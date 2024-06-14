Милонов предложил атаковать ВСУ "резиновыми писюнами"
Чтобы по башке настучали, подчеркнул депутат
14 июня 2024, 07:31, ИА Амител
Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
В России нужно избавляться от товаров из секс-шопов и сбрасывать их с бомбардировщиков на позиции ВСУ.
С таким предложением в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
"Пусть им эти писюны резиновые по башке настучат", – отметил он.
Ранее Милонов призвал русских мужчин отказаться от лавандового рафа и надеть военную форму.
07:33:58 14-06-2024
избавляться от товаров из секс-шопов --- жестко
07:45:43 14-06-2024
Ну вот зря их не проверяют на психические расстройства! 😄
10:18:34 14-06-2024
Сергей (07:45:43 14-06-2024) Ну вот зря их не проверяют на психические расстройства! 😄...
И наркотики
07:57:07 14-06-2024
Писюны никак не дают покоя Милонову. Манят, волнуют, будоражат. Даже резиновые.
09:44:53 14-06-2024
Остроумно, сразу видно-депутат!
10:32:21 14-06-2024
Милонов , понятно о чем ты думаешь в госдуме. Милонов, ты больной человек, прекрати бороться с ЛГБТ
10:51:37 14-06-2024
Гость (10:32:21 14-06-2024) Милонов , понятно о чем ты думаешь в госдуме. Милонов, ты ... прекрати бороться с ЛГБТ --- с запрещенной в России организацией
10:45:27 14-06-2024
Милонов полный дебил, как такое можно предлагать! Озабоченный мужик видать!
12:25:59 14-06-2024
Милонов и Ко прекратите издеваться над народом. Это уже даже не смешно.....
15:35:48 14-06-2024
Ну а че, с такой-то зарплатой как у него ни за что, почему бы о резиновых членах не думать. Ему ведь не нужно переживать, чем оплатить за квартиру, чем платить за продукты и все остальное. Сиди себе, мечтай об резиновых пенисах. А мы удивляемся принимаемым законам. Она все там не о стране думают, а о искусственных и неискусственных писях.
13:04:36 15-06-2024
Все таки не зря в их столовке низкие цены. На них явно, что-то испытывают.