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В Минцифры рассказали, когда на российских дорогах появятся беспилотные автомобили

По словам министра Максута Шадаева, это случится уже в ближайшем будущем

25 мая 2024, 17:53, ИА Амител

Спидометр / Фото: unsplash.com
Спидометр / Фото: unsplash.com

Беспилотные автомобили начнут широко использоваться на российских дорогах через пять-семь лет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, вопрос появления таких авто связан со зрелостью технологий, безопасностью и отношением к ним в обществе.

"Я думаю, все это придет в свое время, технологии уже готовы", – цитирует его РИА Новости.

Авто новые технологии

Комментарии 7

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Гость

18:13:32 25-05-2024

Вот пусть Шадаев сам на них и катается! А я уж как-нибудь по-старинке.

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Иван

18:45:24 25-05-2024

Не дай бог.. Или аллах.. Пилотные бьются толпами...

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Гость

19:08:14 25-05-2024

До первого сугроба....

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Сергей

19:50:50 25-05-2024

Может не надо? 😳

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Гость

07:48:48 26-05-2024

Сергей (19:50:50 25-05-2024) Может не надо? 😳... - "Надо Федя! Надо"

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Гость

09:24:54 26-05-2024

робот собирает кубик-рубик за 0,3 сек. Потому автопилот это отлично, всяко педали не попутает и норм дистанцию удержит.

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Гость

06:55:38 27-05-2024

Время реакции человека 0.1-0.3 сек. Лучшее время. Процессор выполняет миллионы операций за 0.05-0.3 сек. Зависит от частоты и ядер с потоками. Плюс дублирующая система. Беспилотники это безопасность, ддп исключительно по человеческому фактору, надежность, экономичность, ну и не без ложки дегтя. ГБДД придется заняться делом, при этом сильно сократив численность и аппетиты.

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