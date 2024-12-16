Певица Алена Кравец объяснила, зачем Пугачевой нужен Галкин*
Она отметила, что в их семье сейчас работает лишь комик
16 декабря 2024, 17:12, ИА Амител
Певица Алена Кравец заявила, что артистка Алла Пугачева остается со своим супругом Максимом Галкиным* из-за выгоды. Об этом она сказала "Аргументам и фактам".
"Обычно все мужья жили дома у Пугачевой, а Галкин* стал первым, к кому переехала она. Алла понимала, что выходит на пенсию, что голоса уже нет. А нужно было иметь надежный тыл", – заявила она.
Она добавила, что брак с комиком обеспечил Примадонне шумиху, которую она "обожала всегда". Сейчас же в их семье работает и гастролирует лишь Галкин*, и он же продолжает обеспечивать к супругам внимание, высказываясь о России на концертах.
"Для этой парочки, что бы ни говорили, лишь бы говорили", – заключила Кравец.
*Признан в России иностранным агентом
17:24:24 16-12-2024
Да вы чтО! А сама Алена как больше любит? Когда ее или когда она?
17:31:54 16-12-2024
Ахинея какая-то: типа без "вкалывающего за двоих" Макса безработной экс-Примадонне "не на что и негде" станет жить (при уйме-то собственных 'зелёных' миллионов!)?
17:34:30 16-12-2024
А Алена Кравец это кто? Чем знаменита? Чета Пугалкиных понятно. Старушке захотелось молодого тельца, а пацаненку мамку. Противно конечно для обычного человека, но понять можно. И наверное даже простить и забыть. Но Кравец то кто такая?
18:20:00 16-12-2024
Чушь полная, Пугачева держала всю шоблу попсовую, да ей и петь незачем она может приехать на коропорат сказать три предложения прокуренным голосом или вообще "С новым годом!" и срубить бакинских котлету
19:06:33 16-12-2024
да все просто сама уже рожать не может а вот молодые могут и галкин как донор спермы ей годится
19:08:30 16-12-2024
А почему к новости фото Пугачёвой? Её и так все знают. Покажите лучше кто такая кравец?
19:16:58 16-12-2024
Алена не желает пояснить, почему у нее муж старше ее на 22 года?
21:09:00 16-12-2024
R22 (19:16:58 16-12-2024) Алена не желает пояснить, почему у нее муж старше ее на 22 г...
Видимо он держит её из-за выгоды - она работает и гастролирует в их семье 🤣
13:31:56 17-12-2024
R22 (19:16:58 16-12-2024) Алена не желает пояснить, почему у нее муж старше ее на 22 г... А это сейчас модно у подержанных швабр- держать при себе альфонса, лет на 5-6 помладше... С ними так хорошо получаются "счастливые" фотки для соцсетей. ;)