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Минцифры объяснило отключение возможности удалить профиль на "Госуслугах"

Удаление аккаунта не рассматривается как уклонение от службы в армии

01 апреля 2023, 07:21, ИА Амител

Фото: gosuslug-kabinet.ru
Фото: gosuslug-kabinet.ru

Минцифры РФ подтвердило, что функция удаления учётной записи на портале "Госуслуги" была отключена. Как сообщает пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале, решение приняли из-за участившихся случаев взлома личных кабинетов.

Там отметили, что удаление аккаунта не рассматривается как уклонение от службы в армии. При этом удалить учётную запись сейчас можно только при посещении МФЦ.

Напомним, что накануне на "Госуслугах" убрали возможность удаления аккаунта. В технической поддержке отмечали, что единственным способом остаётся личное обращение в центр обслуживания.

Комментарии 6

  • безобразие
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Проще было усилить безопасность!!! Но видимо безопасность это не цель! Цель что бы ни кто не смог выйти и удалить свои данные из системы...! Официальное объяснение, так себе, на троечку! Для лохов...
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Ни кому не открываю, заказные письма не получаю,в госуслуги не захожу...
    01 апреля, Гость   Ответить
  • И почему народ будет верить государству, если оно меняет правила, по собственному усмотрению.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • "Цель что бы ни кто не смог выйти и удалить свои данные из системы...!" ---- чего ты орёшь? Сходи в МФЦ, да удали себя с госуслуг. Или тебе поорать чисто захотелось?
    01 апреля, Гость   Ответить
  • А зачем удаляться с госуслуг? Если нужно будет в обяз о чём то оповестить, то способ найдётся. А отказываться от цифровых удобств моветон
    01 апреля, Гость   Ответить
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