Депутат считает, что все дело в связях артистки

16 апреля 2025, 10:50, ИА Амител

Фото: соцсети Аллы Пугачевой

Аллу Пугачеву до сих пор не включили в реестр иноагентов из-за ее связей в России, сообщил news.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, до эмиграции Пугачева "комфортно себя чувствовала в любых кабинетах и с любой аудиторией". "Думаю, несмотря на свою позицию, она по некоторым неформальным каналам просила не наказывать ее и войти в ее положение", – заявил парламентарий.

Продюсер Сергей Лавров также указал на особое отношение властей к артистке. "Ее терпят и прощают ей больше, чем кому-либо", – сказал он.

А юрист Илья Русяев отметил, что порядок включения в список иноагентов строго регламентирован законом. По его мнению, Минюст РФ не нашел достаточных правовых оснований для признания артистки иноагентом.

После начала СВО Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Однако после обострения палестино-израильского конфликта они переехали на Кипр.

15 апреля 2025 года певице исполнилось 76 лет.