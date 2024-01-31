Минцифры прокомментировало крупный сбой в Рунете

Техническая проблема связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC

31 января 2024, 00:33, ИА Амител

Символы в матрице / Фото: unsplash.com

Доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время. Об этом заявили в Минцифре РФ.

Там подчеркнули, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC – набором расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением.

Напомним, что сообщения стали поступать примерно в 18:40 по московскому времени. Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщил, что работает над устранением проблемы.