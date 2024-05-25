В Минцифры рассказали, когда на российских дорогах появятся беспилотные автомобили
По словам министра Максута Шадаева, это случится уже в ближайшем будущем
25 мая 2024, 17:53, ИА Амител
Спидометр / Фото: unsplash.com
Беспилотные автомобили начнут широко использоваться на российских дорогах через пять-семь лет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
По его словам, вопрос появления таких авто связан со зрелостью технологий, безопасностью и отношением к ним в обществе.
"Я думаю, все это придет в свое время, технологии уже готовы", – цитирует его РИА Новости.
18:13:32 25-05-2024
Вот пусть Шадаев сам на них и катается! А я уж как-нибудь по-старинке.
18:45:24 25-05-2024
Не дай бог.. Или аллах.. Пилотные бьются толпами...
19:08:14 25-05-2024
До первого сугроба....
19:50:50 25-05-2024
Может не надо? 😳
07:48:48 26-05-2024
Сергей (19:50:50 25-05-2024) Может не надо? 😳... - "Надо Федя! Надо"
09:24:54 26-05-2024
робот собирает кубик-рубик за 0,3 сек. Потому автопилот это отлично, всяко педали не попутает и норм дистанцию удержит.
06:55:38 27-05-2024
Время реакции человека 0.1-0.3 сек. Лучшее время. Процессор выполняет миллионы операций за 0.05-0.3 сек. Зависит от частоты и ядер с потоками. Плюс дублирующая система. Беспилотники это безопасность, ддп исключительно по человеческому фактору, надежность, экономичность, ну и не без ложки дегтя. ГБДД придется заняться делом, при этом сильно сократив численность и аппетиты.