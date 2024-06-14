НОВОСТИПолитика

Милонов предложил атаковать ВСУ "резиновыми писюнами"

Чтобы по башке настучали, подчеркнул депутат

14 июня 2024, 07:31, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В России нужно избавляться от товаров из секс-шопов и сбрасывать их с бомбардировщиков на позиции ВСУ.

С таким предложением в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Пусть им эти писюны резиновые по башке настучат", – отметил он.

Ранее Милонов призвал русских мужчин отказаться от лавандового рафа и надеть военную форму.

депутаты инициативы

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

07:33:58 14-06-2024

избавляться от товаров из секс-шопов --- жестко

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

07:45:43 14-06-2024

Ну вот зря их не проверяют на психические расстройства! 😄

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:34 14-06-2024

Сергей (07:45:43 14-06-2024) Ну вот зря их не проверяют на психические расстройства! 😄...
И наркотики

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:57:07 14-06-2024

Писюны никак не дают покоя Милонову. Манят, волнуют, будоражат. Даже резиновые.

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:53 14-06-2024

Остроумно, сразу видно-депутат!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:21 14-06-2024

Милонов , понятно о чем ты думаешь в госдуме. Милонов, ты больной человек, прекрати бороться с ЛГБТ

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:51:37 14-06-2024

Гость (10:32:21 14-06-2024) Милонов , понятно о чем ты думаешь в госдуме. Милонов, ты ... прекрати бороться с ЛГБТ --- с запрещенной в России организацией

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Маша

10:45:27 14-06-2024

Милонов полный дебил, как такое можно предлагать! Озабоченный мужик видать!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:59 14-06-2024

Милонов и Ко прекратите издеваться над народом. Это уже даже не смешно.....

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:48 14-06-2024

Ну а че, с такой-то зарплатой как у него ни за что, почему бы о резиновых членах не думать. Ему ведь не нужно переживать, чем оплатить за квартиру, чем платить за продукты и все остальное. Сиди себе, мечтай об резиновых пенисах. А мы удивляемся принимаемым законам. Она все там не о стране думают, а о искусственных и неискусственных писях.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:36 15-06-2024

Все таки не зря в их столовке низкие цены. На них явно, что-то испытывают.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров