Рассказываем, как реагировать, если в Сети (или даже в жизни) вас вдруг обозвали скуфом

16 июня 2024, 07:00, ИА Амител

Интернет, поиск в Сети / Фото: pixabay.com

Новые слова появляются непрестанно. Причем тренды на интернет-сленг меняются постоянно.

Например, все чаще в Сети можно встретить слово "скуф". Так называют определенный тип мужчин, и значение у этого термина отнюдь не доброе. А если вам особенно не повезло, то этим словом могут назвать и вас. Более того, у пользователей уже появилась целая классификация, по которой людей делят еще и на тюбиков, масиков и прочих.

Рассказываем, кто такие скуфы, чем они отличаются от масиков и откуда вообще взялись все эти странные слова.

1 Кто такие скуфы? Cкуф – относительно недавно появившееся в интернете слово, которым называют определенный тип мужчин. Чаще всего его применяют к людям старше 30 лет с лишнем весом. Если верить множеству подробных объяснений в Сети, скуф не любит заниматься спортом, имеет консервативные политические взгляды, пренебрежительно относится к своему стилю одежды, а также является большим любителем спиртных напитков. Считается, что скуфы работают в офисе или на заводе за невысокую зарплату, ворчат на молодежь и не принимают все новое. В свободное от работы время играют в игры и смотрят телевизор, в редких случаях ходят на рыбалку или охоту. Чаще всего такие мужчины женаты, разведены или до сих пор являются холостяками.

2 Откуда появилось это слово? С анонимных интернет-форумов. У слова "скуф" есть даже определенный прообраз – Алексей Скуфьин, который был модератором раздела о политике на русскоязычном форуме "Двач". В 2018 году он поссорился с одним из пользователей форума и записал ему видеообращение. В ролике он яростно оскорблял собеседника и заявлял, что не боится деанонимизации. После этого пользователи форума стали открыто оскорблять Скуфьина, а также выяснили многие факты его биографии, включая адрес проживания. После инцидента бывший модератор более не упоминался на просторах интернета, но его фамилия дала начало новому интернет-слову. В 2023-м слово "скуф" разрослось до целого мема и теперь активно используется молодежью. В Сети часто классифицируют тех же знаменитостей. Например, скуфами у пользователей считаются шоумен Гарик Харламов, актер Сергей Бурунов, комментатор Дмитрий Губерниев и певец Сергей Жуков. А еще во многих мемах скуфов стали соединять с другим популярным термином – "альтушка". В самых популярных из них каждому скуфу полагается своя альтушка, а получить ее можно через "Госуслуги".

3 Стоп, а кто такие альтушки? Альтушки – это представительницы интернет-субкультуры "альт". Обычно это молодые девушки, которые стараются выглядеть "не как все". Но в желании выделиться они часто перебарщивают, из-за чего выглядят очень вызывающе.

4 А как отличить альтушку? Как они выглядят? Сочетание стилей. В своем гардеробе альтушки часто используют самые разные стили, хаотично их смешивая. Получается своего рода гибрид. Например, это могут быть панковские кожаные куртки, хипстерские декоративные очки, черные футболки и мини-юбки E-girls и так далее. Гардеробные эксклюзивы. Альтушки также часто используют различные аксессуары – например, звенящие цепи на шее, розовые носки с Hello Kitty и многое другое. Вычурная прическа. Чтобы выделяться из толпы, альтушки часто делают челку, окрашивают волосы в яркие цвета – кислотно-желтый, розовый, зеленый и т.д. Яркий (очень яркий!) макияж. Альтушки густо подводят глаза, обильно используют темные тени для достижения эффекта "смоки", приклеивают накладные ресницы. Во многом их макияж похож на тот, который использовали эмо.

5 Откуда появился мем про альтушек с "Госуслуг" для скуфов? Это безобидная шутка, которая вышла из-под контроля. В конце 2023 года иронизирование над альт-девушками дошло до того, что в "Твиттере" начали массово распространять шутливые картинки. На них была ненастоящая реклама загадочной "госпрограммы", по которой каждому скуфу на портале госуслуг якобы полагалась альтушка.

6 А я еще слышал про масиков и тюбиков. Это кто такие и чем они отличаются от скуфов? Шутками про скуфов пользователи не ограничились. Очень быстро в Сети родилась целая классификация, по которой мужчин делят на разные типажи. Там-то как раз и есть масики и тюбики. А еще – чечики и штрихи. Масик. Так называют типаж парней, которые оценивают девушек по достоинству, заботятся о них, красиво ухаживают и беспокоятся об эмоциональном состоянии своей избранницы. Масик не пытается принизить свою возлюбленную или указывать на "ее место". Он уважает стремление любимой к равноправию и против любой агрессии по отношению к женщинам. Тюбик. С первого взгляда парни, которых в Сети считают тюбиками, могут показаться очень привлекательными и заинтересовать. Но под "овечьей шкурой", как правило, скрывается злой волк. Считается, что тюбики на самом деле являются манипуляторами и абьюзерами, которые постоянно устраивают своей спутнице эмоциональные "качели". Они нестабильны, грубы и любят контролировать свою партнершу вплоть до мелочей. Чечик. Так называют парней, к которым у девушек нет никаких чувств. Обычно дамы описывают их как "просто друг", безжалостно отправляя во "френдзону". Термин появился в 2023 году на просторах Twitter, когда одна пользовательница сети опубликовала пост, в котором рассказала о чечике, позвавшем ее в столовую в офисе Google. Штрих. Это новый термин, который по описанию очень похож на тюбика. Но штрих, помимо эмоционального насилия, предпочитает использовать еще и физическое. Зачастую представители этой группы связаны с криминалом, а потому иметь дело с такими мужчинами очень опасно.

Материал подготовила Елизавета Шенк