Минцифры обсуждает введение платы за использование зарубежного софта компаниями РФ

Шадаев признал, что российские организации научились жить в условиях санкций и ставить обновления на иностранные программы

28 мая 2024, 17:40, ИА Амител

Программное обеспечение / Фото: unsplash.com

Министерство цифрового развития обсуждает введение сбора с российских компаний, продолжающих использовать зарубежное ПО. Как сообщает ТАСС, глава ведомства Максут Шадаев во время TAdviser SummIT заявил, что такая мера должна "уравнять" иностранный софт с российским.

Шадаев признал, что российские организации научились жить в условиях санкций и ставить обновления на зарубежный софт. Министерство же будет настаивать на двух механизмах в этой сфере.

"Первое: мы считаем, что нужно создать дополнительные экономические стимулы для бизнеса переходить на российские решения и это должно быть связано с определенными налоговыми мотивациями. И второе: все-таки если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта", – заявил он.

По мнению министра, если бизнесу невыгодно вкладываться в российское программное обеспечение, то при его внедрении могут предусмотреть льготы – например, снижение налоговой нагрузки.