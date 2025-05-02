Минэкономразвития анонсировало рост тарифов на электроэнергию на 12,6%

Их проиндексируют с 1 июля 2025 года

02 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России с 1 июля 2025 года проиндексируют тарифы на электроэнергию на 12,6%, а с июля 2026-го – на 9,3%. Соответствующий прогноз подготовило Минэкономразвития. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, с 1 июля 2027 года рост тарифов на электроэнергию для населения составит 6,9%, с июля 2028 года – 4,9%. Прогноз пересмотрели с учетом корректировки ожидаемого уровня инфляции, а также увеличения темпов индексации оптовых цен на газ.

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии по сетям единой национальной электрической (ЕНЭС) сети с июля 2025 года проиндексируют на 11,5%, с 2026-го – на 12,1%, с 2027-го – на 9,3%, а с 2028-го – на 4,3%. Также в 2025 году тарифы сетевых компаний вырастут на 11,6%, в 2026-м – на 9,8%, в 2027-м – на 6,3% и в 2028-м – на 4,2%.

Еще в сентябре 2024 года Минэкономразвития прогнозировало, что к 2026 году рост тарифов на передачу электроэнергии по ЕНЭС может составить 8,5%, а тарифов сетевых компаний – 6,3%. Для всех категорий потребителей конечная цена электроэнергии должна была вырасти на 5,2%.