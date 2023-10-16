Минфин предлагает повысить минимальную цену на водку, бренди и коньяк
При повышении учитывали действующие торговые ограничения, рост цен на оборудование и расходники
16 октября 2023, 23:42, ИА Амител
Минфин предложил с 1 января 2024 года повысить минимальные цены на водку, бренди и коньяк. Как сообщает "Интерфакс", соответствующий проект документа опубликовали на портале нормативных актов.
Сейчас минимальная цена водки в розничной продаже составляет 281 рубль, бренди – 375 рублей, коньяка – 517 рублей. Минимальную отпускную цену водки предлагают поднять до 299 рублей за 0,5 литра, бренди – до 403 рублей за 0,5 литра.
В пояснительной записке отмечается, что при разработке проекта во внимание принимались введенные внешние торговые и финансовые ограничения, рост цен на импортное оборудование и расходные материалы.
05:55:44 17-10-2023
Понижать надо
07:52:01 17-10-2023
Разбора нет. Население отказывается пить их синьку. У большинства самогонные аппарата.
09:49:07 17-10-2023
да флаг в руки
11:13:47 17-10-2023
синька-зло!