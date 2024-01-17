В Госдуме предложили штрафовать за развод на 100 тысяч рублей и отправлять на СВО
Милонову предложили проработать инициативу и внести законопроект в Госдуму
17 января 2024, 15:40, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил с помощью штрафов остановить рост числа разводов в стране, пишет "Парламентская газета".
Милонов отметил, что проблема не в том, что заключается мало браков, а в том, что многие семьи распадаются.
"Поэтому предлагаю при расторжении брака штрафовать на 100 тысяч рублей или назначать исправительные работы", – указал он.
При этом, уточнил Милонов, отрабатывать необходимо в зоне СВО.
Коллеги предложили депутату проработать инициативу и самостоятельно внести законопроект в Госдуму.
Свое предложение парламентарий высказал во время рассмотрения законопроекта, согласно которому молодоженам, вступающим в первый брак в возрасте до 35 лет, единовременно выплачивали бы 10 тысяч рублей.
Милонов подчеркнул, что поощрять за заключение брака нет необходимости, потому что "это и так праздник". А вот за разводы "надо наказывать".
15:45:21 17-01-2024
Женам может понравится. Не разводится, дома, а если развелся, то уйти к другой не успел
15:45:26 17-01-2024
проверьте Милонову голову!!
15:50:09 17-01-2024
Гость (15:45:26 17-01-2024) проверьте Милонову голову!!... Что там проверять, там эхо)
15:53:47 17-01-2024
Самому там место.
16:00:09 17-01-2024
Достала ваша пропаганда, наверно сам уеду на СВО, чтобы вас не слышать.
16:03:06 17-01-2024
Гость (16:00:09 17-01-2024) Достала ваша пропаганда, наверно сам уеду на СВО, чтобы вас ... Сиди уже)))
16:08:49 17-01-2024
Гость (16:00:09 17-01-2024) Достала ваша пропаганда, наверно сам уеду на СВО, чтобы вас ... Уедешь, а вернёшься?
16:01:38 17-01-2024
И кто после этого заключать брак будет?!)) 10
16:25:22 17-01-2024
Гость (16:01:38 17-01-2024) И кто после этого заключать брак будет?!)) 10... Может кто уверен, что будут вместе до старости
18:45:15 17-01-2024
Интересно, когда в думу берут проверяют людей на шизофрению?
16:03:19 17-01-2024
Вообще жениться перестанут.
16:08:57 17-01-2024
А если инициатива от жены?
16:09:47 17-01-2024
Ой, дурак!!!! И это депутат (тихо -от правящей партии)
16:10:43 17-01-2024
это уже клиника
16:21:20 17-01-2024
Весна скоро! Виталик, прокапайся обязательно! А то уже началось...
16:36:47 17-01-2024
Милонов, как всегда, гениален!
17:00:25 17-01-2024
Что они там в госдуме курят?
17:06:59 17-01-2024
А этот депутат не хочет заглянуть глубже в причины разводов и наказать тех кто их создал и наказать достойно виновных
18:35:19 17-01-2024
Гость (17:06:59 17-01-2024) А этот депутат не хочет заглянуть глубже в причины разводов ... А если уже нет любви? Людей за это наказывать?
23:00:49 17-01-2024
Гость (18:35:19 17-01-2024) А если уже нет любви? Людей за это наказывать?... а попробуйте глянуть на статистику причин разводов по данным Росстата,вы удивитесь ,что стоит на первом месте
16:41:46 18-01-2024
гость (23:00:49 17-01-2024) а попробуйте глянуть на статистику причин разводов по данным... а откуда у росстата данные?
17:06:19 18-01-2024
Гость (16:41:46 18-01-2024) а откуда у росстата данные?... так опросы проводят,однако(они же от куда то берут данные женился-развелся)
21:21:20 17-01-2024
"проблема не в том, что заключается мало браков, а в том, что многие семьи распадаются.. " - скорее проблема я том, что нет СССР.
21:23:12 17-01-2024
Сам-то он понял, как подставился? СВО как меру наказания использовать 🤦
21:27:33 17-01-2024
Депутатам по понедельникам читать и учить наизусть Конституцию РФ.
21:53:30 17-01-2024
Лучше бы придумал уголовное наказание за второй брак .
14:17:47 18-01-2024
Что приснится пустой голове под утро,то и несут в народ.
07:21:33 19-01-2024
козел он в Думе-козел....