Минцифры: Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян
Операторы зафиксировали сокращение количества сообщений, которые Google отправляет пользователям из России
26 сентября 2024, 17:42, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В Минцифры России сообщили, что компания Google ограничила создание новых аккаунтов для российских граждан. Об этом пишет РИА Новости.
По данным ведомства, операторы зафиксировали сокращение количества сообщений, которые Google отправляет пользователям из России. SMS-подтверждение для уже созданных аккаунтов пока работает.
В Минцифры призвали россиян создать резервные копии данных в сервисах, перейти на иные способы аутентификации, а также использовать российские платформы.
21:01:52 26-09-2024
давно надо было создать свой "чебурнет" с блекджеком и ....
22:23:09 26-09-2024
на старых акк смс работает. лучше на пуш-сообщения перейти всетаки
07:49:37 27-09-2024
Гость (22:23:09 26-09-2024) на старых акк смс работает. лучше на пуш-сообщения перейти в... Так в сабже и сказано - старые акки пока работают, новые генерить Гугл уже не дает.
12:57:46 27-09-2024
Гость (07:49:37 27-09-2024) Так в сабже и сказано - старые акки пока работают, новые ген... я не про работу а про вторичную верификацию -настроить ПУШИ с кодом, не смски!! читай уже текст нормально
11:22:34 27-09-2024
Так гугл не даёт, или минцифра?)))
13:03:10 27-09-2024
Гость (11:22:34 27-09-2024) Так гугл не даёт, или минцифра?)))... гугол