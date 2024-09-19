В Госдуме сообщили, что зарубежные серверы на территории РФ изнашиваются и вскоре могут выйти из строя

19 сентября 2024, 14:50, ИА Амител

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Стабильная работа операционной системы Android в России находится под угрозой. Об этом заявил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он отметил, что переживает за Android, поскольку зарубежные серверы на территории России больше никем не обслуживаются и вскоре могут выйти из строя.

Публикация депутата вызвала волну тревожных обсуждений в Сети. Многие пользователи опасаются, что скоро все телефоны на Android просто превратятся в "кирпичи".

О том, есть ли угроза, что Android полностью перестанет работать в России, – в материале amic.ru.

1 Почему работа Android в России под угрозой? Как пояснил Антон Горелкин в своем Telegram-канале , причина – в стремительно ухудшающемся состоянии кэширующих серверов Google, которые находятся на территории России. "И да, большинство кэширующих серверов Google, установленных на узлах российских операторов связи, нуждается в обновлении", – написал депутат. Он напомнил, что Google официально ушел из России в 2022 году. С тех пор эти серверы не обслуживаются, а потому стремительно изнашиваются. Это оборудование очень важно для работы операционной системы Android, пояснил Горелкин. "И здесь я больше переживаю даже не за YouTube, а за стабильность операционной системы Android, которая тоже во многом зависит от этих серверов", – заключил эксперт.

2 А почему Google не может починить свои серверы в России? В беседе с "Парламентской газетой" Горелкин рассказал, что российские операторы не могут сами заменить вышедшие из строя узлы оборудования. А сама корпорация Google не может привлечь для этой работы кого-то в России – мешают западные санкции.

3 Значит, серверы Google вскоре действительно могут перестать работать? Если все так и будет, то такой сценарий неизбежен, убежден Антон Горелкин. "Боюсь, что рано или поздно эти серверы просто перестанут работать", – цитирует его "ПГ".Он также отметил, что обычно серверы "живут" от трех до пяти лет, после чего оборудование нужно менять.

4 Правда ли, что смартфоны Android перестанут работать и превратятся в "кирпичи"? Нет. Выход из строя кэширующих серверов не обрушит работу Android в России и не превратит наши смартфоны в "кирпичи", убежден Горелкин. По его словам, это повлияет лишь на скорость скачивания данных. "Эти серверы необходимы для ускорения загрузки наиболее востребованного контента и задействуются по большей части в работе YouTube. Именно поэтому сейчас упала скорость загрузки видео. Что касается Android, система использует Google Global Cache в основном для ускорения скачивания данных из магазина приложений", – рассказал он "Парламентской газете".Поэтому даже если серверы перестанут работать, это приведет к определенным неудобствам для пользователей, но ни в коем случае не "окирпичит" смартфоны.