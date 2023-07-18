Минцифры предлагает приравнять электронные водительские права к физическим

В ведомстве объяснили, что такая мера поможет упростить процедуру подтверждения водительских прав и цифровизирует отношения, которые связаны с дорожным движением

18 июля 2023, 08:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минцифры РФ подготовило проект постановления о приравнивании предъявления физических водительских прав и их электронных аналогов. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве объяснили, что такая мера поможет упростить процедуру подтверждения водительских прав и цифровизирует отношения, которые связаны с дорожным движением.

Напомним, что сейчас электронные права и СТС доступны в приложении "Госуслуги Авто", но они не освобождают от обязанности иметь при себе оригиналы. О планах приравнять их предъявление ранее заявлял глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.