Милые песики. Выставка собак охотничьих пород прошла в Барнауле

Выставка собак / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Краевая выставка собак охотничьих пород прошла в барнаульском парке "Изумрудный" в субботу, 17 августа. В мероприятии могли принять участие все желающие.

"На выставке присутствовало много разных парод, любоваться можно было часами. Заводчики рассказывали о своих животных: стоимость, особенности породы, правила ухода, нюансы дрессировки. Не обошлось и без фотографий с питомцами: люди могли свободно подойти к любой собачке и погладить ее", - рассказала корреспондент amic.ru.