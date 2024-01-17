В Госдуме предложили штрафовать за развод на 100 тысяч рублей и отправлять на СВО

Милонову предложили проработать инициативу и внести законопроект в Госдуму

17 января 2024, 15:40, ИА Амител

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил с помощью штрафов остановить рост числа разводов в стране, пишет "Парламентская газета".

Милонов отметил, что проблема не в том, что заключается мало браков, а в том, что многие семьи распадаются.

"Поэтому предлагаю при расторжении брака штрафовать на 100 тысяч рублей или назначать исправительные работы", – указал он.

При этом, уточнил Милонов, отрабатывать необходимо в зоне СВО.

Коллеги предложили депутату проработать инициативу и самостоятельно внести законопроект в Госдуму.

Свое предложение парламентарий высказал во время рассмотрения законопроекта, согласно которому молодоженам, вступающим в первый брак в возрасте до 35 лет, единовременно выплачивали бы 10 тысяч рублей.

Милонов подчеркнул, что поощрять за заключение брака нет необходимости, потому что "это и так праздник". А вот за разводы "надо наказывать".