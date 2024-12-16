НОВОСТИКультура

Певица Алена Кравец объяснила, зачем Пугачевой нужен Галкин*

Она отметила, что в их семье сейчас работает лишь комик

16 декабря 2024, 17:12, ИА Амител

Алла Пугачева / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Алла Пугачева / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Певица Алена Кравец заявила, что артистка Алла Пугачева остается со своим супругом Максимом Галкиным* из-за выгоды. Об этом она сказала "Аргументам и фактам".

"Обычно все мужья жили дома у Пугачевой, а Галкин* стал первым, к кому переехала она. Алла понимала, что выходит на пенсию, что голоса уже нет. А нужно было иметь надежный тыл", – заявила она.

Она добавила, что брак с комиком обеспечил Примадонне шумиху, которую она "обожала всегда". Сейчас же в их семье работает и гастролирует лишь Галкин*, и он же продолжает обеспечивать к супругам внимание, высказываясь о России на концертах.

"Для этой парочки, что бы ни говорили, лишь бы говорили", – заключила Кравец.

*Признан в России иностранным агентом

культура Шоу-бизнес

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

17:24:24 16-12-2024

Да вы чтО! А сама Алена как больше любит? Когда ее или когда она?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:31:54 16-12-2024

Ахинея какая-то: типа без "вкалывающего за двоих" Макса безработной экс-Примадонне "не на что и негде" станет жить (при уйме-то собственных 'зелёных' миллионов!)?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:34:30 16-12-2024

А Алена Кравец это кто? Чем знаменита? Чета Пугалкиных понятно. Старушке захотелось молодого тельца, а пацаненку мамку. Противно конечно для обычного человека, но понять можно. И наверное даже простить и забыть. Но Кравец то кто такая?

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:20:00 16-12-2024

Чушь полная, Пугачева держала всю шоблу попсовую, да ей и петь незачем она может приехать на коропорат сказать три предложения прокуренным голосом или вообще "С новым годом!" и срубить бакинских котлету

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мокрый

19:06:33 16-12-2024

да все просто сама уже рожать не может а вот молодые могут и галкин как донор спермы ей годится

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:08:30 16-12-2024

А почему к новости фото Пугачёвой? Её и так все знают. Покажите лучше кто такая кравец?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
R22

19:16:58 16-12-2024

Алена не желает пояснить, почему у нее муж старше ее на 22 года?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость из будущего

21:09:00 16-12-2024

R22 (19:16:58 16-12-2024) Алена не желает пояснить, почему у нее муж старше ее на 22 г...
Видимо он держит её из-за выгоды - она работает и гастролирует в их семье 🤣

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:56 17-12-2024

R22 (19:16:58 16-12-2024) Алена не желает пояснить, почему у нее муж старше ее на 22 г... А это сейчас модно у подержанных швабр- держать при себе альфонса, лет на 5-6 помладше... С ними так хорошо получаются "счастливые" фотки для соцсетей. ;)

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров