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Минфин предлагает повысить минимальную цену на водку, бренди и коньяк

При повышении учитывали действующие торговые ограничения, рост цен на оборудование и расходники

16 октября 2023, 23:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минфин предложил с 1 января 2024 года повысить минимальные цены на водку, бренди и коньяк. Как сообщает "Интерфакс", соответствующий проект документа опубликовали на портале нормативных актов.

Сейчас минимальная цена водки в розничной продаже составляет 281 рубль, бренди – 375 рублей, коньяка – 517 рублей. Минимальную отпускную цену водки предлагают поднять до 299 рублей за 0,5 литра, бренди – до 403 рублей за 0,5 литра.

В пояснительной записке отмечается, что при разработке проекта во внимание принимались введенные внешние торговые и финансовые ограничения, рост цен на импортное оборудование и расходные материалы.

алкоголь

Комментарии 4

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....

05:55:44 17-10-2023

Понижать надо

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Гость

07:52:01 17-10-2023

Разбора нет. Население отказывается пить их синьку. У большинства самогонные аппарата.

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гость

09:49:07 17-10-2023

да флаг в руки

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Элен без ребят

11:13:47 17-10-2023

синька-зло!

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