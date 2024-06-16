Кто такие скуфы, альтушки, тюбики и откуда вообще взялись все эти странные слова?
Рассказываем, как реагировать, если в Сети (или даже в жизни) вас вдруг обозвали скуфом
16 июня 2024, 07:00, ИА Амител
Новые слова появляются непрестанно. Причем тренды на интернет-сленг меняются постоянно.
Например, все чаще в Сети можно встретить слово "скуф". Так называют определенный тип мужчин, и значение у этого термина отнюдь не доброе. А если вам особенно не повезло, то этим словом могут назвать и вас. Более того, у пользователей уже появилась целая классификация, по которой людей делят еще и на тюбиков, масиков и прочих.
Рассказываем, кто такие скуфы, чем они отличаются от масиков и откуда вообще взялись все эти странные слова.
Кто такие скуфы?
Cкуф – относительно недавно появившееся в интернете слово, которым называют определенный тип мужчин. Чаще всего его применяют к людям старше 30 лет с лишнем весом.
Если верить множеству подробных объяснений в Сети, скуф не любит заниматься спортом, имеет консервативные политические взгляды, пренебрежительно относится к своему стилю одежды, а также является большим любителем спиртных напитков.
Считается, что скуфы работают в офисе или на заводе за невысокую зарплату, ворчат на молодежь и не принимают все новое. В свободное от работы время играют в игры и смотрят телевизор, в редких случаях ходят на рыбалку или охоту. Чаще всего такие мужчины женаты, разведены или до сих пор являются холостяками.
Откуда появилось это слово?
Стоп, а кто такие альтушки?
Альтушки – это представительницы интернет-субкультуры "альт". Обычно это молодые девушки, которые стараются выглядеть "не как все". Но в желании выделиться они часто перебарщивают, из-за чего выглядят очень вызывающе.
А как отличить альтушку? Как они выглядят?
Сочетание стилей. В своем гардеробе альтушки часто используют самые разные стили, хаотично их смешивая. Получается своего рода гибрид. Например, это могут быть панковские кожаные куртки, хипстерские декоративные очки, черные футболки и мини-юбки E-girls и так далее.
Гардеробные эксклюзивы. Альтушки также часто используют различные аксессуары – например, звенящие цепи на шее, розовые носки с Hello Kitty и многое другое.
Вычурная прическа. Чтобы выделяться из толпы, альтушки часто делают челку, окрашивают волосы в яркие цвета – кислотно-желтый, розовый, зеленый и т.д.
Яркий (очень яркий!) макияж. Альтушки густо подводят глаза, обильно используют темные тени для достижения эффекта "смоки", приклеивают накладные ресницы. Во многом их макияж похож на тот, который использовали эмо.
Откуда появился мем про альтушек с "Госуслуг" для скуфов?
Это безобидная шутка, которая вышла из-под контроля.
В конце 2023 года иронизирование над альт-девушками дошло до того, что в "Твиттере" начали массово распространять шутливые картинки. На них была ненастоящая реклама загадочной "госпрограммы", по которой каждому скуфу на портале госуслуг якобы полагалась альтушка.
А я еще слышал про масиков и тюбиков. Это кто такие и чем они отличаются от скуфов?
Материал подготовила Елизавета Шенк
10:42:43 16-06-2024
Чаще всего они женаты, разведены или холосты. Т. е. все кроме вдовцов?
15:34:27 16-06-2024
Барнаул - это город скуфов!