Минцифры: Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян

Операторы зафиксировали сокращение количества сообщений, которые Google отправляет пользователям из России

26 сентября 2024, 17:42, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В Минцифры России сообщили, что компания Google ограничила создание новых аккаунтов для российских граждан. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, операторы зафиксировали сокращение количества сообщений, которые Google отправляет пользователям из России. SMS-подтверждение для уже созданных аккаунтов пока работает.

В Минцифры призвали россиян создать резервные копии данных в сервисах, перейти на иные способы аутентификации, а также использовать российские платформы.