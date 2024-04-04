Милонов призвал мужчин отказаться от лавандового рафа и надеть военную форму
Русские мужики должны понять, что они мужики, считает депутат
04 апреля 2024, 10:00, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал русских мужчин отказаться от лавандового рафа, надеть военную форму и "дать жару" Украине.
В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" парламентарий указал на необходимость того, "чтобы наши мужики поняли, что они мужики".
"[Чтобы] закопали под пледики своих плюшевых медвежат, оставили в стороне лавандовые рафы, поняли, что они будут называться мужиками только после того, как покажут свои мужские качества. Перестанут ходить с пузяками, обтянутыми футболками Armani, а наденут военную форму и дадут жару, будут себя уважать впервые в жизни, может быть. И их девушки начнут их уважать", — сказал Милонов.
Проверка ценностей нации идет тогда, когда мужик готов идти сражаться за свою семью и страну, подчеркнул депутат.
В январе Милонов предложил штрафовать за развод на 100 тысяч рублей и отправлять на СВО.
10:13:12 04-04-2024
Пошто сам-то не в военной форме? Покажи пример.
10:14:12 04-04-2024
Можно, сразу за ним, записаться вторым по списку. Пусть покажет пример.
10:15:08 04-04-2024
Вот и пусть примером служит постоянно, а не разово!
10:18:30 04-04-2024
Чья б корова мычала про "пузяки"... Может, с себя начнет?
10:29:22 04-04-2024
Гость (10:18:30 04-04-2024) Чья б корова мычала про "пузяки"... Может, с себя начнет? ... Он так-то пять месяцев отслужил на передовой. Решительный мужик и говорить имеет право.
10:38:27 04-04-2024
Гость (10:29:22 04-04-2024) Он так-то пять месяцев отслужил на передовой. Решительный му... а может 3 дня ?
16:36:22 17-04-2024
Гость (10:38:27 04-04-2024) а может 3 дня ?... А может и не на передовой?
10:38:45 04-04-2024
Гость (10:29:22 04-04-2024) Он так-то пять месяцев отслужил на передовой. Решительный му... 1) Мой комментарий был про пузяку, которое у Милонова... кгхм.. очень даже присутствует 2) да, Рогозин тоже был, я помню. Этот же товарищ подвизался кем-то типа замполита, выезжая в Москву "по служебным делам" - это вообще как? Все равны, но некоторые равнее? . И да, не подскажете, почему всем остальным надо служить до победы, а у этого товарища контракт закончился и он чувствовал себя "неловко в связи со скорым отъездом, поскольку остальные бойцы должны остаться и продолжить выполнять поставленные задачи"?
13:38:14 04-04-2024
Гость (10:38:45 04-04-2024) 1) Мой комментарий был про пузяку, которое у Милонова... кгх... Еще до бороды Милонова докопайтесь. Ему всё-таки уже 50, а не тридцать лет.
10:33:29 04-04-2024
А что такое "лавандовый раф"? И откуда Милонов про него знает?
10:33:32 04-04-2024
Рассказать можно, что он уже 2 года на передовой. И что даже сейчас на передовой. Народ у нас недоверчивый, даже если ему расскажут, что он погиб, могут сомневаться
10:35:39 04-04-2024
Некоторые считают, что в 21 веке толку от гиперзвука больше, чем от автомата. А геройски погибнуть, не значит победить. Думают, что в 21 веке побеждают не так
11:16:07 04-04-2024
Согласен пойти, но только вместе с милоновым, и чтобы всё поровну с ним.
11:26:16 04-04-2024
Гость (11:16:07 04-04-2024) Согласен пойти, но только вместе с милоновым, и чтобы всё по... Милонов уже женат
11:50:50 04-04-2024
Гость (11:26:16 04-04-2024) Милонов уже женат... Вообще то речь в статье шла про сво. Статью сначала прочитайте, а потом комментируйте. Или вы из тех, кто про что, а вшивые про баню? Вам лишь бы замуж выскочить?
13:58:49 04-04-2024
А кто такой лавандовый раф? Где купить, чем кормить?
20:44:02 04-04-2024
Гость (13:58:49 04-04-2024) А кто такой лавандовый раф? Где купить, чем кормить?... в госдуре основной напиток бородатых дядек