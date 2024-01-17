НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили штрафовать за развод на 100 тысяч рублей и отправлять на СВО

Милонову предложили проработать инициативу и внести законопроект в Госдуму

17 января 2024, 15:40, ИА Амител

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил с помощью штрафов остановить рост числа разводов в стране, пишет "Парламентская газета".

Милонов отметил, что проблема не в том, что заключается мало браков, а в том, что многие семьи распадаются.

"Поэтому предлагаю при расторжении брака штрафовать на 100 тысяч рублей или назначать исправительные работы", – указал он.

При этом, уточнил Милонов, отрабатывать необходимо в зоне СВО.

Коллеги предложили депутату проработать инициативу и самостоятельно внести законопроект в Госдуму.

Свое предложение парламентарий высказал во время рассмотрения законопроекта, согласно которому молодоженам, вступающим в первый брак в возрасте до 35 лет, единовременно выплачивали бы 10 тысяч рублей.

Милонов подчеркнул, что поощрять за заключение брака нет необходимости, потому что "это и так праздник". А вот за разводы "надо наказывать".

Кадр: YouTube

Милонов призвал запретить российским мужчинам делать вазэктомию

Депутат отметил, что доступ к добровольной стерилизации "несколько ограничен", однако имеющие для этого медицинские показания люди все же могут получить услуги
НОВОСТИОбщество
депутаты инициативы штрафы

Комментарии 28

Avatar Picture
Гость

15:45:21 17-01-2024

Женам может понравится. Не разводится, дома, а если развелся, то уйти к другой не успел

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:26 17-01-2024

проверьте Милонову голову!!

  75 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

15:50:09 17-01-2024

Гость (15:45:26 17-01-2024) проверьте Милонову голову!!... Что там проверять, там эхо)

  42 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дядька

15:53:47 17-01-2024

Самому там место.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:09 17-01-2024

Достала ваша пропаганда, наверно сам уеду на СВО, чтобы вас не слышать.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:06 17-01-2024

Гость (16:00:09 17-01-2024) Достала ваша пропаганда, наверно сам уеду на СВО, чтобы вас ... Сиди уже)))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:49 17-01-2024

Гость (16:00:09 17-01-2024) Достала ваша пропаганда, наверно сам уеду на СВО, чтобы вас ... Уедешь, а вернёшься?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:01:38 17-01-2024

И кто после этого заключать брак будет?!)) 10

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:25:22 17-01-2024

Гость (16:01:38 17-01-2024) И кто после этого заключать брак будет?!)) 10... Может кто уверен, что будут вместе до старости

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мартин

18:45:15 17-01-2024

Интересно, когда в думу берут проверяют людей на шизофрению?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:19 17-01-2024

Вообще жениться перестанут.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:57 17-01-2024

А если инициатива от жены?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

16:09:47 17-01-2024

Ой, дурак!!!! И это депутат (тихо -от правящей партии)

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:43 17-01-2024

это уже клиника

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:20 17-01-2024

Весна скоро! Виталик, прокапайся обязательно! А то уже началось...

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанка

16:36:47 17-01-2024

Милонов, как всегда, гениален!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Зайка

17:00:25 17-01-2024

Что они там в госдуме курят?

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:06:59 17-01-2024

А этот депутат не хочет заглянуть глубже в причины разводов и наказать тех кто их создал и наказать достойно виновных

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:35:19 17-01-2024

Гость (17:06:59 17-01-2024) А этот депутат не хочет заглянуть глубже в причины разводов ... А если уже нет любви? Людей за это наказывать?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:00:49 17-01-2024

Гость (18:35:19 17-01-2024) А если уже нет любви? Людей за это наказывать?... а попробуйте глянуть на статистику причин разводов по данным Росстата,вы удивитесь ,что стоит на первом месте

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:46 18-01-2024

гость (23:00:49 17-01-2024) а попробуйте глянуть на статистику причин разводов по данным... а откуда у росстата данные?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:06:19 18-01-2024

Гость (16:41:46 18-01-2024) а откуда у росстата данные?... так опросы проводят,однако(они же от куда то берут данные женился-развелся)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_CФ

21:21:20 17-01-2024

"проблема не в том, что заключается мало браков, а в том, что многие семьи распадаются.. " - скорее проблема я том, что нет СССР.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:23:12 17-01-2024

Сам-то он понял, как подставился? СВО как меру наказания использовать 🤦

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:27:33 17-01-2024

Депутатам по понедельникам читать и учить наизусть Конституцию РФ.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:53:30 17-01-2024

Лучше бы придумал уголовное наказание за второй брак .

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:17:47 18-01-2024

Что приснится пустой голове под утро,то и несут в народ.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
вячеслав

07:21:33 19-01-2024

козел он в Думе-козел....

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров