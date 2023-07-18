Минцифры предлагает приравнять электронные водительские права к физическим
В ведомстве объяснили, что такая мера поможет упростить процедуру подтверждения водительских прав и цифровизирует отношения, которые связаны с дорожным движением
18 июля 2023, 08:02, ИА Амител
Минцифры РФ подготовило проект постановления о приравнивании предъявления физических водительских прав и их электронных аналогов. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве объяснили, что такая мера поможет упростить процедуру подтверждения водительских прав и цифровизирует отношения, которые связаны с дорожным движением.
Напомним, что сейчас электронные права и СТС доступны в приложении "Госуслуги Авто", но они не освобождают от обязанности иметь при себе оригиналы. О планах приравнять их предъявление ранее заявлял глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.
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