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Милые песики. Выставка собак охотничьих пород прошла в Барнауле

В мероприятии могли принять участие все желающие

19 августа 2024, 11:20, ИА Амител

Выставка собак / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Краевая выставка собак охотничьих пород прошла в барнаульском парке "Изумрудный" в субботу, 17 августа. В мероприятии могли принять участие все желающие.

"На выставке присутствовало много разных парод, любоваться можно было часами. Заводчики рассказывали о своих животных: стоимость, особенности породы, правила ухода, нюансы дрессировки. Не обошлось и без фотографий с питомцами: люди могли свободно подойти к любой собачке и погладить ее", - рассказала корреспондент amic.ru.

Выставку организовала Алтайская краевая общественная организация охотников и рыболовов (АКОООиР).

Собачий модный показ в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

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