Милонов раскритиковал браки молодых девушек со скуфами

По мнению депутата, это мимолетный тренд

22 ноября 2024, 07:31, ИА Амител

Мужчина с лишним весом / Фото: Ehimetalor Akhere Unuabona / unsplash.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о тренде на скуфов среди молодых россиянок. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" он заявил, что девушки все чаще выбирают состоявшихся в жизни мужчин, а "бестолковые, симпатичные и молодые" им надоели.

Милонов охарактеризовал этот выбор как "сиюминутный тренд". По его мнению, скуфы не сильно настырные, поскольку обычно обладают стабильностью, недвижимостью и бизнесом, в отличие от молодых парней со съемным жильем и кредитом на BMW.

"Но я считаю, что эта история достаточно противоестественная. Потому что это неправильно. Это неравные браки. Но у нас же любят всякие экзотические вещи: карликовых собачек, защищать китов. Вот любят скуфов теперь", – отметил депутат.

Кто такой скуф

Скуф – это сленговое и оскорбительное обозначение мужчин старше 30 лет, которые не следят за собой, имеют лишний вес и ведут пассивный образ жизни.

Скуфы часто описываются как мужчины с неопрятным внешним видом, включая "пивной" живот, залысины и неухоженную бороду, а также носящие грязную и мятую одежду.