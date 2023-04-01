Минцифры объяснило отключение возможности удалить профиль на "Госуслугах"

Удаление аккаунта не рассматривается как уклонение от службы в армии

01 апреля 2023, 07:21, ИА Амител

Фото: gosuslug-kabinet.ru

Минцифры РФ подтвердило, что функция удаления учётной записи на портале "Госуслуги" была отключена. Как сообщает пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале, решение приняли из-за участившихся случаев взлома личных кабинетов.

Там отметили, что удаление аккаунта не рассматривается как уклонение от службы в армии. При этом удалить учётную запись сейчас можно только при посещении МФЦ.

Напомним, что накануне на "Госуслугах" убрали возможность удаления аккаунта. В технической поддержке отмечали, что единственным способом остаётся личное обращение в центр обслуживания.