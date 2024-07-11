Минфин назвал новые условия "семейной" ипотеки

Банки уже начали принимать заявки

11 июля 2024, 18:00, ИА Амител

Семья переезжает в новый дом / Фото: freepik.com

Министерство финансов РФ назвало новые условия "семейной" ипотеки. С 10 июля 2024 года россияне уже могут оформлять заявки.

В ВТБ напомнили, как работает программа. Теперь воспользоваться льготной ипотекой могут семьи, которые воспитывают:

одного ребенка в возрасте до шести лет включительно;

двух и более несовершеннолетних детей;

ребенка-инвалида.

В рамках программы все эти категории заемщиков могут получить "семейную" ипотеку на приобретение частного дома от застройщика в любом регионе страны. Кроме того, клиенты с одним ребенком до шести лет включительно и ребенком-инвалидом могут купить квартиру в новостройке по всей территории России и рефинансировать ранее оформленную ипотеку.

Заемщики с двумя несовершеннолетними детьми могут приобрести жилье только в городах с населением не более 50 тысяч человек (за исключением Московской и Ленинградской областей) и в некоторых других регионах, определенных правительством.

В последний год "семейная" ипотека была наиболее популярной льготной программой в России.

Однако в июне банки ощутили буквально взрывной спрос заемщиков. Например, в ВТБ он вырос почти на 65% к маю. Из-за завершения "старых" условий программы многие клиенты с детьми решили активизироваться с покупкой жилья. Особенно "горячо" было в последнюю неделю месяца. О готовности выдавать "семейную" ипотеку уже объявили большинство ведущих российских банков. Так, в Сбербанке сообщили, что подход в льготных ипотечных программах должен становится более адресным. Заявки по обновленным условиям принимают в ПСБ, Альфа-Банке и других кредитных учреждениях.