Минцифры прокомментировало крупный сбой в Рунете
Техническая проблема связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC
31 января 2024, 00:33, ИА Амител
Символы в матрице / Фото: unsplash.com
Доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время. Об этом заявили в Минцифре РФ.
Там подчеркнули, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC – набором расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением.
Напомним, что сообщения стали поступать примерно в 18:40 по московскому времени. Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщил, что работает над устранением проблемы.
06:14:16 31-01-2024
Ездить будете на ешаках и письма писать на бумаге! Почта России воспрянет!
09:28:00 31-01-2024
Грыша (06:14:16 31-01-2024) Ездить будете на ешаках и письма писать на бумаге! Почта Рос... Что, вас уже выпустили из сумасшедшего дома?
12:35:37 31-01-2024
Грыша (06:14:16 31-01-2024) Ездить будете на ешаках и письма писать на бумаге! Почта Рос... Почта России не вомпрянет уже никогда. А ездить на тебе никто не будет- от тебя салом с горилкой дюже воняет...
12:19:09 31-01-2024
МТСовский модем заглючил вчера, да. Показалось, что проблема с устройством. Есть ещё модем ТЕЛЕ2, его тут же поставили, и всё норм! А потом только из сети узнали про некий глобальный рунетовый сбой.