Водителям планируют разрешить предъявлять права для проверки в электронном виде

По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, сейчас ведутся работы по согласованию проекта

03 июля 2023, 10:50, ИА Амител

Инспектор ДПС / Фото: amic.ru

Водителям в России могут разрешить предъявлять права и свидетельства о регистрации ТС в электронном виде, сообщил rg.ru глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

По его словам, на данный момент ведутся работы по согласованию проекта. А уже после принятия постановления и его вступления в законную силу появится возможность предъявлять эти документы в цифровом формате.

Сейчас электронные права и СТС доступны в приложении "Госуслуги Авто", но они не освобождают от обязанности иметь при себе оригиналы.