не уехал, к сожалению...