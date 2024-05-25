В Минцифры рассказали, когда на российских дорогах появятся беспилотные автомобили

По словам министра Максута Шадаева, это случится уже в ближайшем будущем

25 мая 2024, 17:53, ИА Амител

Спидометр / Фото: unsplash.com

Беспилотные автомобили начнут широко использоваться на российских дорогах через пять-семь лет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, вопрос появления таких авто связан со зрелостью технологий, безопасностью и отношением к ним в обществе.