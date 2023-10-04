Статус таких сел не определен, нет никаких дополнительных мер поддержки

04 октября 2023, 11:52, ИА Амител

Деревня / Фото: amic.ru

Необходимы дополнительные меры поддержки для сел, где отказались от продажи алкогольной продукции. С таким предложением депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

"В России более 2000 муниципальных образований, которые полностью отказались от реализации алкогольной продукции. Однако статус таких сел не определен, нет никаких дополнительных мер поддержки", – указал Хамзаев.

Для таких деревень предложили специальный статус – "трезвое село". Поощрять решение жителей, как уточнил депутат, можно, например, строительством спортивных объектов, а также продумать льготы.