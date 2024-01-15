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Милонов призвал запретить российским мужчинам делать вазэктомию

Депутат отметил, что доступ к добровольной стерилизации "несколько ограничен", однако имеющие для этого медицинские показания люди все же могут получить услуги

15 января 2024, 20:30, ИА Амител

Кадр: YouTube
Кадр: YouTube

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить в России мужскую стерилизацию, а женскую разрешить лишь по медицинским показаниям. Как сообщает RT, в письме на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко он заявил, что такая мера поможет в решении демографических проблем.

Милонов отметил, что доступ к добровольной стерилизации "несколько ограничен", однако имеющие для этого медицинские показания люди все же могут получить услуги. По мнению депутата, сегодня ее воспринимают как способ контрацепции.

Парламентарий призвал министра здравоохранения рассмотреть идею изменения правил добровольной стерилизации, разрешив ее проводить только женщинам и лишь в условиях, когда ее проведение необходимо для сохранения жизни.

Госдума

Комментарии 10

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Гость

20:35:37 15-01-2024

Слишком много стало Милонова... Когда его уже запретят

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Гость

20:45:45 15-01-2024

Милонов скоро выдвинет инициативу запрета самоудовлетворения, так как это бесполезная растрата семенного материала.

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ха-ха

21:52:25 15-01-2024

Гость (20:45:45 15-01-2024) Милонов скоро выдвинет инициативу запрета самоудовлетворения... Не подкидывайте ему идеи

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Гость

22:31:33 15-01-2024

ха-ха (21:52:25 15-01-2024) Не подкидывайте ему идеи... Милонов и дальше будет двигать запреты, связанные с сексом.Дикие и нелепые. Лишь бы о нем не узнали. Хотя, все, кому надо, знают, но молчат.

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Бхухахахи 🤣

23:09:31 15-01-2024

Милонна против!

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Коля

00:05:43 16-01-2024

По его логике надо детей строгать пачками? а ну уважаемый депутат, может поделишься деньжищами? стерилизация добровольное дело, а с кем детей делать если большинство баб неверны да и запросы конские.

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Гость

12:35:20 16-01-2024

Коля (00:05:43 16-01-2024) По его логике надо детей строгать пачками? а ну уважаемый де... Ущербный, если у тебя проблемы с женщинами, то ребенка от своей бабы ты сейчас можешь иметь именно своего (тест проведи и всё). А еще подлечись. (я не она и не оно)

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Гость

06:56:01 16-01-2024

Отменяйте дурацкие алименты, а ненасытным бабам платите из госбюджета напрямую. Так рождаемость поднимете.

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Светлана

13:52:56 16-01-2024

Опять в трусы людям лезут, проблем других нет важнее ?

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Гость

17:21:50 16-01-2024

Светлана (13:52:56 16-01-2024) Опять в трусы людям лезут, проблем других нет важнее ?... В турсы-то интереснее лезть!

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