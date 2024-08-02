Милонов призвал запретить вебкам в России и отправить моделей работать уборщицами
Он отметил, что сейчас сотрудницы сайтов для взрослых пользуются правовым пробелом
02 августа 2024, 08:42, ИА Амител
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил о готовности инициировать запрет вебкама в РФ. Об этом сообщает НСН.
Он отметил, что сейчас модели с сайтов для взрослых пользуются правовым пробелом. Их деятельность не подпадает под понятие проституции, поскольку в ней нет физического контакта.
"Вебкамщицы могут найти себя в других сферах. Мы сейчас ограничиваем работу гастарбайтеров, поэтому новые вакансии будут для них – уборщицы, кассиры, трудоустроим их. Понимаю, что кому-то станет неудобно от этого, так как это огромная индустрия", – сказал Милонов.
Вместе с тем зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов призвал разграничить контент эротического содержания и "порнографию", производство которой на территории России недопустимо.
09:24:05 02-08-2024
Правильно..... Будем бесплатно смотреть на эротическую уборку подьездов!!!
10:13:35 02-08-2024
милонов, ты че несешь? (Цитата Олеси Малибу)
13:41:55 03-08-2024
Гость (10:13:35 02-08-2024) милонов, ты че несешь? (Цитата Олеси Малибу)... Посмотрела кто эта Олеся в гугле. это же персонаж мультика Саакянца "В синем море", как она может критиковать народного депутата?
11:58:41 02-08-2024
Ну все лучше чем дырки свои за деньги демонстрировать
13:25:13 02-08-2024
Милонов хочет занять их место. Это будет трэш стрим - стриптиз Милонова. Будут миллионы подписчиков, кто захочет просто проблеваться.
13:30:26 02-08-2024
Не Милонову решать, кому кем работать
13:36:34 02-08-2024
Гость (13:30:26 02-08-2024) Не Милонову решать, кому кем работать... а зря.