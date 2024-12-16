Певица Алена Кравец объяснила, зачем Пугачевой нужен Галкин*

Она отметила, что в их семье сейчас работает лишь комик

16 декабря 2024, 17:12, ИА Амител

Алла Пугачева / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Певица Алена Кравец заявила, что артистка Алла Пугачева остается со своим супругом Максимом Галкиным* из-за выгоды. Об этом она сказала "Аргументам и фактам".

"Обычно все мужья жили дома у Пугачевой, а Галкин* стал первым, к кому переехала она. Алла понимала, что выходит на пенсию, что голоса уже нет. А нужно было иметь надежный тыл", – заявила она.

Она добавила, что брак с комиком обеспечил Примадонне шумиху, которую она "обожала всегда". Сейчас же в их семье работает и гастролирует лишь Галкин*, и он же продолжает обеспечивать к супругам внимание, высказываясь о России на концертах.

"Для этой парочки, что бы ни говорили, лишь бы говорили", – заключила Кравец.

*Признан в России иностранным агентом