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Милонов призвал запретить вебкам в России и отправить моделей работать уборщицами

Он отметил, что сейчас сотрудницы сайтов для взрослых пользуются правовым пробелом

02 августа 2024, 08:42, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виталия Милонова
Фото: телеграм-канал Виталия Милонова

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил о готовности инициировать запрет вебкама в РФ. Об этом сообщает НСН.

Он отметил, что сейчас модели с сайтов для взрослых пользуются правовым пробелом. Их деятельность не подпадает под понятие проституции, поскольку в ней нет физического контакта.

"Вебкамщицы могут найти себя в других сферах. Мы сейчас ограничиваем работу гастарбайтеров, поэтому новые вакансии будут для них – уборщицы, кассиры, трудоустроим их. Понимаю, что кому-то станет неудобно от этого, так как это огромная индустрия", – сказал Милонов.

Вместе с тем зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов призвал разграничить контент эротического содержания и "порнографию", производство которой на территории России недопустимо.

Госдума

Комментарии 7

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Петр

09:24:05 02-08-2024

Правильно..... Будем бесплатно смотреть на эротическую уборку подьездов!!!

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Гость

10:13:35 02-08-2024

милонов, ты че несешь? (Цитата Олеси Малибу)

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Элен без ребят

13:41:55 03-08-2024

Гость (10:13:35 02-08-2024) милонов, ты че несешь? (Цитата Олеси Малибу)... Посмотрела кто эта Олеся в гугле. это же персонаж мультика Саакянца "В синем море", как она может критиковать народного депутата?

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Гость

11:58:41 02-08-2024

Ну все лучше чем дырки свои за деньги демонстрировать

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Гость

13:25:13 02-08-2024

Милонов хочет занять их место. Это будет трэш стрим - стриптиз Милонова. Будут миллионы подписчиков, кто захочет просто проблеваться.

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Гость

13:30:26 02-08-2024

Не Милонову решать, кому кем работать

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Мусик

13:36:34 02-08-2024

Гость (13:30:26 02-08-2024) Не Милонову решать, кому кем работать... а зря.

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