"Не воспитал — не отец". Милонов объяснил, почему у Дурова не может быть 100 детей
По мнению депутата, создателю Telegram следует жениться и завести много детей в браке
31 июля 2024, 08:31, ИА Амител
У основателя мессенджера Telegram Павла Дурова нет ста детей, потому что он их не воспитывал, заявил депутат Виталий Милонов.
"Не воспитал – не отец. Могу сказать, что у бычка на ферме больше отцовских чувств, чем у Дурова", – сказал парламентарий в беседе с News.ru.
По мнению Милонова, бизнесмену следует жениться и завести много детей в браке, чтобы передать им свои накопления после смерти.
Также народный избранник отметил, что воспринимает донорство спермы "исключительно как медицинскую штуку", и он не знает ни одного мужчины, который бы этим гордился.
Накануне Павел Дуров признался, что у него больше ста биологических детей. 15 лет назад он сдал свою сперму в клинику, чтобы помочь другу и его жене завести ребенка, и с тех пор продолжал это делать.
В итоге он помог стать родителями более чем сотне пар из 12 стран.
08:37:37 31-07-2024
Клоун милошка снова на арене!
08:54:38 31-07-2024
А у него есть отпуск?? пусть развеется, а то всё трудится не покладая гланд.
09:47:14 31-07-2024
Гость (08:54:38 31-07-2024) А у него есть отпуск?? пусть развеется, а то всё трудится не...
А он и не уработался. Генерировать бредовые идеи - спина не переломится. А за такие деньги можно и без отпуска "работать".
10:27:46 31-07-2024
Гость (09:47:14 31-07-2024) А он и не уработался. Генерировать бредовые идеи - спина... тревожусь за него... язык то отвалится(
10:46:17 31-07-2024
все время ребенок называет папой человека который его воспитывает, заботится о нем, себя вкладывает. а этот "семяраздаватель" даже количества детей не знает. и кто он после этого ? отец ? не могу так его назвать. какое бы отношение не было к Милонову, но он прав.
13:24:39 31-07-2024
Гость (10:46:17 31-07-2024) все время ребенок называет папой человека который его воспит... Как его не называй, а продлился его род, а не того, кто воспитывает. Тот, кто воспитывает чужого по крови ребенка, как не печально, но вкладывает силы в чужой род. То есть по сути впустую. Обкрадывает себя и свой род.
10:56:55 31-07-2024
Опять таблетки забыл принять и несет всякую чушь.