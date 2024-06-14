Милонов предложил атаковать ВСУ "резиновыми писюнами"

Чтобы по башке настучали, подчеркнул депутат

14 июня 2024, 07:31, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В России нужно избавляться от товаров из секс-шопов и сбрасывать их с бомбардировщиков на позиции ВСУ.

С таким предложением в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Пусть им эти писюны резиновые по башке настучат", – отметил он.

Ранее Милонов призвал русских мужчин отказаться от лавандового рафа и надеть военную форму.