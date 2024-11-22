Милонов раскритиковал браки молодых девушек со скуфами
По мнению депутата, это мимолетный тренд
22 ноября 2024, 07:31, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о тренде на скуфов среди молодых россиянок. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" он заявил, что девушки все чаще выбирают состоявшихся в жизни мужчин, а "бестолковые, симпатичные и молодые" им надоели.
Милонов охарактеризовал этот выбор как "сиюминутный тренд". По его мнению, скуфы не сильно настырные, поскольку обычно обладают стабильностью, недвижимостью и бизнесом, в отличие от молодых парней со съемным жильем и кредитом на BMW.
"Но я считаю, что эта история достаточно противоестественная. Потому что это неправильно. Это неравные браки. Но у нас же любят всякие экзотические вещи: карликовых собачек, защищать китов. Вот любят скуфов теперь", – отметил депутат.
Кто такой скуф
Скуф – это сленговое и оскорбительное обозначение мужчин старше 30 лет, которые не следят за собой, имеют лишний вес и ведут пассивный образ жизни.
Скуфы часто описываются как мужчины с неопрятным внешним видом, включая "пивной" живот, залысины и неухоженную бороду, а также носящие грязную и мятую одежду.
08:05:08 22-11-2024
Ну, Милонов-то в мужской красоте специалист, чо... 😆
08:05:17 22-11-2024
хватит лезть в постель к людям
08:10:18 22-11-2024
Я скуф!
08:33:46 22-11-2024
Гость (08:10:18 22-11-2024) Я скуф!... мой любимый типаж))
08:20:13 22-11-2024
Свербит в одном месте у этого Милонова прямо без остановки. Так и норовит жизни поучить. Да что Милонов, вся российская власть лезть пытается куда её не просят. Заводить детей или не заводить, а если заводить то сколько. А не пошли бы все лесом, не ваше это дело, кто с кем живёт и спит.
08:31:36 22-11-2024
я все думал,как называется явление"милонов". а это оказывается мозговой скуф!
09:28:27 22-11-2024
Как такие идиоты, как Виталий Милонов попадают в госдуму?? Подскажите код по МКБ, с которым туда берут..
09:33:34 22-11-2024
Судя по волосатой лоханке под носом Милонова скуф сам эта говорилка-трибунная
10:44:14 22-11-2024
какое же это мерзкое слово.. тьфу
12:17:05 22-11-2024
Скуф созвучно Скунс.
14:41:28 22-11-2024
Ок. Я скуф. Где можно получить своих молодых россиянок? где выдают?
17:42:52 22-11-2024
Гость (14:41:28 22-11-2024) Ок. Я скуф. Где можно получить своих молодых россиянок? где ... На Госуслугах же
22:35:29 22-11-2024
Лучше стирать носки скуфу, чем таскать кирпичи на животе на стройке.