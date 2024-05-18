Ставшая мужчиной политик-трансгендер Алешина обратилась к патриарху Кириллу

Роман Алешин намерен пройти церковное обучение

18 мая 2024, 17:00, ИА Амител

Роман Алешин / Фото: соцсети Алешина

Барнаульский политик-трансгендер Роман Алешин, который до недавнего времени назывался Юлией, обратился к патриарху Кириллу с просьбой зачислить его на церковное обучение. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Обращаюсь к святейшему патриарху Кириллу с просьбой зачислить меня на церковное обучение", – написал он.

Из мужчины в женщину Роман "превратился" в 2020 году, когда получил новый паспорт с именем Юлия. В статусе трансгендера он пытался заниматься политикой, но впоследствии из-за закона о запрете ЛГБТ* ушел из этой сферы.

В мае 2024 года он сообщил, что во время Великого поста осознал, что был неправ и решил снова стать парнем. При этом в соцсети его по-прежнему зовут Юлия. Об официальной смене имени на мужское он пока не объявлял.

* Экстремистская организация, запрещенная в России