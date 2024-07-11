Минфин назвал новые условия "семейной" ипотеки
Банки уже начали принимать заявки
11 июля 2024, 18:00, ИА Амител
Министерство финансов РФ назвало новые условия "семейной" ипотеки. С 10 июля 2024 года россияне уже могут оформлять заявки.
В ВТБ напомнили, как работает программа. Теперь воспользоваться льготной ипотекой могут семьи, которые воспитывают:
- одного ребенка в возрасте до шести лет включительно;
- двух и более несовершеннолетних детей;
- ребенка-инвалида.
В рамках программы все эти категории заемщиков могут получить "семейную" ипотеку на приобретение частного дома от застройщика в любом регионе страны. Кроме того, клиенты с одним ребенком до шести лет включительно и ребенком-инвалидом могут купить квартиру в новостройке по всей территории России и рефинансировать ранее оформленную ипотеку.
Заемщики с двумя несовершеннолетними детьми могут приобрести жилье только в городах с населением не более 50 тысяч человек (за исключением Московской и Ленинградской областей) и в некоторых других регионах, определенных правительством.
В последний год "семейная" ипотека была наиболее популярной льготной программой в России.
Однако в июне банки ощутили буквально взрывной спрос заемщиков. Например, в ВТБ он вырос почти на 65% к маю. Из-за завершения "старых" условий программы многие клиенты с детьми решили активизироваться с покупкой жилья. Особенно "горячо" было в последнюю неделю месяца. О готовности выдавать "семейную" ипотеку уже объявили большинство ведущих российских банков. Так, в Сбербанке сообщили, что подход в льготных ипотечных программах должен становится более адресным. Заявки по обновленным условиям принимают в ПСБ, Альфа-Банке и других кредитных учреждениях.
00:22:18 12-07-2024
Сейчас частное домостроительство догонит стоимость новостроек.
Класс!!! (нет)
14:21:53 12-07-2024
Херь какую-то делают....... У меня вон ипотека 18% на вторичку от сбербанка, двое детей несовершеннолетних. Так и чувствуется поддержка, каждый месяц, в дату платежа.