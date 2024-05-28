Минцифры обсуждает введение платы за использование зарубежного софта компаниями РФ
Шадаев признал, что российские организации научились жить в условиях санкций и ставить обновления на иностранные программы
28 мая 2024, 17:40, ИА Амител
Министерство цифрового развития обсуждает введение сбора с российских компаний, продолжающих использовать зарубежное ПО. Как сообщает ТАСС, глава ведомства Максут Шадаев во время TAdviser SummIT заявил, что такая мера должна "уравнять" иностранный софт с российским.
Шадаев признал, что российские организации научились жить в условиях санкций и ставить обновления на зарубежный софт. Министерство же будет настаивать на двух механизмах в этой сфере.
"Первое: мы считаем, что нужно создать дополнительные экономические стимулы для бизнеса переходить на российские решения и это должно быть связано с определенными налоговыми мотивациями. И второе: все-таки если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта", – заявил он.
По мнению министра, если бизнесу невыгодно вкладываться в российское программное обеспечение, то при его внедрении могут предусмотреть льготы – например, снижение налоговой нагрузки.
17:48:49 28-05-2024
А есть ПО равноценное зарубежному? Айтишники отпишитесь..
19:10:36 28-05-2024
Иван (17:48:49 28-05-2024) А есть ПО равноценное зарубежному? Айтишники отпишитесь.. ... Практически все отечественное ПО (за редким исключением, Касперский к примеру) это примерно как отечественный Москвич, в котором из отечественного только шильдик. Причем шильдик прибили гвоздями и повредили радиатор, но это же мелочи, правда? )
18:00:38 28-05-2024
Шадаев уже научился ездить на отечественном автомобиле?
18:33:38 28-05-2024
Конечно научился и ездит на москвиче с шильдиком производства Китая, приклеяным на китайский скотч к китайской машине.
18:47:48 28-05-2024
Само минуифры на чем работает, а?
18:58:00 28-05-2024
Вначале создайте и предложите эти самые "отечественные решения". Чтобы они были как минимум сопоставимы, с вменяемой техподдержкой и ценой, а не халтуру на базе зарубежного свободного ПО и с конским ценником.
22:35:03 28-05-2024
Гость (18:58:00 28-05-2024) Вначале создайте и предложите эти самые "отечественные решен... 1С - что не отечественное??? А аналоги не отечественные хоть один знаете???
00:39:31 29-05-2024
Гость (22:35:03 28-05-2024) 1С - что не отечественное??? А аналоги не отечественные хоть... 1С создана нами, да. А чем она создана и на чем работает? 1C - прикладное ПО. Оно создано с использованием зарубежных средств разработки и компонентов, работающее на созданной за рубежом программной инфраструктуре, и хранящее данные в созданными за рубежом СУБД. Без всего этого зарубежного 1С не может работать в принципе. С учетом этого насколько 1С можно считать отечественным решением? И в прикладном ПО это повсеместно. А касаемо системного ПО (ОС, средства разработки, СУБД - т.е. фундамент и инфраструктура, без которой любое прикладное ПО не может быть создано и является бесполезной тыквой) отечественного практически ничего и нет. В лучшем случае это свободно (и бесплатно) распространяемый зарубежный софт (Линукс, Постгрес и т.п.) с минимально выпиленными кусками одного кода и вставленными кусками другого (но это отдельная песня), и при этом с непомерным ценником. И вообще, это административное выкручивание рук с обязательным переходом на отечественное ПО - это не про информационную независимость и патриотизм, это про желание навязать за бешеные деньги то, что при наличии выбора и даром никому не нужно.
10:53:22 30-05-2024
Гость (00:39:31 29-05-2024) 1С создана нами, да. А чем она создана и на чем работает? 1C... Если ты с помощью немецкой ножовки, рубанка, стамески и т.п. из алтайского леса сделал себе мебель - она что, импортной от этого стала? Неважно, на каком компиляторе собрано ПО, важен конечный продукт. А вот если ты используешь для его создания импортные библиотеки, то конечно, такое ПО не может называться полностью отечественным. Те же самые "Жигули", которые делали на итальянских станках, по итальянским технологиям, но полностью из запчастей, произведенных в СССР - разве они были импортными?
08:04:55 29-05-2024
Гость (22:35:03 28-05-2024) 1С - что не отечественное??? А аналоги не отечественные хоть... Знаем,
Axapta microsoft dynamics ax
09:05:54 29-05-2024
Гость (22:35:03 28-05-2024) 1С - что не отечественное??? А аналоги не отечественные хоть... есть..... например SAP ERP (немецкая),
да и сама 1С написана на С++, которая совсем не-отечественная
22:33:59 28-05-2024
Да это мега схема откатов самим себе вы что не поняли😁
23:01:16 28-05-2024
Доплату за пользование возможно, надо сделать прямой, а не через налог..
08:19:29 29-05-2024
Министерство протирателей штанов - за все время не сделано ничего! НОЛЬ! Даже с основ не начали, никаких сдвигов и изменений!
09:46:25 29-05-2024
Ну есть ОС Астра, стоит очень дорого, хотя на базе бесплатной Ubuntu. А программы все написаны для Windows, то есть работать на Астре будут только через Wine. И ПО наше все работает очень тухло. Вообще, организовать все на отечественном ПО невозможно, это я вам как Сисадмин с опытом говорю.
09:51:16 29-05-2024
еще одна "мадам арбидол",только в штанах.