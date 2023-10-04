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Мишустина попросили поддержать деревни, где все жители отказались от алкоголя

Статус таких сел не определен, нет никаких дополнительных мер поддержки

04 октября 2023, 11:52, ИА Амител

Деревня / Фото: amic.ru
Деревня / Фото: amic.ru

Необходимы дополнительные меры поддержки для сел, где отказались от продажи алкогольной продукции. С таким предложением депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

"В России более 2000 муниципальных образований, которые полностью отказались от реализации алкогольной продукции. Однако статус таких сел не определен, нет никаких дополнительных мер поддержки", – указал Хамзаев.

Для таких деревень предложили специальный статус – "трезвое село". Поощрять решение жителей, как уточнил депутат, можно, например, строительством спортивных объектов, а также продумать льготы.

инициативы алкоголь Михаил Мишустин

Комментарии 9

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Гость

12:02:33 04-10-2023

Самогон учитывается?

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Гость

12:02:44 04-10-2023

Таких наказывать нужно, а не поощрять. Алкоголь не покупают - значит и прибыли государству с акцизов нет.

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Эрг Ноор

12:04:22 04-10-2023

На самогонные аппараты им дотации давайте,по два тогда у каждого будет.

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Гость

12:10:08 04-10-2023

Это или сектанты, или наркоманы . Сектантов асерикосы поддерживают, а наркоманов алькаида . Опаздал с поддержкой депутат. Пусть в кишлак возвращается

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Гость

12:11:57 04-10-2023

Обратиться что ли тоже к Мишустину - дескать, давай я брошу бухать, а ты меня материально поддержищь? И статус мне присвоить - "трезвый человек". Делать больше нечего?

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Гость

12:22:27 04-10-2023

Депутат всерьез считает, что отказ от торговли алкоголем в отдельно взятом месте равно отсутствию употребления алкоголя в нем же?)

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Гость

12:33:01 04-10-2023

Допустим.. А как будут проверять? каждый день всех алкотестером тестить?

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Гость

14:05:17 04-10-2023

Гость (12:33:01 04-10-2023) Допустим.. А как будут проверять? каждый день всех алкотесте... А чего проверять-то? Они от реализации отказались, а не от потребления

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Гость

12:51:20 04-10-2023

поддержки для сел, где отказались от продажи алкогольной продукции.---- а в деревне кто то алкоголь покупает? Ну разве что друг у друга)

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