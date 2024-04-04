Милонов призвал мужчин отказаться от лавандового рафа и надеть военную форму

Русские мужики должны понять, что они мужики, считает депутат

04 апреля 2024, 10:00, ИА Амител

Депутат Виталий Милонов / Кадр: YouTube

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал русских мужчин отказаться от лавандового рафа, надеть военную форму и "дать жару" Украине.

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" парламентарий указал на необходимость того, "чтобы наши мужики поняли, что они мужики".

"[Чтобы] закопали под пледики своих плюшевых медвежат, оставили в стороне лавандовые рафы, поняли, что они будут называться мужиками только после того, как покажут свои мужские качества. Перестанут ходить с пузяками, обтянутыми футболками Armani, а наденут военную форму и дадут жару, будут себя уважать впервые в жизни, может быть. И их девушки начнут их уважать", — сказал Милонов.

Проверка ценностей нации идет тогда, когда мужик готов идти сражаться за свою семью и страну, подчеркнул депутат.

В январе Милонов предложил штрафовать за развод на 100 тысяч рублей и отправлять на СВО.