Правда ли, что Android перестанет работать в России, а смартфоны станут "кирпичами"?
В Госдуме сообщили, что зарубежные серверы на территории РФ изнашиваются и вскоре могут выйти из строя
19 сентября 2024, 14:50, ИА Амител
Стабильная работа операционной системы Android в России находится под угрозой. Об этом заявил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он отметил, что переживает за Android, поскольку зарубежные серверы на территории России больше никем не обслуживаются и вскоре могут выйти из строя.
Публикация депутата вызвала волну тревожных обсуждений в Сети. Многие пользователи опасаются, что скоро все телефоны на Android просто превратятся в "кирпичи".
О том, есть ли угроза, что Android полностью перестанет работать в России, – в материале amic.ru.
Почему работа Android в России под угрозой?
А почему Google не может починить свои серверы в России?
Значит, серверы Google вскоре действительно могут перестать работать?
"Боюсь, что рано или поздно эти серверы просто перестанут работать", – цитирует его "ПГ".Он также отметил, что обычно серверы "живут" от трех до пяти лет, после чего оборудование нужно менять.
Правда ли, что смартфоны Android перестанут работать и превратятся в "кирпичи"?
"Эти серверы необходимы для ускорения загрузки наиболее востребованного контента и задействуются по большей части в работе YouTube. Именно поэтому сейчас упала скорость загрузки видео. Что касается Android, система использует Google Global Cache в основном для ускорения скачивания данных из магазина приложений", – рассказал он "Парламентской газете".Поэтому даже если серверы перестанут работать, это приведет к определенным неудобствам для пользователей, но ни в коем случае не "окирпичит" смартфоны.
15:01:29 19-09-2024
Пойду подзаряжу свою нокию 3310, вдруг за 15 лет разрядилась.
17:34:53 19-09-2024
RUSSKIY (15:01:29 19-09-2024) Пойду подзаряжу свою нокию 3310, вдруг за 15 лет разрядилась... Есть французский Алькатель начала двухсотых, если бы к нему найти аккумулятор, современный смартфон в топку!
15:29:50 19-09-2024
Мой собственный опыт подсказывает что не стоит верить людям, культивирующим ЛГБТ у себя в компании. А ещё- у меня есть "кирпич" от компании BlackBerry на ОС BBOS10... Телефоны этой компании на этой оси могли полноценно работать только если регулярно "отмечались" на сервере безопасности в Канаде. Как только этого сервера не стало- телефон перестал видеть SIM-карту. Всё, теперь это офигенный плеер и фотоаппарат. То же самое будет и с Андроид-устройствами, тем более, что у всех установлена галочка "найти устройство", а это дыра в управлении телефона, в случае чего...
16:06:04 19-09-2024
Гость (15:29:50 19-09-2024) Мой собственный опыт подсказывает что не стоит верить людям,...
Как все запущено. Вам, батенька, реально к нам! Все в куче - ЛГБТ (они тут вообще с какого боку), ось 12-летней давности, галочка в устройстве... Ты где потерялся-то?
10:49:47 20-09-2024
Гость (15:29:50 19-09-2024) Мой собственный опыт подсказывает что не стоит верить людям,... отключите обновления и сходите к нормальному крекеру ПО
13:46:19 20-09-2024
Гость (10:49:47 20-09-2024) отключите обновления и сходите к нормальному крекеру ПО... При чём тут обновления? Для продолжения работы телефон регулярно обращается к серверу, которого уже нет, соответственно, не получает разрешения на регистрацию в сотовой сети. Всё. Известная проблема.
15:37:47 19-09-2024
Не нужон нам Ваш интернет! Понятно???!!!
17:58:20 19-09-2024
Гость (15:37:47 19-09-2024) Не нужон нам Ваш интернет! Понятно???!!!... Отдайте мне.
16:19:05 19-09-2024
Сточился буржуйский тырнет...
🤣
08:44:30 20-09-2024
Кхм... (16:19:05 19-09-2024) Сточился буржуйский тырнет...🤣... Мобильная связь и интернет появились в стране в последние годы советской власти.
16:21:35 19-09-2024
Это прям, как ютуб сам замедлился из-за устаревшего оборудования, но когда провайдеры сами стали ускорять работу ютуба - роскомпозор пригрозил проблемами провайдерам. В пещеры ведут людей, счеты нада доставать и плуг для коня, поле пахать!!!
16:28:53 19-09-2024
Так санкции же нам только на пользу, твердили они!
16:52:22 19-09-2024
Гость (16:28:53 19-09-2024) Так санкции же нам только на пользу, твердили они! ... Второй день подряд долбишь одну и туже примитивную типа шутку.
18:37:21 19-09-2024
Гость (16:52:22 19-09-2024) Второй день подряд долбишь одну и туже примитивную типа шутк... Проблемиа не уходит, поэтому он зациклился. На самом деле не шутка.
18:49:04 19-09-2024
Гость (16:52:22 19-09-2024) Второй день подряд долбишь одну и туже примитивную типа шутк... Вы десять лет минимум эту "шутку" "долбите".
16:40:57 19-09-2024
Не, ну то что "старший брат" может обнулить практически все гаджеты с различными операционками, это скорее всего правда, хотя у андроида есть некоторые преимущества перед виндой и ИОС, а что касается серверов, то они вообще к этому никаким боком, передачу данных они могут замедлить или полностью блокировать, не более того.
17:02:30 19-09-2024
Даешь РУТУБ!
телеграмы на мыло
18:39:34 19-09-2024
Гость (17:02:30 19-09-2024) Даешь РУТУБ!телеграмы на мыло... 💩 твой рутуб.
18:27:18 19-09-2024
С нашем сказочным Алладином любая сказка может стать реальностью
22:26:51 19-09-2024
Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!