На портале "Госуслуги" отключили кнопку удаления учетной записи
Теперь удалить её можно лишь через личное обращение в центр обслуживания
31 марта 2023, 19:49, ИА Амител
На портале "Госуслуги" пропала возможность удаления учётной записи. Как сообщает "Ъ", соответствующие произошли на фоне заявления представителя Генштаба России о том, что в ходе весеннего призыва повестки будут направлять и в электронном виде.
Как объяснили в службе поддержки, кнопку скрыли по требованию владельца ИС ЕСИА — Минцифры РФ. Сейчас остается только один способ удалить учетную запись — обратиться лично в центр обслуживания.
Напомним, что 31 марта руководитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что с 1 апреля в ходе весеннего призыва оповещения гражданам будут приходить в электронном виде. По его словам, власти учли опыт мобилизации, при котором уведомления отправлялись гражданам в электронном виде.
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