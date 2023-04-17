Минэкономразвития ожидает роста реальных зарплат в России свыше 5%

По словам главы ведомства Максима Решетникова, способствовать этому будут низкая безработица и конкуренция за кадры

17 апреля 2023, 20:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Рост реальных зарплат населения России в 2023 году превысит 5%. Как сообщает ТАСС, такую оценку озвучил министр экономического развития (МЭР) РФ Максим Решетников.

По его словам, в ведомстве ожидают рост доходов населения, в том числе зарплат. Способствовать этому будут также низкая безработица, а также конкуренция за кадры.

Решетников считает, что ощутимую роль в поддержке доходов населения играют решения российского президента Владимира Путина в социальной сфере. Он отметил адресную помощь семьям с детьми, индексацию МРОТ, прожиточного минимума, пенсий, социальных пособий и льгот.

Напомним, что безработица в Алтайском крае сейчас находится на рекордно низком уровне и составляет 1,1%. Кроме того, регион попал в лидеры рейтинга субъектов России по росту числа работающих — прирост за 2022 год составил 67,9 тысяч человек или 6,5%.