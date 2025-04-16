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Милонов рассказал, почему Пугачеву до сих пор не признали иноагентом

Депутат считает, что все дело в связях артистки

16 апреля 2025, 10:50, ИА Амител

Фото: соцсети Аллы Пугачевой
Фото: соцсети Аллы Пугачевой

Аллу Пугачеву до сих пор не включили в реестр иноагентов из-за ее связей в России, сообщил news.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, до эмиграции Пугачева "комфортно себя чувствовала в любых кабинетах и с любой аудиторией". "Думаю, несмотря на свою позицию, она по некоторым неформальным каналам просила не наказывать ее и войти в ее положение", – заявил парламентарий.

Продюсер Сергей Лавров также указал на особое отношение властей к артистке. "Ее терпят и прощают ей больше, чем кому-либо", – сказал он.

А юрист Илья Русяев отметил, что порядок включения в список иноагентов строго регламентирован законом. По его мнению, Минюст РФ не нашел достаточных правовых оснований для признания артистки иноагентом.

После начала СВО Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Однако после обострения палестино-израильского конфликта они переехали на Кипр.

15 апреля 2025 года певице исполнилось 76 лет.

культура Знаменитости

Комментарии 22

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Гость

11:06:17 16-04-2025

Потому что ворон ворону глаз не выклюет...

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Гость

11:12:40 16-04-2025

Из рассказа стало ясно, что все чинушки сволочи, а Милонов Д. Артаньян...

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Гость

11:44:20 16-04-2025

Гость (11:12:40 16-04-2025) Из рассказа стало ясно, что все чинушки сволочи, а Милонов Д...
Д. Артаньян... из палаты №6

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Гость

11:13:40 16-04-2025

все дело в связях артистки -- неужели кто-то используетет служебное положение? Неужели там коррупция?

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Гость

11:20:19 16-04-2025

почему на фото - Орбакайте?

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Гость

11:28:20 16-04-2025

Гость (11:20:19 16-04-2025) почему на фото - Орбакайте?... Точно

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5

12:54:47 16-04-2025

Гость (11:20:19 16-04-2025) почему на фото - Орбакайте?... потому что яблонька от яблони недалеко падает

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Гость

11:40:13 16-04-2025

А что уж она такого сделала,что бы её иноагентом признать ? От депутатов типа милонова и чинуш на местах вреда в миллион раз больше. А то что повысили пенс. возраст, инфляция прёт, проблемы в медицине и образовании тоже она виновата? Немножко хоть анализируйте что происходит. Охота на ведьм называется.

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Гость

12:58:06 16-04-2025

Гость (11:40:13 16-04-2025) А что уж она такого сделала,что бы её иноагентом признать ? ... Действительно! Только народ обозавала рабами и холопами, про власти ничего такого не говорила. Ну какой она иноагент?)))

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Гость

18:23:22 16-04-2025

Гость (12:58:06 16-04-2025) Действительно! Только народ обозавала рабами и холопами, про... бабка бредит и никто нее серьезно не слушает. ну кроме вас

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Старый гость

11:42:23 16-04-2025

Живи спокойно страна - я у тебя всего одна! (с)

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Гость

11:49:12 16-04-2025

Зря что-ли пресс-секретарь руку лобызал?

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Гость

11:55:58 16-04-2025

нет, тут дело в другом. Ее не признали иноагентом, тому что она вовремя заткнулась. А вот ее муж, гей пугалкин, наговорил на статус. Пугалкин, израиль это же твоя родина, твоя страна.Вот и бегают теперь, из страны в страну. А она конечно тоскует по России. Здесь ее раньше так уважали, любили. И ЭТО СЕЙЧАС ДЛЯ НЕЕ САМОЕ СТРАШНОЕ НАКАЗАНИЕ.

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Гость

12:31:51 16-04-2025

Гость (11:55:58 16-04-2025) нет, тут дело в другом. Ее не признали иноагентом, тому чт... Какое тоскует?! Россия для неё пустой звук. Да она уже и себя не помнит!

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Гость

12:07:52 16-04-2025

Женщина не спела ни одной политической песни, даже с намеком. Заработала все своим горбом, ее песни слушала вся страна, а теперь она ихагент. С какого перепугу? Зачем натравливать народ? Живет, как хочет. Заслужила.

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Гость

12:21:37 16-04-2025

ну то есть депутат открытым текстом говорит, что вроде бы равны все, но есть равнее

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Гость

13:06:03 16-04-2025

У кого-то просто ума хватает не злить советское поколение, она легенда советской эстрады.

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Гость

13:29:21 16-04-2025

Гость (13:06:03 16-04-2025) У кого-то просто ума хватает не злить советское поколение, о... Как раз советское поколение злит такая похабная легенда

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Гость

14:04:21 16-04-2025

Гость (13:06:03 16-04-2025) У кого-то просто ума хватает не злить советское поколение, о... Или у кого-то ума не хвтает понять, что она предала советское поколение

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Гость

13:56:56 16-04-2025

народ обозавала рабами и холопами.................так это про нас с вами и есть горькая правда

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Гость

14:42:10 16-04-2025

Гость (13:56:56 16-04-2025) народ обозавала рабами и холопами.................так это пр... про нас с вами ---- а она в числе господ убежала

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Гость

11:32:07 02-05-2025

Все с советским "стержнем" уже умерли от горя и безнадёжности. Кто не захотел или не смог "переобуться" в капитализм. Переживать за неё некому.

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