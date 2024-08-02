Милонов призвал запретить вебкам в России и отправить моделей работать уборщицами

Он отметил, что сейчас сотрудницы сайтов для взрослых пользуются правовым пробелом

02 августа 2024, 08:42, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виталия Милонова

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил о готовности инициировать запрет вебкама в РФ. Об этом сообщает НСН.

Он отметил, что сейчас модели с сайтов для взрослых пользуются правовым пробелом. Их деятельность не подпадает под понятие проституции, поскольку в ней нет физического контакта.

"Вебкамщицы могут найти себя в других сферах. Мы сейчас ограничиваем работу гастарбайтеров, поэтому новые вакансии будут для них – уборщицы, кассиры, трудоустроим их. Понимаю, что кому-то станет неудобно от этого, так как это огромная индустрия", – сказал Милонов.

Вместе с тем зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов призвал разграничить контент эротического содержания и "порнографию", производство которой на территории России недопустимо.