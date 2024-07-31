"Не воспитал — не отец". Милонов объяснил, почему у Дурова не может быть 100 детей

По мнению депутата, создателю Telegram следует жениться и завести много детей в браке

31 июля 2024, 08:31, ИА Амител

Виталий Милонов и Павел Дуров / Фото: ТАСС, vk.com/durov

У основателя мессенджера Telegram Павла Дурова нет ста детей, потому что он их не воспитывал, заявил депутат Виталий Милонов.

"Не воспитал – не отец. Могу сказать, что у бычка на ферме больше отцовских чувств, чем у Дурова", – сказал парламентарий в беседе с News.ru.

По мнению Милонова, бизнесмену следует жениться и завести много детей в браке, чтобы передать им свои накопления после смерти.

Также народный избранник отметил, что воспринимает донорство спермы "исключительно как медицинскую штуку", и он не знает ни одного мужчины, который бы этим гордился.

Накануне Павел Дуров признался, что у него больше ста биологических детей. 15 лет назад он сдал свою сперму в клинику, чтобы помочь другу и его жене завести ребенка, и с тех пор продолжал это делать.

В итоге он помог стать родителями более чем сотне пар из 12 стран.