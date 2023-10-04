Мишустина попросили поддержать деревни, где все жители отказались от алкоголя
Статус таких сел не определен, нет никаких дополнительных мер поддержки
04 октября 2023, 11:52, ИА Амител
Необходимы дополнительные меры поддержки для сел, где отказались от продажи алкогольной продукции. С таким предложением депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.
"В России более 2000 муниципальных образований, которые полностью отказались от реализации алкогольной продукции. Однако статус таких сел не определен, нет никаких дополнительных мер поддержки", – указал Хамзаев.
Для таких деревень предложили специальный статус – "трезвое село". Поощрять решение жителей, как уточнил депутат, можно, например, строительством спортивных объектов, а также продумать льготы.
12:02:33 04-10-2023
Самогон учитывается?
12:02:44 04-10-2023
Таких наказывать нужно, а не поощрять. Алкоголь не покупают - значит и прибыли государству с акцизов нет.
12:04:22 04-10-2023
На самогонные аппараты им дотации давайте,по два тогда у каждого будет.
12:10:08 04-10-2023
Это или сектанты, или наркоманы . Сектантов асерикосы поддерживают, а наркоманов алькаида . Опаздал с поддержкой депутат. Пусть в кишлак возвращается
12:11:57 04-10-2023
Обратиться что ли тоже к Мишустину - дескать, давай я брошу бухать, а ты меня материально поддержищь? И статус мне присвоить - "трезвый человек". Делать больше нечего?
12:22:27 04-10-2023
Депутат всерьез считает, что отказ от торговли алкоголем в отдельно взятом месте равно отсутствию употребления алкоголя в нем же?)
12:33:01 04-10-2023
Допустим.. А как будут проверять? каждый день всех алкотестером тестить?
14:05:17 04-10-2023
Гость (12:33:01 04-10-2023) Допустим.. А как будут проверять? каждый день всех алкотесте... А чего проверять-то? Они от реализации отказались, а не от потребления
12:51:20 04-10-2023
поддержки для сел, где отказались от продажи алкогольной продукции.---- а в деревне кто то алкоголь покупает? Ну разве что друг у друга)