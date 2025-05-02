Минэкономразвития анонсировало рост тарифов на электроэнергию на 12,6%
Их проиндексируют с 1 июля 2025 года
02 мая 2025, 07:00, ИА Амител
В России с 1 июля 2025 года проиндексируют тарифы на электроэнергию на 12,6%, а с июля 2026-го – на 9,3%. Соответствующий прогноз подготовило Минэкономразвития. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, с 1 июля 2027 года рост тарифов на электроэнергию для населения составит 6,9%, с июля 2028 года – 4,9%. Прогноз пересмотрели с учетом корректировки ожидаемого уровня инфляции, а также увеличения темпов индексации оптовых цен на газ.
Тарифы на услуги по передаче электроэнергии по сетям единой национальной электрической (ЕНЭС) сети с июля 2025 года проиндексируют на 11,5%, с 2026-го – на 12,1%, с 2027-го – на 9,3%, а с 2028-го – на 4,3%. Также в 2025 году тарифы сетевых компаний вырастут на 11,6%, в 2026-м – на 9,8%, в 2027-м – на 6,3% и в 2028-м – на 4,2%.
Еще в сентябре 2024 года Минэкономразвития прогнозировало, что к 2026 году рост тарифов на передачу электроэнергии по ЕНЭС может составить 8,5%, а тарифов сетевых компаний – 6,3%. Для всех категорий потребителей конечная цена электроэнергии должна была вырасти на 5,2%.
08:47:34 02-05-2025
Прогноз пересмотрели с учетом корректировки ожидаемого уровня инфляции! - нормальненько прогноз, который задаёт уровень инфляции..
09:06:56 02-05-2025
А что вода в водохранилищах ГЭС подорожала!?
И при чем тут вообще газ!? И при чем тут инфляция!? От роста инфляции что, току по проводам сложнее бежать!? Или просто собственники ГЭС всю прибыль клали себе в карман, а на ремонт и реконструкцию оборудования не тратили ни копейки и теперь простые граждане должны оплачивать ремонт и реконструкцию!!!???
Как говорил Евгений Примаков - а давайте мы сначала проведем аудит в вашей отрасли, а потом на сколько надо, на столько и поднимем тарифы...!?
В 90-х после таких слов владельцы отраслевых компаний, изыскивали внутренние резервы что бы не поднимать тарифы лет 10!!!
09:21:29 02-05-2025
"Было время - и цены снижали.. " (С) В. Высоцкий
10:07:51 02-05-2025
вода в речке бесплатная.
от слова анонсировать уже воротит.
от многих слов воротит и от этого в том числе
12:33:59 02-05-2025
Гость (10:07:51 02-05-2025) вода в речке бесплатная.от слова анонсировать уже вороти... Капитализм вообще не наше! Не русское понятие!...
22:59:02 02-05-2025
Гость (10:07:51 02-05-2025) вода в речке бесплатная.от слова анонсировать уже вороти... иди и таскай ведрами, фильтруй, кипяти, сам лечи диареи и камни в почках. надоели уже
11:23:59 02-05-2025
Срочно проиндексировать пенсии и зарплаты бюджетникам на 12,6. Вот она реальная монополия которая тащит инфляцию, без электроэнергии никто не работает, вся наценка будет включёна в цену и не надо орать, что во всем виноваты продавцы товаров.
12:35:24 02-05-2025
Гость (11:23:59 02-05-2025) Срочно проиндексировать пенсии и зарплаты бюджетникам на 12,... Вот всем виноват Капитализм!!!
22:58:24 02-05-2025
кто молодец - повысит цены на товары и услуги. кто странный и борется с мельницами, как Дон Кихот, тот будет противиться неясно чему и ныть ныть ныть..... видимо это нытье улучшает их материальное положение