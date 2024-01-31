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Минцифры прокомментировало крупный сбой в Рунете

Техническая проблема связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC

31 января 2024, 00:33, ИА Амител

Символы в матрице / Фото: unsplash.com
Символы в матрице / Фото: unsplash.com

Доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время. Об этом заявили в Минцифре РФ.

Там подчеркнули, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC – набором расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением.

Напомним, что сообщения стали поступать примерно в 18:40 по московскому времени. Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщил, что работает над устранением проблемы.

Комментарии 4

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Грыша

06:14:16 31-01-2024

Ездить будете на ешаках и письма писать на бумаге! Почта России воспрянет!

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Гость

09:28:00 31-01-2024

Грыша (06:14:16 31-01-2024) Ездить будете на ешаках и письма писать на бумаге! Почта Рос... Что, вас уже выпустили из сумасшедшего дома?

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Гость

12:35:37 31-01-2024

Грыша (06:14:16 31-01-2024) Ездить будете на ешаках и письма писать на бумаге! Почта Рос... Почта России не вомпрянет уже никогда. А ездить на тебе никто не будет- от тебя салом с горилкой дюже воняет...

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Гость

12:19:09 31-01-2024

МТСовский модем заглючил вчера, да. Показалось, что проблема с устройством. Есть ещё модем ТЕЛЕ2, его тут же поставили, и всё норм! А потом только из сети узнали про некий глобальный рунетовый сбой.

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