Милые песики. Выставка собак охотничьих пород прошла в Барнауле
В мероприятии могли принять участие все желающие
19 августа 2024, 11:20, ИА Амител
Выставка собак / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
Краевая выставка собак охотничьих пород прошла в барнаульском парке "Изумрудный" в субботу, 17 августа. В мероприятии могли принять участие все желающие.
"На выставке присутствовало много разных парод, любоваться можно было часами. Заводчики рассказывали о своих животных: стоимость, особенности породы, правила ухода, нюансы дрессировки. Не обошлось и без фотографий с питомцами: люди могли свободно подойти к любой собачке и погладить ее", - рассказала корреспондент amic.ru.
Выставку организовала Алтайская краевая общественная организация охотников и рыболовов (АКОООиР).
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