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Минцифры: Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян

Операторы зафиксировали сокращение количества сообщений, которые Google отправляет пользователям из России

26 сентября 2024, 17:42, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В Минцифры России сообщили, что компания Google ограничила создание новых аккаунтов для российских граждан. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, операторы зафиксировали сокращение количества сообщений, которые Google отправляет пользователям из России. SMS-подтверждение для уже созданных аккаунтов пока работает.

В Минцифры призвали россиян создать резервные копии данных в сервисах, перейти на иные способы аутентификации, а также использовать российские платформы.

Политика

Комментарии 6

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Шинник

21:01:52 26-09-2024

давно надо было создать свой "чебурнет" с блекджеком и ....

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Гость

22:23:09 26-09-2024

на старых акк смс работает. лучше на пуш-сообщения перейти всетаки

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Гость

07:49:37 27-09-2024

Гость (22:23:09 26-09-2024) на старых акк смс работает. лучше на пуш-сообщения перейти в... Так в сабже и сказано - старые акки пока работают, новые генерить Гугл уже не дает.

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Гость

12:57:46 27-09-2024

Гость (07:49:37 27-09-2024) Так в сабже и сказано - старые акки пока работают, новые ген... я не про работу а про вторичную верификацию -настроить ПУШИ с кодом, не смски!! читай уже текст нормально

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Гость

11:22:34 27-09-2024

Так гугл не даёт, или минцифра?)))

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Гость

13:03:10 27-09-2024

Гость (11:22:34 27-09-2024) Так гугл не даёт, или минцифра?)))... гугол

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