На портале "Госуслуги" отключили кнопку удаления учетной записи

Теперь удалить её можно лишь через личное обращение в центр обслуживания

31 марта 2023, 19:49, ИА Амител

Фото: amic.ru

На портале "Госуслуги" пропала возможность удаления учётной записи. Как сообщает "Ъ", соответствующие произошли на фоне заявления представителя Генштаба России о том, что в ходе весеннего призыва повестки будут направлять и в электронном виде.

Как объяснили в службе поддержки, кнопку скрыли по требованию владельца ИС ЕСИА — Минцифры РФ. Сейчас остается только один способ удалить учетную запись — обратиться лично в центр обслуживания.

Напомним, что 31 марта руководитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что с 1 апреля в ходе весеннего призыва оповещения гражданам будут приходить в электронном виде. По его словам, власти учли опыт мобилизации, при котором уведомления отправлялись гражданам в электронном виде.