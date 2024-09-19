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Правда ли, что Android перестанет работать в России, а смартфоны станут "кирпичами"?

В Госдуме сообщили, что зарубежные серверы на территории РФ изнашиваются и вскоре могут выйти из строя

19 сентября 2024, 14:50, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Стабильная работа операционной системы Android в России находится под угрозой. Об этом заявил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он отметил, что переживает за Android, поскольку зарубежные серверы на территории России больше никем не обслуживаются и вскоре могут выйти из строя.

Публикация депутата вызвала волну тревожных обсуждений в Сети. Многие пользователи опасаются, что скоро все телефоны на Android просто превратятся в "кирпичи".

О том, есть ли угроза, что Android полностью перестанет работать в России, – в материале amic.ru.

1

Почему работа Android в России под угрозой?

Как пояснил Антон Горелкин в своем Telegram-канале, причина – в стремительно ухудшающемся состоянии кэширующих серверов Google, которые находятся на территории России.
"И да, большинство кэширующих серверов Google, установленных на узлах российских операторов связи, нуждается в обновлении", – написал депутат.Он напомнил, что Google официально ушел из России в 2022 году. С тех пор эти серверы не обслуживаются, а потому стремительно изнашиваются. Это оборудование очень важно для работы операционной системы Android, пояснил Горелкин.
"И здесь я больше переживаю даже не за YouTube, а за стабильность операционной системы Android, которая тоже во многом зависит от этих серверов", – заключил эксперт.
2

А почему Google не может починить свои серверы в России?

В беседе с "Парламентской газетой" Горелкин рассказал, что российские операторы не могут сами заменить вышедшие из строя узлы оборудования. А сама корпорация Google не может привлечь для этой работы кого-то в России – мешают западные санкции.
3

Значит, серверы Google вскоре действительно могут перестать работать?

Если все так и будет, то такой сценарий неизбежен, убежден Антон Горелкин.

"Боюсь, что рано или поздно эти серверы просто перестанут работать", – цитирует его "ПГ".Он также отметил, что обычно серверы "живут" от трех до пяти лет, после чего оборудование нужно менять.

4

Правда ли, что смартфоны Android перестанут работать и превратятся в "кирпичи"?

Нет. Выход из строя кэширующих серверов не обрушит работу Android в России и не превратит наши смартфоны в "кирпичи", убежден Горелкин. По его словам, это повлияет лишь на скорость скачивания данных.

"Эти серверы необходимы для ускорения загрузки наиболее востребованного контента и задействуются по большей части в работе YouTube. Именно поэтому сейчас упала скорость загрузки видео. Что касается Android, система использует Google Global Cache в основном для ускорения скачивания данных из магазина приложений", – рассказал он "Парламентской газете".Поэтому даже если серверы перестанут работать, это приведет к определенным неудобствам для пользователей, но ни в коем случае не "окирпичит" смартфоны.

5

А при каких условиях все телефоны Android в России могут стать "кирпичами"?

По мнению Горелкина, такой сценарий возможен лишь в случае, если глобальный мировой конфликт перейдет в "острую" фазу. Депутат также уверен, что возможность провернуть такую информационную диверсию у западных компаний есть.
интернет Гаджеты

Комментарии 20

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RUSSKIY

15:01:29 19-09-2024

Пойду подзаряжу свою нокию 3310, вдруг за 15 лет разрядилась.

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Гость

17:34:53 19-09-2024

RUSSKIY (15:01:29 19-09-2024) Пойду подзаряжу свою нокию 3310, вдруг за 15 лет разрядилась... Есть французский Алькатель начала двухсотых, если бы к нему найти аккумулятор, современный смартфон в топку!

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Гость

15:29:50 19-09-2024

Мой собственный опыт подсказывает что не стоит верить людям, культивирующим ЛГБТ у себя в компании. А ещё- у меня есть "кирпич" от компании BlackBerry на ОС BBOS10... Телефоны этой компании на этой оси могли полноценно работать только если регулярно "отмечались" на сервере безопасности в Канаде. Как только этого сервера не стало- телефон перестал видеть SIM-карту. Всё, теперь это офигенный плеер и фотоаппарат. То же самое будет и с Андроид-устройствами, тем более, что у всех установлена галочка "найти устройство", а это дыра в управлении телефона, в случае чего...

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Юрий Эрдман

16:06:04 19-09-2024

Гость (15:29:50 19-09-2024) Мой собственный опыт подсказывает что не стоит верить людям,...
Как все запущено. Вам, батенька, реально к нам! Все в куче - ЛГБТ (они тут вообще с какого боку), ось 12-летней давности, галочка в устройстве... Ты где потерялся-то?

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Гость

10:49:47 20-09-2024

Гость (15:29:50 19-09-2024) Мой собственный опыт подсказывает что не стоит верить людям,... отключите обновления и сходите к нормальному крекеру ПО

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Гость

13:46:19 20-09-2024

Гость (10:49:47 20-09-2024) отключите обновления и сходите к нормальному крекеру ПО... При чём тут обновления? Для продолжения работы телефон регулярно обращается к серверу, которого уже нет, соответственно, не получает разрешения на регистрацию в сотовой сети. Всё. Известная проблема.

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Гость

15:37:47 19-09-2024

Не нужон нам Ваш интернет! Понятно???!!!

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Musik

17:58:20 19-09-2024

Гость (15:37:47 19-09-2024) Не нужон нам Ваш интернет! Понятно???!!!... Отдайте мне.

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Кхм...

16:19:05 19-09-2024

Сточился буржуйский тырнет...
🤣

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Гость

08:44:30 20-09-2024

Кхм... (16:19:05 19-09-2024) Сточился буржуйский тырнет...🤣... Мобильная связь и интернет появились в стране в последние годы советской власти.

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Гость

16:21:35 19-09-2024

Это прям, как ютуб сам замедлился из-за устаревшего оборудования, но когда провайдеры сами стали ускорять работу ютуба - роскомпозор пригрозил проблемами провайдерам. В пещеры ведут людей, счеты нада доставать и плуг для коня, поле пахать!!!

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Гость

16:28:53 19-09-2024

Так санкции же нам только на пользу, твердили они!

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Гость

16:52:22 19-09-2024

Гость (16:28:53 19-09-2024) Так санкции же нам только на пользу, твердили они! ... Второй день подряд долбишь одну и туже примитивную типа шутку.

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Гость

18:37:21 19-09-2024

Гость (16:52:22 19-09-2024) Второй день подряд долбишь одну и туже примитивную типа шутк... Проблемиа не уходит, поэтому он зациклился. На самом деле не шутка.

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Кхм...

18:49:04 19-09-2024

Гость (16:52:22 19-09-2024) Второй день подряд долбишь одну и туже примитивную типа шутк... Вы десять лет минимум эту "шутку" "долбите".

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Гость

16:40:57 19-09-2024

Не, ну то что "старший брат" может обнулить практически все гаджеты с различными операционками, это скорее всего правда, хотя у андроида есть некоторые преимущества перед виндой и ИОС, а что касается серверов, то они вообще к этому никаким боком, передачу данных они могут замедлить или полностью блокировать, не более того.

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Гость

17:02:30 19-09-2024

Даешь РУТУБ!
телеграмы на мыло

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Гость

18:39:34 19-09-2024

Гость (17:02:30 19-09-2024) Даешь РУТУБ!телеграмы на мыло... 💩 твой рутуб.

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Гость

18:27:18 19-09-2024

С нашем сказочным Алладином любая сказка может стать реальностью

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Гость

22:26:51 19-09-2024

Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!

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